Абхазия и ракетные удары как признаки коллапса в РФ

Ряд событий в РФ после 5 ноября и выборов в США наводит на мысль – кремль плотно оккупировали белочки и ждут песца. Говорят – "Можем повторить!" и отправить "путина" под ёлочку, как и Ельцина. За это белочки хотят от песца много орешков, но он не склонен к транжирству. Тем более авансом.

Интересный показатель температуры в кремле – протесты в Абхазии с 11 по 19 ноября. Первая реакция на них захаровой с выпученными глазами – Москва не будет говорить с теми, кто захватит здания колониальной администрации в Сухуми. В итоге очень даже говорит.

Протесты начались из-за кабального договора. Москва назвала его "Инвестиционными соглашениями" и провела через "парламент" Абхазии. Оставалась лишь подпись Бжании, "смотрящего" за Абхазией. Тут протесты и началась.

По этим "инвестсоглашениям" черноморское побережье Абхазии должно навсегда стать собственностью российских генералов и олигархов. Клан Бжании за подпись и юруслуги получал по "пять копеек", остальные ничего. Флот РФ освобождался от платы за базу в Очамчири и примыкающие к ней виллы генералов и гостиницы, а компании, которые их построят, от налогов.

Но многие абхазы решили, что Бжания сильно продешевил с продажей родной земли, и захотели сами поторговаться с кремлёвцами. Также поняли, в Абхазию заедут строители со всей РФ и останутся. Абхазов в Абхазии даже после этнической чистки, которую они устроили в 1990-ых грузинам, менее 50% и демография меняется не в их пользу.

Строительный бум резко сократит долю абхазов и "хорошие русские" смогут добавить Абхазию 55-ым "русским государством" к тем 54, о которых они сейчас говорят на случай роспуска РФ. В перспективе абхазы могут рассчитывать в этом "русском государстве" на такой же статус горцев в резервации как у адыгейцев в Краснодарском крае и у коренных жителей Алтая, разделённого на Алтайский край и на Республику Алтай.

Не будем гадать, за сколько связок бус и железных топоров абхазы отдадут московитам теперь побережье. Логично, что за большее, чем соглашался клан Бжании.

Более интересно, откуда у московитов вдруг такой интерес к Абхазии, которой они де-факто владеют свыше 30 лет. Всё это время её побережье их не интересовало, а теперь хотят срочно строить бассейны с небоскрёбами и делать в Сухуми международный аэропорт.

Первая мысль – московиты готовятся уходить из Крыма и уже стремятся юридически окопаться на побережье Абхазии. Иначе сложно объяснить, почему бассейны, а не бункеры вышли в приоритет у строительных монстров к концу третьего года их сво. Строить будут монстры из Москвы и Питера, а не артель "Клязьма и Арзамас". Строить в Абхазии хотят те, кто ходил в кремль за контрактами на "зубы дракона" и "линии суровикина", и теперь имеет свободные деньги и простаивающие мощности.

При этом их не особо смущает статус Абхазии как никем не признанного государства. Возможно, ждут, что это как-то отрегулирует партия Иванишвили, если сохранится после 25 ноября. В том, что сохранится, но увязнет, не сомневаются. За Абхазию взялись явно не просто нувориши, разбогатевшие от военно-строительных подрядах, а те, кто формирует повестку в кремле и его внешнюю политику. Поэтому предположение – меняем Крым на Абхазию не лишено смысла, особенно в контексте нового ядерного шантажа кремлёвцев.

Естественен вопрос, почему у кремлёвец новый ядерный приступ "белой горячки" и её "белочки" бухают не только с медведевым, а со всеми подряд в кремле.

Ответ очевиден – из-за избрания Трампа, но пьют не шампанское, как в 2016 г. Бухают, так как понимают – это конец. Но не знают, какой именно. Поэтому строят разные модели конца, включая застройку Абхазии вместо Крыма.

За ядерную дубинку в кремле хватаются всякий раз, когда чувствуют, что близки к военному поражению и изгнанию из Украины. Впервые они стали махать ею весной 2022 г., когда из Европы в Украину пошли транспорты с оружием. Тогда они обещали ракетой "Сармат" утопить персонально Великобританию за срыв Стамбульского соглашения. Потом была серия взмахов каждый раз, когда объявлялось, что Украине дадут танки, ракеты, истребители F-16 и рашисты станут удобрением в наших полях. Москва дважды в начале 2023 и 2024 г. заявляла, что РФ "приостанавливает" участие в договорах о ядерном и обычном оружии. Можно ещё вспомнить слова медведева о ядерном ударе за обстрелы рашистов в Крыму.

Последний раз кремлёвцы хватились за ядерную дубинку в августе после потери Суджи и рассказывали, что они лучше опять поменяют ядерную доктрину и все как один умрут, чем выведут свои оккупационные войска. Нечто похожее "путин" говорил и за день перед Первым саммитом мира. В итоге доктрину поменяли лишь 19 ноября и 21 ноября ударили межконтинентальной ракетой по промзоне в Днепре, чтобы показать – следующая полетит в США. Но стрелять такими ракетами по Украине – это идиотизм и разоружение перед вероятным ударом из США.

Идиотизм с доктриной и ракетой – это продукт наложения обстоятельств на нарративы кремля. Кремлёвцы стали заложниками собственной пропаганды. Они полгода вталкивали украинцам "Харрис – это ужас без конца, а Трамп – это ужасный конец". Теперь говорят себе, здравствуй, ужасный конец по имени Трамп. Самое время застраивать Абхазию и уезжать туда. Кремлёвцы, в отличие от эмира Катара, не могут выставить представителей Хамас и Израиля из Дохи, и сказать, всё, мы вышли из игры и не при делах.

В результате в кремле психоз и скачут "белочки" в ожидании Трампа, а успокоительное – Трамп заморозит всё по линии фронта и даст "путину" орден, – не помогает, так как это для наивных украинцев и нижних сословий в РФ. Радости от избрания Трампа в РФ ноль, зато очевидно недоумение – как же так, мы ведь очень старались, чтобы это не произошло.

На столах в кремле лежит много разных сценариев конца. В том числе с обвалом цен на нефть, стагфляцией, дефицитом всего и т.д. Как на них реагировать в кремле более-менее представляют. Но ещё есть несколько сценариев с военным концом.

Самый очевидный – Зеленский перестанет изображать мобилизованного Наполеона и, наконец, произнесёт: "Макрон, введи войска". К этому его настойчиво подводят, вежливо указывая, что оружия дать могут, но кто им будет пользоваться. Байден тоже не случайно публично разрешил американским специалистам приезжать в Украину для обслуживания техники. Кремлёвцам идут на встречу. Если утверждаете, что третий или одиннадцатый год воюете с НАТО в Украине, то можем это вам организовать. Особенно, когда в Белый дом въедет Трамп, который видит в Зеленском "успешного продавца", а не Наполеона. Покушения на Трампа бесполезны, так как у него есть Вэнс, а это тот же Трамп, но более послушный воле партии.

Это не единственный сценарий. Есть и такие, где можно обойтись и без Зеленского. Как говорится, ваши действия в таком случае?

У кремлёвцев на все такие случаи есть два ответа – война глобального Юга с Западом и изменение ядерной доктрины. Первое совсем дохлый номер, как показал саммит БРИКС в Казани. Со вторым тоже всё понятно. Кремлёвцев ещё в 2022 г. решительно предупредили, что пробное применение против Украины самой маленькой ядерной бомбочки закончится сносом Москвы. Шевеление в шахтах ядерными ракетами и подводными лодками может сразу плохо закончиться для Москвы без предупреждений. Поэтому они третий год подряд пересматривают свою доктрину и ищут более реалистичные варианты, чем ядерная бомба.

Избрание Трампа ускорило все копания в бумагах на столах в кремле. Но тут 15 ноября официально позвонил Шольц и предложил обсудить вариант вывода войск без стрельбы.

"Чекисты" звонку обрадовались и согласились это обсудить. Но для форса публично заявили, что ничего из захваченного возвращать не будут и требуют от украинской армии уйти из Херсона и Запорожья, чтобы сделать там демилитаризованные зоны. Откат от приписок в конституцию РФ пошёл, но возмутились генералы.

Генералы заявили, что они два месяца долбят дронами ПВО Украины в поисках дыр, уже близки к целям, а Шольц с переговорами сводит их труды на нет. Поэтому сначала контрольный удар ста ракетами по энергетике Украины, а лучше два по артиллерийской "вилке", а потом, пожалуйста, беседуйте с Шольцем. Иначе, когда вы потребуете быстро потушить энергетику, то мы это сделать не сможем, заверили генералы, так как украинцы послушались весной Остина и усиливали ПВО вместо того, чтобы продолжать безоглядно бить по НПЗ.

Вероятно, генералы рассказали и больше ужастиков, опасаясь, что "чекисты" посадят их, если они 250 ракетами не вырубят энергетику Украины. По мнению специалистов, 120 ракет – это разовая пусковая возможность авиации РФ и остатков её флота в Чёрном море. После пуска 120 ракет самолётам и кораблям надо идти на базы для зарядки. В общем, в день возможны два полных пуска.

Так как "чекисты" на нервах от изучения вариантов ужасного конца, то контрольный удар генералам разрешили и даже два, как положено по инструкции, а разговор с Шольцем отложили на потом. Генералы пуск 17 ноября сделали и убедились, не всё так однозначно, надо ещё раз.

Но в Пентагоне тоже знают про артиллерийскую "вилку". Поэтому "Нью-Йорк Таймс" и "Ройтер" написали 18 ноября о разрешении Байдена на АТАКАМС на всю глубину РФ. "Чекисты" с генералами представили как это может выглядеть и основательно струхнули. Два-три десятка разнесенных аэродромов по всей РФ и ещё чего-то – это для кремлёвцев больший ужастик, чем Изюмско-Балаклейское отступление.

Во-первых, придётся как-то объяснять это населению РФ и партнёрам по оси зла. Во-вторых, можно стать Верхней Вольтой без авиации, а значит почти без ракет. В-третьих, таки придётся объявлять войну НАТО из кремля, а не из студии соловьёва, но сделать это кремлёвцы боятся. Есть и другие неприятные моменты. Вместе они складываются в ещё один сценарий военного поражения. Причём с минимальным участием самой Украины и без сражений на фронте. Разгром на фронтах – это уже другой сценарий.

В результате они сделали то, что делают всегда, когда сильно пугаются, – помахали 19 ноября ядерной дубиной и доктриной. Но так как 19 ноября на Брянщину прилетали то ли крупные дроны, то ли ракеты, а 20 ноября на Курщину в командный бункер точно ракеты, то кремлёвцы сильно струхнули и 21 ноября запустили межконтиненталку по Днепру.

Обычно они стреляют межконтиненталками из Плесецка в Карелии по Чукотке или Камчатке и гордо сообщают о поражении цели. Но или Плесецк после внепланового взрыва в шахте стал непригодным, или решили и тут сменить доктрину и поднять планку для США. В итоге генералам объявили, второй контрольный удар по энергетике Украины откладывается. Продолжайте зондировать ПВО дронами и одиночными ракетами, так как всё слишком далеко зашло.

Байден на этот пуск ответил пока санкциями против Газпромбанка и его "дочек", но это явно не всё. Теперь у кремлёвцев две новые проблемы: чего ещё ожидать от Байдена и как вернуться к разговору с Шольцем об условиях вывода войск РФ из Украины без стрельбы. Тем временем некто Дрозденко, именующий себя губернатором Ленинградской области, принял поистине стратегическое решение об изъятии всех подвалов, которые найдёт, и переименовании их в бомбоубежища. От передела активов переходят к переделу пассивов – Абхазию надо застраивать.