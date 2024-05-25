А что там 'за поребриком'? Срез экономики России

А что там "за поребриком?"

Раз в месяц делаю короткий срез экономики страны агрессора.

Ведь мы помним, что война напрямую связана с экономикой.

И длится она до тех по пока издержки не превышают потенциальные выгоды.

И вот с выгодами у ордынцев все хуже и хуже (!)

Ну а так как официальная статистика агресора далека от реальности так же как и российская власть...

то мы смотрим на события, которые показывают реальную ситуацию в экономике.

P.S. Текст написан на северном диалекте украинского языка для большего охвата аудитории))

Итак, что актуального происходит в экономике рф:

1. ЦБ рф сохранил учетную ставку 16% (в Украине уже 13,5%, если что).

Это ставка по которой Центральный банк рефинансирует коммерческие банки.

И сегодня коммерческие кредиты в рф стартуют от 17,2%

Частные займы от 21% http://surl.li/twpei

Это не стимулирует инвестиционную активность в реальном секторе, если не сказать наоборот.

2. При этом Банк россии и в июне будет рассматривать вариант повышения ставки (!) а значит деньги для экономики будут еще дороже. http://surl.li/twpek

3. В 2023 году общий объем экспорта россии сократился на 28,3% до $425,1 млрд

4. Дефицит бюджета орды растет

За первые 2 месяца 2024 года россия исчерпала обьем всего заложенного в бюджет 2024 года дефицита.

Дальнейший рост дефицита неизбежен и будет он покрываться или изъятием ресурсов в фонде национального благосостояния или займами у Центробанка (прямыми и через банковскую систему), а значит - новая эмиссия, рост инфляции и роста ставок…

5. В начале 2022 года фонд национального благосостояния россии имел $210 млрд, к январю 2024 года его резервы сократились до $130 млрд

Уже изымают))

6. На фоне ударов по НПЗ в россии возник дефицит топлива

Издание Bloomberg пишет, что Украина вывела из строя почти 14% нефтеперерабатывающих мощностей рф.

На фоне атак по НПЗ уже в марте цены на топливо выросли на 20-30%.

Кроме того, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка, РФ была вынуждена остановить экспорт.

7. в Дополнение к этому россия так же потеряла миллион тонн экспорта нефтепродуктов после ударов Украины по крупнейшим НПЗ

8. Десятки российских танкеров простаивают уже через несколько месяцев после введения санкций США.

Это демонстрирует способность Штатов нарушить цепочку снабжения нефти россией, пишет Bloomberg.

С октября 40 судов, участвующих в торговле российской нефтью, были добавлены в список объектов Минфина США.

Причина – нарушение ценового лимита, призванного ограничить доступ кремля к нефтедолларам.

9. россия так же стала продавать на 30% меньше газа

10. Как следствие доходы бюджета рф от нефти и газа в 2023 году (по данным Минфина) упали в прошлом году на 23,9% (по сравнению с 2022-м), до 8,82 трлн рублей

11. Газпром, когда-то крупнейшая компания россии и бюджетообразующая понесла рекордные убытки за 25 лет

В 2023 году доходы "Газпрома" упали примерно на 30%, что привело к годовому чистому убытку $6,9 млрд

12. Сенат США одобрил запрет поставок обогащенного урана из россии

13. "Дочка" "Росатома" предупредила о форс-мажоре из-за запрета поставок урана в США. http://surl.li/twplq

14. ЕС исключил российский газ и СПГ из совместных закупок.

россия и Беларусь не будут допущены к участию в механизме совместных закупок газа странами блока ЕС

15. Международные санкции вынудили Турцию на треть сократить объем экспортный поток в россию.

Некоторые ввозимые товары использовались для войны с Украиной – в частности, электродвигатели, микросхемы и детали машин. http://surl.li/twpmb

16. В I квартале 2024 г. чистый отток капитала из рф увеличился до $28 млрд

За тот же период прошлого года отток составил $16 млрд.

Главная причина такой тенденции — сложности с получением (в том числе задержка) экспортной валютной выручки. http://surl.li/twpes

17. рф страдает от острой нехватки рабочей силы (5 млн человек), что привело к росту заработной платы и инфляции

Чтобы противодействовать нехватке рабочей силы, москва начала активно использовать труд заключенных

18. Британская разведка: В россии проблемы из-за дефицита рабочей силы

На россии не хватает 4,8 миллиона работников.

В частности, российская транспортно-логистическая отрасль не смогла заполнить 25% вакансий водителей грузовиков в прошлом году.

19. россия планирует ввести принудительную трудовую мобилизацию.

20. Иностранные инвесторы изъяли из рф около $250 миллиардов прямых инвестиций, что составляет почти половину довоенных запасов.

21. Китайские банки начали блокировать платежи из рф в юанях (ибо нех…)

22. В россии увеличилось почти на 60% количество обанкротившихся компаний по сравнению с прошлым годом

23. В россии зафиксирован пятикратный рост числа банкротств физлиц.

Половина всех банкротов в россии в этом году — это пенсионеры.

24. Аналитики ждут падения выдач ипотеки на 30–40% в 2024 году

Основные причины – в трансформации льготных программ и ужесточении регулирования

Напомню, что льготная ипотека и стимулирование строительного рынка были ключевым драйвером российской экономики последние годы. Но…

25. В 2024 году в россии ожидается крупный неурожай зерновых. http://surl.li/twpky

Читайте, делайте выводы, делитесь!

И не забываете старую дворовую поговорку: "Чем больше шкаф, тем громче падает!";))