8 потрясающих гостиничных бассейнов по всему миру, от тропического оазиса посреди мегаполиса до бескрайних ландшафтных бассейнов в джунглях.

Если вы отправляетесь в отпуск, часы под теплым солнцем у блестящего бассейна с коктейлем в руке уже подсознательно встроены в ваш ежедневный распорядок, не правда ли? Лучшие отели мира давно взяли этот тезис к сердцу и сделали живописные бассейны частью опыта. Они могут быть идеальными плавательными местами, с захватывающими пейзажами, впечатляющими зонами отдыха или прекрасными интерьерами. Мы предлагаем вам список самых красивых бассейнов в отелях по всему миру, берите купальники и солнцезащитный крем и готовьтесь к освежающему погружению.

Grand Hotel Tremezzo, озеро Комо, Италия

За синим – зелень, Grand Hotel Tremezzo. Источник: https://www.grandhoteltremezzo.com/en/ За синим – зелень, Grand Hotel Tremezzo. Источник: https://www.grandhoteltremezzo.com/en/

Этот отличный отель в стиле либерти с потрясающими видами на озеро Комо расположен недалеко от виллы Карлотта и ее прекрасного ботанического сада. Он предлагает гостям современный оздоровительный центр, многочисленные бары и рестораны, а также три бассейна. Гостей поражают лестница с красной дорожкой, старинные зеркала в позолоченных рамах и мраморные ванные комнаты. Но настоящей жемчужиной гостиницы, несомненно, является один из самых необычных бассейнов в отелях – плавучий пруд на озере. Бассейн кажется погруженным в его воды, отделенные деревянным пирсом по периметру. А береговая линия рядом с шикарными заказными шезлонгами и яркими оранжево-белыми зонтиками создает действительно кинематографическую картину.

Manon Les Suites, Копенгаген, Дания

Этот эксклюзивный 5-звездочный отель создает настоящий тропический рай для гостей с изысканно обустроенными люксами, волшебной террасой на крыше и рядом фитнес-удобств. Manon Les Suites расположен в одном километре от Центрального вокзала Копенгагена. Его переоборудовали из бывшей фабрики в стильный приют с шестью этажами изысканных апартаментов с балконами и садом во дворе. Но именно его фирменный бассейн в стиле джунглей определяет новый уровень опыта. В центре пышного оазиса вы можете нырнуть в хрустальную воду с бликами цветов и зеленых растений или устроиться в уютных лаундж-креслах и попивать коктейль или кофе, наслаждаясь расслабляющей атмосферой. Бассейн бесплатный для гостей отеля, другие посетители могут приобрести сезонный абонемент.

Miramonti Boutique Hotel, Мерано, Италия

Прекрасно оформленный бассейн, словно выныряющий из грота. Источник: Image hotel-miramonti.com Прекрасно оформленный бассейн, словно выныряющий из грота. Источник: Image hotel-miramonti.com

Горный спа-курорт, расположенный в Доломитовых Альпах, может похвастаться одним из самых красивых отелей Италии и двумя потрясающими ландшафтными бассейнами. Курорт на краю леса на высоте 1230 метров больше похож на скандинавскую гостиницу, чем на типичную шале, а его главный пейзажный бассейн очаровывает прекрасным видом на город Меран и величественные вершины. Бассейн имеет длину 16 метров и ширину 5 метров и напоминает пещеру, трансформирующуюся в удивительный панорамный ландшафт. Он открыт круглый год, чтобы гости отеля могли наслаждаться целебной соленой водой, поддерживаемой при температуре 32 °C. В отеле есть еще один прекрасно оформленный бассейн онсен, сочетающий альпийский релакс с японскими ритуалами купания.

Hotel Oderberger, Берлин, Германия

Центральным элементом одной из лучших гостиниц Берлина является исторический бассейн, спроектированный архитектором Людвигом Гофманом в 1898 году как роскошная общественная баня. Эти шикарные просторы со временем превратились в изысканный бутик-гостиницу, сохранив некоторые исторические элементы во время реконструкции. Бассейн с подогревом имеет длину 65 футов и высокое сводчатое потолочное покрытие. По периметру его окружают мощные каменные арки и большие арочные окна, наполняющие место солнечным светом. Гости отеля могут поплавать без предварительной записи, достаточно обратиться к рецепции на месте. Потрясающие бассейны в отелях по всему миру могут стать особым опытом для гостей, и Oderberger это знает. Они предлагают незабываемый вечер в бассейне и сауне в одиночку или эксклюзивное ночное купание с 22:00 до 00:00 со специальным освещением вместе с вашей половинкой, наслаждаясь бутылкой игристого вина от винодельческой Marbé Sans.

Hotel du Cap-Eden-Roc, Антиб, Франция

Будь то наслаждение духом Ривьеры, завтрак на террасе с прекрасным видом, игра в теннис, уход за собой в спа-центре Dior или исследование красочных исторических сел, пребывание в этом потрясающем французском отеле будет наполнено эксклюзивными впечатлениями и незабываемыми моментами. Идеальным дополнением к идеальному летнему отпуску в Hotel du Cap-Eden-Roc является купание в одном из лучших бассейнов в мире с потрясающими видами. Этот ландшафтный оазис с морской водой высечен в прибрежной базальтовой скале. Гости могут выбрать спокойное плавание или прыгнуть с древней башни, чтобы добавить острые ощущения. В любом случае прекрасный вид на бескрайнюю голубую воду гарантирован. Рядом с бассейном есть летний бар, поэтому оригинальные коктейли могут принести прямо к вашему шезлонгу.

Nobu Hotel Ibiza Bay, Ибица, Испания

Отель в заливе Таламанка является воплощением эстетики загородного клуба: вы можете выйти из номера прямо на песчаный пляж, подальше от суеты, или сесть на яхту, прогуляться по набережной и за пару минут добраться до модных бутиков и ресторанов старого города. Активный отдых на воде легко чередовать с купанием в одном из самых расслабляющих бассейнов в отелях. Он расположен в нескольких шагах от пляжа, поэтому вы будете отдыхать на террасе, спрятавшись в тени зонтик, под саундтрек бьющихся о берег волн. Бассейн предназначен для взрослых и окружен шезлонгами и большими диванами, а также есть полноценный бар с полным меню. Здесь можно наслаждаться видами моря и изысканными яхтами. В отеле также есть другой бассейн – семейный, с уютными кабинками для переодевания. Он расположен рядом с детским клубом, особенно оценят путешественники с детьми.

Alila Ubud, Бали, Индонезия

Оазис среди джунглей, идеален для уединенного отдыха. Источник: Image Alilahotels.com Оазис среди джунглей, идеален для уединенного отдыха. Источник: Image Alilahotels.com

Красота бассейнов во многих топ-гостиницах прекрасно дополняется потрясающей окружающей природой, как в случае с курортом Alila Ubud. Расположенный на склоне холма высоко над рекой Аюнг в центральных предгорьях Бали, это спокойный, уединенный оазис с захватывающими видами на густые джунгли и плантации аланг-аланга в долине. Номера и виллы над ущельем с балконами и террасами создают ощущение полного покоя. Оно не покидает гостей ни на мгновение, а наоборот, усиливается во время расслабляющих и восстановительных процедур спа-центра и массажных сеансов на открытом воздухе. "Изюминкой" гостиницы, прекрасный ландшафтный бассейн, поднимает ощущение релакса на новый уровень. Напоминая бескрайний аквамариновый оазис, он словно сливается с ландшафтом долины. Гости могут плавать и отдыхать у бассейна на шезлонгах под зонтиками.

Marina Bay Sands, Сингапур

Вершину лучших отелей с бассейнами невозможно представить без знаменитого курорта Marina Bay Sands, где царит непревзойденная роскошь на каждом шагу. Его слава тоже связана с известным награжденным ландшафтным бассейном на крыше, среди прочего. Это место заставит вас ощутить бесконечность на высоте 57 этажей. Бассейн длиной 150 метров расположен на нависающей над гостиницей консольной платформе. Рядом есть белые мягкие шезлонги, где можно расслабиться в тени пальм. Доступ эксклюзивный для гостей отеля, а полотенца, вода и бесплатный солнцезащитный крем предоставляются в зоне бассейна, чтобы ничто не мешало отдыху. Еда и напитки также доступны в течение всего дня.