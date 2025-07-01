7 самых доступных стран для пенсионной жизни: дешевое жилье и выгодные страховки

С возрастом мы все чаще задумываемся о пенсионных программах, которые предлагает государство.

Для многих людей пенсия ассоциируется с радикальными изменениями в карьере и выбором желаемой профессии.

Многие пенсионеры ищут соответствующие пенсионные сообщества в городах Европы и Америки. Источник: Pixels Многие пенсионеры ищут соответствующие пенсионные сообщества в городах Европы и Америки. Источник: Pixels

Многие пенсионеры не боятся перемен и смело смотрят в будущее.

В больших городах США и других стран мира затраты на жизнь значительно выше, чем в меньших городах.

С приближением старости многие пенсионеры в Европе и Америке ищут эмигрантские дома и сообщества с соответствующими условиями проживания.

погодные условия;

расположение дома для пенсионеров;

доступ к медицинским услугам;

знание необходимой речи;

стоимость ухода;

особенности оформления визы для поездки в эту страну.

Важно : Советы относительно самых дешевых мест для пенсии можно получить от опытных финансовых консультантов, упорных путешественников и людей, уже эмигрировавших в другие страны.

Перейдем к обзору стран с комфортными условиями для эмигрантов, где можно значительно снизить затраты на жизнь.

Мексика

К югу от границы с Соединенными Штатами расположена Мексика с благоприятным климатом и богатым культурным наследием. Здесь очаровательные города гармонично сочетаются с живописными побережьями Карибского моря и Тихого океана.

Прежде чем поселиться в Мексике, стоит пожить здесь, чтобы оценить преимущества и недостатки, включая особенности пенсионной жизни.

Жилье

Мексика считается недорогим местом для пенсии, но важно знать нюансы уровня жизни в различных локациях. Нью-Йорке, а аренда - на 75% ниже.

Мексика является отличным вариантом для пенсионной жизни. Источник: Pixels Мексика является отличным вариантом для пенсионной жизни. Источник: Pixels

Медицина

Мексика входит в 10 самых доступных мест для пенсии, где медицинское обслуживание предоставляется через государственные программы для людей с низкими доходами.

Доход

Желаемый уровень дохода в Мексике составляет $2000–2800. Это касается как временных, так и постоянных резидентов.

Эквадор

Одно из лучших мест для бюджетной пенсионной жизни в мире – Эквадор, расположенный вблизи Галапагосских островов. Путешественников всегда привлекает живописное тихоокеанское побережье страны и действующий вулкан. Здесь проживают несколько эмигрантских сообществ. В стране много англоязычных жителей, а валютой являются доллары США.

Жилье

Эквадор не случайно входит в список дешевых мест для пенсии за границей. Расходы на жизнь здесь на 50% ниже, чем в США. Рекомендуем обратить внимание на город Куэнка, который часто посещают туристы. Это одно из самых лучших недорогих мест для постоянного проживания. Экономия на ежедневных расходах здесь составляет более 60% по сравнению с Нью-Йорком. Примечательно, что Куэнка внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город расположен в природной зоне с умеренным климатом, что позволяет снизить затраты на отопление и обслуживание сплит-систем. Местные жители и гости экономят до 88% аренды недвижимости в Эквадоре по сравнению с Нью-Йорком.

Медицина

В клиниках Эквадора специалисты предоставляют профессиональные услуги по более доступным ценам, чем в США. Обслуживание доступно не только для местных жителей, но и для эмигрантов. Это одна из причин включения этой экзотической страны в список лучших мест для пенсии. В стране действует государственная система здравоохранения. Полное покрытие предполагает небольшие ежемесячные взносы около 100 долларов. Частная страховка также позволяет сэкономить на медицинских услугах.

Документы

Для получения документов на постоянное проживание в Эквадоре, одном из лучших дешевых мест для пенсии, иностранцы должны прожить не менее 21 месяца по временной визе. Для получения временной визы требуются данные о минимальном доходе переезжающего лица, а также инвестиции в недвижимость или банковские депозиты.

Коста-Рика

В список 15 самых доступных стран для пенсии по праву входит "темпераментная" страна Центральной Америки — Коста-Рика. Она занимает обширную территорию от тихоокеанского побережья до Карибского моря. Страна представляет собой гармоничную мозаику из непроходимых джунглей, тропических лесов, стильных архитектурных построек и просторных пляжей.

Жилье

Следует отметить, что климат в одной из самых доступных стран для пенсионеров варьируется в зависимости от локации, как и расходы на проживание. Одно можно сказать наверняка – костариканцы тратят на еду и жилье на 40% меньше, чем американцы. Коммунальные услуги стоят на 70% дешевле, чем в США, поэтому страна часто входит в список самых доступных мест для пенсии в мире. Многие выбирают оживленный Сан-Хосе, расположенный в живописной долине, как постоянное место жительства. Расходы на еду и коммунальные услуги здесь примерно на 50% ниже, чем в мегаполисах США. Люди пенсионного возраста выбирают как большие города, так и горные пригороды в одной из самых доступных стран для пенсии. Главное, что разные локации предлагают комфортные условия проживания без больших финансовых вложений.

Важно : Для проживания в Коста-Рике, где можно недорого выйти на пенсию за границей, требуется виза Pensionado. Она предусматривает получение постоянного дохода в размере 1000 долларов на банковскую карту. По программе Rentista требуется доход от 2500 долларов и более по меньшей мере в течение 2 лет, а на банковском счету должно быть не менее 60 000 долларов.

Медицина

Благодаря государственным и частным программам расходы на медицинские услуги в экономном месте для пенсии значительно снижаются. Страна предлагает качественные медицинские услуги по выгодным ценам. Пенсионеры могут выбирать клиники для лечения, предлагающие первоклассное частное обслуживание. Возможно оформление частной страховки.

Португалия

Еще одна локация, которую следует рассмотреть среди самых лучших и доступных мест для пенсии, – Португалия. Ее регулярно посещают люди со всего мира, наслаждаясь потрясающими пейзажами, теплым климатом, живописными городами и вкусной едой с акцентом на морепродукты.

Жилье

Португалия – одна из стран с низкими затратами на жизнь, где проживание на 35% дешевле, чем в Нью-Йорке. Недвижимость здесь на 50% дешевле, чем в Америке. В Лиссабоне можно арендовать жилье на рекордные 70% дешевле, чем в США.

Важно : Для получения документов на постоянное проживание сначала необходимо получить вид на жительство на 5 лет. В Португалии, самом дешевом пенсионном месте, действует выгодная программа "Золотая виза", по которой средства инвестируются в покупку недвижимости или научные исследования страны.

Жилье в Лиссабоне на 70% дешевле, чем в Соединенных Штатах. Источник: Freepik Жилье в Лиссабоне на 70% дешевле, чем в Соединенных Штатах. Источник: Freepik

Медицина

Португалия, страна с низкими затратами на жизнь для пенсионеров, предоставляет квалифицированные медицинские услуги. Для получения по доступной цене необходимо зарегистрироваться в Национальной службе здравоохранения. Это дает доступ к медицинским клиникам с широким спектром услуг. В государстве также предоставляются услуги частного страхования, которые можно получить с видом на жительство.

Панама

Панама всегда входит в топ-10 самых доступных мест для пенсии. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов благодаря удобному расположению вблизи США и отличным условиям для путешествий.

Жилье

По аналитическим данным, жилье здесь стоит на 55% дешевле, чем в Америке, а жизнь в целом на 30% дешевле. Арендовать квартиру можно по выгодной цене, примерно на 70% ниже, чем в США.

Важно : Виза Pensionado добавляет несколько преимуществ к проживанию в Панаме, одной из 10 самых доступных стран для пенсии. Одним из условий его получения является ежемесячный пенсионный доход не менее 1000 долларов. Она помогает получать скидки и освобождает от налогов импортируемые бытовые товары. С такой визой гости могут находиться в Панаме до трех месяцев. Все вопросы по оформлению документов на постоянное проживание помогают решить местные иммиграционные адвокаты.

Медицина

Панама входит в список доступных стран для пенсии. Здесь действует двухуровневая система здравоохранения, позволяющая получать медицинские услуги в клиниках и центрах по выгодным ценам. Многие пенсионеры предпочитают частную страховку, которая значительно экономит на медицинских расходах.

Черногория

Одно из самых лучших и доступных мест для пенсии в мире — сказочная Черногория. Это живописное туристическое направление, омытое теплыми водами Адриатического моря. Она славится потрясающими пейзажами с белыми пляжами. Путешественников всегда привлекает удачное расположение страны и возможность недорого выйти на пенсию за границей.

Жилье

Сравнивая с США, можно заключить, что жизнь здесь на 50% дешевле. Арендовать недвижимость удается по привлекательной цене, которая на 75% ниже, чем в США. Правительство Черногории, лучшей дешевой страны для пенсии, предлагает разные типы виз. Также возможно получение документов на жительство. Важные преимущества жизни в стране – возможность покупки жилья иностранцами и получение льгот за инвестиции. Черногория является членом НАТО и планирует присоединиться к Европейскому Союзу в ближайшее время.

Медицина

В стране действуют как государственная, так и частная система здравоохранения. В одном из 10 мест для пенсии можно приобрести частную страховку, которая включает услуги медицинской эвакуации. Это позволяет получать качественные услуги в других странах.

Колумбия

Одна из популярных стран для активных путешествий – Колумбия. Эта страна прочно занимает место в списке лучших мест в мире для бюджетной пенсионной жизни. От велопрогулок до впечатляющих выступлений популярных музыкантов здесь калейдоскоп активностей для туристов.

Жилье

В Колумбии, лучшем недорогом месте для пенсии, расходы на жизнь в среднем на 60% ниже, чем в Америке. Стоимость аренды недвижимости здесь на 80% ниже, чем в США. Один из популярных городов для проживания иностранцев – Богота с выгодными условиями жизни.

Медицина

Частные и государственные клиники в Колумбии предоставляют качественные медицинские услуги. Обслуживание получают как жители страны, так и лица с национальным удостоверением личности, включая иностранцев, оплативших страховку. Частная страховка также доступна.

Мы подготовили для вас подробный обзор лучших экономических мест для пенсии. Теперь вам будет легче определиться, куда переехать на пенсии, чтобы наслаждаться осенью своей жизни.