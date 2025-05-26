7 роскошных отелей на Багамах: от обособленных вилл на берегу океана и исторических бутиков до грандиозных курортов

Замечательные Багамы – одно из самых желанных направлений для путешественников со всего мира. Прекрасные пляжи, бирюзовые воды и впечатляющий барьерный риф умеют поражать, как и роскошные отели, которые могут стать вашим убежищем на Багамах. Архипелаг состоит из 700 островов и предлагает гостям множество возможностей для ярких отпусков, невероятных приключений и первоклассного размещения. Независимо от того, ищете ли вы изысканный курорт со всеми мыслимыми удобствами, хотите ли насладиться приватностью уединенного бутик-отеля, выбор огромен. Эта подборка лучших отелей на Багамах воплотит мечты об идеальном отпуске.

The Ocean Club, Four Seasons Resort, Парадайз-Айленд

Номера отеля оформлены в стиле пляжного шика. Источник: Image Fourseasons.com Номера отеля оформлены в стиле пляжного шика. Источник: Image Fourseasons.com

Легендарный багамский приют с 1962 года предлагает своим посетителям лучшее, что могут предоставить местные отели. Курорт принадлежит сети Four Seasons и занимает 5 миль белого пляжа. На 35 акрах садов и газонов в стиле Версаля расположены просторные номера и люксы, уютные бунгало и резиденции, окруженные зеленью и высокими кокосовыми пальмами. Атмосфера курорта отвечает классическим представлениям о багамском пляжном шике.

Гости могут поиграть в гольф или теннис, восстановить силы в спа-виллах, прогуляться по ярусным садам, поплескаться в океане, а затем перейти к одному из трех бассейнов, насладиться кухней ресторана Dune и экзотическими коктейлями в барах и лаунджах. Добавьте к этому глубоководную рыбалку, дайвинг, пляжную йогу, чартеры роскошных яхт и водные виды спорта – отпуск в отеле на Багамах всегда полон возможностей.

Atlantis, Парадайз-Айленд

Один из самых известных местных курортов стал почти таким же легендарным среди любителей роскошных тропических отпусков, как и мифический город, в честь которого он назван. На территории курорта расположено несколько шикарных роскошных отелей, отражающих красоту и культуру Багам. Интерьеры черпают вдохновение из бирюзовых вод и пляжей с белым песком, окружающим остров.

От свежих морепродуктов в ресторане Fish by José Andrés до оригинальных коктейлей в ультра-лаундже Bar Sol – несколько изысканных ресторанов превращают каждый прием пищи в незабываемый кулинарный опыт. Приключения ждут гостей на каждом шагу:

Более 20 зон для плавания.

6 прекрасных пляжей длиной более 6 миль.

14 уникальных бассейнов.

Центром водных развлечений является огромный Аквапарк Aquaventure площадью 141 акр, который предлагает невероятный опыт для посетителей всех возрастов: почти два десятка бассейнов, скоростные водные горки, стеклянные туннельные горки, река длиной миля с бурными порогами, детский игровой.

The Cove Atlantis, Парадайз-Айленд

Путешественники, которые ищут лучшие отели на Багамах для романтического бегства или спокойного семейного отпуска, могут остановиться в этом элегантном приюте. Отель расположен между двумя частными пляжами, обеспечивающими наслаждение багамским великолепием. Это 600-комнатная башня в курорте Atlantis Paradise Island с очень разнообразными активностями.

Отель сочетает роскошь, близость к океану и развлечения для взрослых и является самым изысканным из пяти отелей знаменитого курорта на Багамах. Раньше он был популярен среди пар и путешественников, искавших тихого отдыха, но наличие семейного бассейна, двух отличных пляжей и близость к аквапарку Aquaventure повысили его популярность среди семей.

В отеле 600 люксов с балконами. Если вы мечтаете засыпать под плеск волн и наслаждаться видами заката над океаном, это ваш выбор. Номера очень просторные, с гардеробными и большими ванными комнатами. Гости имеют доступ к ресторанам, спа, казино и другим возможностям курорта Atlantis.

British Colonial Hilton, Нассау

Из номеров открывается вид на гавань. Источник: Image Britishcolonial.com Из номеров открывается вид на гавань. Источник: Image Britishcolonial.com

Среди самых знаменитых и известных отелей на Багамах, это заведение имеет историю более 100 лет. В 1900 году Генри М. Флаглер построил здесь отель Colonial. В 1932 году его владельцем стал сэр Гарри Оукс: по легенде, Оукса попросили покинуть отель, и он, считая его облик неприемлемым, решил купить его из мести. Он переименовал гостиницу в British Colonial Hilton и был таинственно убит в 1943 году. Но отель до сих пор носит название, данное Оуксом.

Теперь, как часть сети Hilton, его просторные номера и люксы приветствуют гостей типичной мебелью и декором, а также прекрасным видом на город, сад или гавань. Все удобства отеля воплощают стремление к спокойствию и релаксированию.

Два замечательных бассейна.

Разнообразные рестораны и резвые бары.

Фитнес-центр, бар у бассейна, массаж.

Ежедневный завтрак в формате шведского стола.

Частный пляж и пляжный клуб.

Средства для водных видов спорта.

Первоклассный шоппинг беспошлинной зоны возле отеля.

Pelican Bay, остров Большой Багама

Легенда рассказывает, что "первооткрывателем" этого прекрасного залива был старый пеликан, заблудившийся во время рыбалки. Обнаружив эту землю, он был настолько поражен ее красотой, что создал большой сад, из которого мог любоваться закатом над заливом, что и дало название гавани. Название перешло в прекрасную гостиницу, вид из номеров которой подтверждает, что старый пеликан имел вкус к живописным пейзажам.

В Pelican Bay – 183 номера с частными балконами, а также кухни и отдельные гостиные в люксах. Декор номеров сочетает в себе классический европейский стиль с яркими карибскими акцентами. Гости ожидают непревзойденного комфорта и удобств, и Pelican Bay предлагает:

Три бассейна с шезлонгами (и барным обслуживанием около двух).

Фитнесс-зал.

Легкий доступ к пляжу, гольф-клубу, рынку Порт-Лукая поблизости и активности на свежем воздухе.

Гости также должны посетить ресторан Sabor на пристани отеля, чтобы насладиться островной и международной кухней.

Coral Sands, остров Гарбор

Один из самых красивых бутик-отелей на окраине 300-летнего города Данмор на острове Гарбор может похвастаться потрясающим пляжем с розовым песком и бирюзовой водой, известным далеко за пределами Багам. Это небольшое уединение недавно завершило масштабную реконструкцию, поэтому выглядит лучше, чем когда-либо.

Гости могут выбрать между:

Номера и люксы с большими ванными и частными балконами.

Бунгало в саду возле пляжа.

Однокомнатные коттеджи на берегу океана.

Прекрасными резиденциями с 4 спальнями.

Дни в Coral Sands можно наполнить отдыхом у ландшафтного бассейна, массажами в номере, занятиями в фитнес-центре и студии йоги, игрой в теннис на современном корте, блюдами одного из лучших ресторанов на Багамах – Latitude 25 и, конечно, релаксом на знаменитом розовом. Консьерж отеля с радостью организует разнообразные приключения: снорклинг, глубоководную рыбалку, экскурсии, пикники на пляже, аренду лодок и велосипедов, а также услуги няни при необходимости.

Sandals Emerald Bay Golf, остров Большая Эксума

Лучшие курорты, предлагающие эксклюзивные удобства и развлечения. Источник: Image Sandals.com Лучшие курорты, предлагающие эксклюзивные удобства и развлечения. Источник: Image Sandals.com

Любители эксклюзива откроют одну из лучших карибских отелей, расположенную на острове Большая Эксума в Внешних островах Багам. Пляжный курорт Sandals Emerald Bay Golf работает по системе все включено, создавая особый анклав беззаботной изысканности. На территории площадью 500 акров расположены люксы и уединенные виллы, гармонично вписанные в ландшафтные сады.

Курорт предлагает:

Три бассейна (один с фирменным баром на краю и нулевым входом).

Награжден спа-центр.

Гольф-поле, спроектированное Грегом Норманом.

Несколько лучших отелей на Багамах могут предложить такое гастрономическое разнообразие, как Sandals Emerald Bay Golf: 11 прекрасных ресторанов с мировой кухней и 6 баров, включая аутентичный британский паб. Пакет "все включено" включает все блюда, неограниченное количество напитков, сертифицированный дайвинг и снаряжение, спорт, дневные и вечерние развлечения, трансферы в аэропорт и обратный транспорт, а также все налоги и чаевые.