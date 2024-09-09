7 моральных принципов самурая
Бусидо — это кодекс самурая, сведение правил, рекомендаций и норм поведения как в бою, так и в целом.
Будучи опытными стратегами, бесстрашными бойцами и добрыми философами, самураи являли собой наиболее успешных людей своего времени.
義
Ги – справедливость.
Будь всегда в своих действиях честным.
Верь в справедливость не других людей, а ту, которая в тебе. Для самурая нет градации в оценке чести и справедливости, есть только черное или белое, правда или ложь.
Каждый честный человек, имеющий чистую душу, не должен бояться правды.
勇
Ю – мужество.
Подними себя над толпой.
Спрятаться в свой панцирь, как черепаха, значит вообще не жить. Самурай должен обладать духом героя. Это очень опасно и рискованно, но только при этом жизнь полноценна. Это не духовная слепота — самурай умен и силен. Замени свой страх уважением и осторожностью.
仁
Дзин – добродетель.
Сострадание и жалость.
Интенсивная тренировка делает самурая быстрой и сильной. Он развивает силу, применяемую для общего блага.
Если судьба не дает ему такую возможность, он находит ее сам.
礼
Рэй – уважение.
Самурая не нуждается в жестоком и доказывать свою силу.
Даже с злейшим врагом самурай должен быть вежливым. Без этого качества мы не более чем звери.
Истинная внутренняя сила проявляется в конфликтах.
誠
Макото – искренность.
Если самурай говорит, что он что-нибудь сделает, он должен это выполнить.
Ничто в этом мире не может помешать ему.
Он не должен давать слово, не должен обещать.
Одно то, что он сказал, уже есть гарантия выполнения.
Сказать и сделать это тоже самое.
Что примечательно, иероглиф состоит из "говорить" (言) и "становиться" (成), то есть "что сказал – то и сделал".
명예
Мэйе – честь.
Для самурая существует только один судья, который может судить о его чести, это он сам.
Решения, которые он принимает и выполняет, отражают его настоящее "я".
Нельзя укрыться от себя!
충의
Тюги – преданность.
Самурай отвечает за свои действия, добровольно принимая на себя ответственность за содеянное.
Он абсолютно предан и верен своему начальнику и является образцом для своих подчиненных.
Слово мужчины - это его следы, по которым ты можешь идти за ним, куда бы он ни шел.
Следи, куда идешь ты!