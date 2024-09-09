7 моральных принципов самурая

Бусидо — это кодекс самурая, сведение правил, рекомендаций и норм поведения как в бою, так и в целом.

Будучи опытными стратегами, бесстрашными бойцами и добрыми философами, самураи являли собой наиболее успешных людей своего времени.

義

Ги – справедливость.

Будь всегда в своих действиях честным.

Верь в справедливость не других людей, а ту, которая в тебе. Для самурая нет градации в оценке чести и справедливости, есть только черное или белое, правда или ложь.

Каждый честный человек, имеющий чистую душу, не должен бояться правды.

勇

Ю – мужество.

Подними себя над толпой.

Спрятаться в свой панцирь, как черепаха, значит вообще не жить. Самурай должен обладать духом героя. Это очень опасно и рискованно, но только при этом жизнь полноценна. Это не духовная слепота — самурай умен и силен. Замени свой страх уважением и осторожностью.

仁

Дзин – добродетель.

Сострадание и жалость.

Интенсивная тренировка делает самурая быстрой и сильной. Он развивает силу, применяемую для общего блага.

Если судьба не дает ему такую возможность, он находит ее сам.

礼

Рэй – уважение.

Самурая не нуждается в жестоком и доказывать свою силу.

Даже с злейшим врагом самурай должен быть вежливым. Без этого качества мы не более чем звери.

Истинная внутренняя сила проявляется в конфликтах.

誠

Макото – искренность.

Если самурай говорит, что он что-нибудь сделает, он должен это выполнить.

Ничто в этом мире не может помешать ему.

Он не должен давать слово, не должен обещать.

Одно то, что он сказал, уже есть гарантия выполнения.

Сказать и сделать это тоже самое.

Что примечательно, иероглиф состоит из "говорить" (言) и "становиться" (成), то есть "что сказал – то и сделал".

명예

Мэйе – честь.

Для самурая существует только один судья, который может судить о его чести, это он сам.

Решения, которые он принимает и выполняет, отражают его настоящее "я".

Нельзя укрыться от себя!

충의

Тюги – преданность.

Самурай отвечает за свои действия, добровольно принимая на себя ответственность за содеянное.

Он абсолютно предан и верен своему начальнику и является образцом для своих подчиненных.

Слово мужчины - это его следы, по которым ты можешь идти за ним, куда бы он ни шел.

Следи, куда идешь ты!