50 дней Трампа: Путин не выглядит человеком, готовым отказаться от Украины

Срок, установленный Дональдом Трампом Владимиру Путину для достижения договоренности по завершению российско-украинской войны, до сих пор остается одной из самых обсуждаемых тем, связанных с последними заявлениями американского президента. И действительно, почему именно 50 дней, а не 20 или 7?

Одни считают, что таким образом, Трамп дает Путину возможность завоевать еще какие-то украинские территории. Однако совершенно очевидно, что, учитывая темпы наступления российской армии в последние годы, 50 дней — это недостаточный срок даже для выхода на административные границы аннексированных областей Украины.

Остальные связывают 50 дней с ультиматумом, который Трамп в свое время выдвинул Ирану. Тогда речь шла о 60 днях — и мало кто верил, что по истечении срока произойдет что-то серьезное. Но на 61 день началась 12-дневная израильско-иранская война, во время которой США нанесли удары по ядерным объектам Исламской Республики. Это могло быть сигналом: времени вроде бы много, но по его завершении Трамп может действовать более решительно, чем до ультиматума.

На самом же деле термин может иметь гораздо более прозаическое объяснение — он связан с тем, что Трамп вынужден определиться с последующей тактикой в российско-украинской войне. Очевидно, что он хочет завершить войну хотя бы на уровне прекращения огня. И завершить ее так, чтобы избежать новых решений, прежде всего, финансовых. Именно поэтому его стратегическая задача убедить Путина прекратить огонь еще до того, как иссякнет помощь, утвержденная Конгрессом еще при президентстве Джо Байдена. От этого пакета осталось всего несколько миллиардов долларов — и, вероятно, они будут израсходованы именно за следующие 50 дней.

Если бы Путин согласился на прекращение огня, Трамп мог бы не принимать решение о новой военной помощи, требуя от Москвы и Киева активизировать переговоры. Но Путин, очевидно, не намерен реагировать на инициативы американского президента.

Трамп пошел фактически на все уступки, которые от него требовал Путин: согласился обсуждать признание российского статуса оккупированных территорий — прежде всего Крыма, — несмотря на то, что это подрывало бы основы международного права и становилось бы вознаграждением агрессору. Он заставил Украину принять участие в имитации переговорного процесса, инициированного Кремлем, лишь для того, чтобы сорвать исполнение ультиматума европейских лидеров (согласованного с Трампом), предполагавшего прекращение огня еще 12 мая. Он даже остановил военную помощь Украине перед последним телефонным разговором с Путиным, хотя впоследствии заверил, что не знал о решении своего министра обороны.

Но Путин остался непреклонен и проигнорировал усилия американского президента, ограничившись привычными комплиментами в адрес Трампа. В конце концов это заметил и сам Трамп, заявивший, что приятные разговоры с российским лидером каждый раз завершаются новыми обстрелами украинских городов.

И теперь, если война не будет завершена, Трампу придется принимать решение — и по новым санкциям против России (а он, очевидно, хотел бы ослабить уже существующие), и по новой военной помощи Украине. В настоящее время его связывают с механизмом европейского финансирования американского оружия, но в случае эскалации США придется присоединяться напрямую. Именно поэтому Путину и дается эти 50 дней — время, когда еще поступает помощь Байдена, чтобы российский президент в конце концов осознал, что не сможет оккупировать всю Украину, хотя именно это и есть настоящая цель его войны, и прекратил огонь.

Если же Путин снова не проявит готовности к компромиссу, Трампу придется усиливать давление на Россию и ее экономических партнеров и передавать Украине больше оружия — теперь уже не для переговоров, а для быстрого завершения войны давлением. Итак, 50 дней – это не столько эскалация на украинском фронте, сколько возможная эскалация между США и Россией. Путин ведь не выглядит человеком, способным легко отказаться от своего маниакального желания уничтожить Украину.