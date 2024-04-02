47-я бригада 'Магура' посчитала уничтоженных врагов и показала убийственный видеоотчет

Только за март непоколебимая 47 ОМБр досрочно "демобилизовала" почти 1300 российских окупантов.

Зона ответственности 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" – адское Авдеевское направление, а именно район уже сожженных оккупантами сел-героев Степное и Бердичи. Здесь они упорно пытаются прорваться, несмотря на безумные потери в живой силе и технике.

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Два батальона за месяц!

По подсчетам 47-й за март бойцы бригады уничтожили:

около 1300 россиян 1 танк 17 БМП 3 МТЛБ 3 ББМ 4 артиллерийские системы 4 противотанковых ракетных комплекса 5 автомобилей 2 единицы инженерной техники 4 средства РЭБ 5 ударных беспилотников Ланцет 2 ZALA 1 SuperCam 1 Орлан

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"Статистика, которой заслуживают российские захватчики! – отмечает пресс-служба 47-й бригады. – Количество уничтоженной живой силы противника равнозначно двум батальонам!"

Тотальные удары – как это было

В подтверждение своих слов и цифр бригада опубликовала мощное видео от аэроразведчиков РУБпАК 47 ОМБр (рота ударных беспилотных авиационных комплексов). Это по-настоящему впечатляюще!

Ранее 47 бригада опубликовала другое свое показательное видео – как громила вражеский десант и как работает натовская бронемашина Брэдли.