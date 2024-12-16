14 декабря впервые в истории армия Северной Кореи массированно атаковала позиции ВС Украины на Курщине

14 декабря впервые в истории армия Северной Кореи совершила массированную атаку позиции ВС Украины у города Суджа, на территории Российской федерации.

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14 грудня воїни 92-ї штурмовоі та 95-ї десантно-штурмової бригад ЗС України, які захищають демілітарізовану зону біля села Мала Локня Суджанського району Курської області, відбили масовану атаку військ КНДР, які діяли за підтримки російської армії.

За повідомленнями джерел Цензор.Нет, понад 200 солдат противника, окремими загонами пішли в атаку с кількох напрямків, використовуючи місцевість, з метою захоплення одної з посадок біля Малої Локні.

Російські війська завдавали при цьому масовану вогневу підтримку, активно діяв проти українських дронів російський РЕБ, як з наземних станцій так і, ймовірно, з гелікоптерів РЕБ Мі-8ТПР.

Не зважаючи на втрати, штурмові групи противника йшли напролом, не зупиняючись навіть під прицільним вогнем та ударами вогневих засобів. Це нагадує тактику "живих хвиль", яку використосувала північнокрейська та китайська армія під час війни у Кореї у 1950-53 роках.

Бій був важкий. Ворогу вдалось дістатись українських позицій, завдяки хорошій фізичній підготовці, швидкому руху та відсутності уваги на власні втрати, евакуація поранених та загиблих під час атаки не проводилась.

Північнокорейці захопити низку окопів в одній з посадок, але в цілому українська оборона встояла, і наші війська провели кілька вдалих контратак, щоб відновити становище.

Весь час по ворогу завдається ураження.

На відео, яке є у розпорядженні українського командування, зафіксовані десятки трупів північнокорейських солдат. Поки що нема інформації щодо того, чи вдалось взяти когось у полон.

Також захоплені документи вбитих, сподіваємось, що ми найближчим часом побачимо усе належне фото та відео крупним планом.

Судячи з попередніх даних, атаку проводив цілий батальйон північнокорейских військ, який мав високий рівень бойової підготовки та злагодженості.

Але українські воїни в черговий раз показали, що за правильної організації та управління здатні громити ворога, який переважає у рази.

10 грудня північно корейські війська, за даними російських джерел, вперше атакували біля села Плехово на Курщині. 14 грудня - масований штурм наших позицій біля Малої Локні. Очевидно, російське командування збирається найближчим часом знову кинути свіже корейське гарматне м'ясо в атаку.

Нашим воїнам на напрямку потрібна максимальна підтримка дронами та боєприпасами для зупинки "живих хвиль" російської та північнокорейської піхоти.