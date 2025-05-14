10 самых популярных отелей на Кипре: идеальные варианты для семей, друзей и пар

Кипр, очаровательный остров в Средиземном море и одно из самых популярных туристических направлений, предлагает больше, чем просто залитые солнцем пляжи и прозрачные бирюзовые воды. Уделив время исследованию этого региона, посетители открывают богатую культуру, пропитанную историей и мифами, потрясающие пейзажи и уникальное сочетание кулинарных традиций. Прекрасный средиземноморский климат, природная красота и большое количество активностей на свежем воздухе создают незабываемый отдых. Чтобы сделать ваше пребывание еще более особенным, мы рекомендуем остановиться в одном из лучших отелей Кипра. Следующая подборка содержит самые популярные варианты, подходящие для пар, ищущих романтического отдыха, семей с детьми или групп друзей, стремящихся к веселью и беззаботному времени.

Cap St. George, Пейя

Cap St. George, напоминающий отдельный маленький штат, расположенный на западном побережье острова, между Национальным парком Акамас и Пафосом. Один из лучших отелей Кипра, он открыл свои двери в 2022 году, предлагая высококлассные удобства и просторные номера, которые городским жителям будет тяжело покинуть. Cap St. George предлагает широкий спектр активностей для гостей, в частности:

Верховая езда

Экскурсии на рыболовных лодках

Киносеансы под открытым небом (с любимыми детскими фильмами Disney)

Вечеринки в ночном клубе с выступлениями популярных местных групп

Современные игровые залы

Номера оформлены в нежных бежевых тонах, но главная изюминка – это роскошные бассейны, прилегающие к люксам, прямо у порога апартаментов.

Кроме того, отель имеет частный пляж протяженностью в два километра. В частности, ресторан Sky7 на седьмом этаже предлагает увлекательные виды на Средиземное море. Блюда здесь готовятся из органических фруктов и овощей, выращенных на соседней ферме Периволи. Еще одна особенность ресторана – его шеф-повара, периодически путешествующие в Крит. Гости особенно увлекаются кулинарными творениями, созданными Вольфгангом Беккером.

Anassa, Латчи

Частный пляж для гостей. Источник: https://www.anassa.com/ Частный пляж для гостей. Источник: https://www.anassa.com/

Среди лучших отелей не только Кипра, но и Европы – Anassa, которая ломает стереотипы по поводу расположения. Расположенная на живописном склоне холма, это комплексное сооружение состоит из белоснежных построек, бассейнов и частного пляжа. Находится на северо-западном побережье острова, в часе езды от аэропорта Пафоса, путешествие стоит ожидания, особенно для любителей дайвинга. Anassa расположена прямо на берегу залива Хриссу, что обеспечивает легкий доступ к дайвингу без необходимости путешествий.

Отель привлекает поколение путешественников, предлагая множество удобств для прекрасного отдыха. Идеально подходит для семейных отпусков, он имеет отличный детский клуб и услугу Baby Go Lightly на случай, если вы забыли необходимые вещи. Взрослые могут наслаждаться изысканным спа-центром с процедурами от культового бренда Tata Harper и талассотерапевтическими бассейнами. Кроме того, отель предлагает четыре варианта ресторанов на территории.

Almyra, Пафос

Среди лучших семейных отелей Кипра – Almyra, расположенный в Пафосе. Идеальный выбор для европейского отпуска, особенно для семей с детьми, родители могут расслабиться под бугенвилиями, пока их дети плещутся в мелком изумрудном бассейне или загорают на террасе у пляжа, забронировав люкс Kyma, пока дети спят днем.

Подобно своему сестринскому заведению Anassa, Almyra предлагает удобную услугу Baby Go Lightly для семей и детский клуб с множеством ежедневных активностей. Даже завтрак адаптирован для младших гостей с безопасными пластиковыми столовыми приборами и специально разработанным меню. Не пропустите ужин в великолепном ресторане Notios, который предлагает фьюжн средиземноморской и японской кухни. На обед посетите прибрежную таверну Ouzeri, где можно насладиться простой едой в расслабленной атмосфере, любуясь незабываемыми закатами всей семьей.

Amara, Лимассол

Главной особенностью этого шикарного отеля на Кипре является его роскошный пляж. Кроме того, каждый номер спроектирован так, чтобы предлагать 180 ° пейзажи на море.

Идеально подходит для семей и пар, которые ищут релакс, отель Amara в Лимассоле имеет отдельные крылья только для взрослых со спа-центром и еще одно для семей, с детским клубом, яслями и бассейном. Апартаменты имеют большую стеклянную дверь, выходящую на балконы, позволяя гостям наслаждаться невероятными видами из комфорта глубоких ванн или просторных дождевых душей. Помимо потрясающих пейзажей, кулинарные предложения Amara выделяются. Посетите ресторан Matsuhisa, в который ведет черная лестница, для изысканно оформленного пространства, где подают суши от знаменитого ресторатора и шеф-повара Нобу Мацухисы. Еще один обязательный пункт – ресторан со звездой Michelin Locatelli, который предлагает самые романтические виды на острове.

Apokryfo Traditional Guesthouse, деревня Лофу

Альтернативой гигантам сетевых отелей является Apokryfo Traditional Guesthouse. Этот роскошный бутик-отель с видами на живописное село Лофу расположен у подножия горы Олимп. Как и многие заведения в районе Троодос, Apokryfo состоит из коллекции каменных домов, напоминающих недвижимость в английском Котсволде. Внутри гости обнаружат шикарные интерьеры, некоторые номера имеют камины или частные патио (все номера оборудованы кондиционерами).

Летом наслаждайтесь ужином при свечах в ресторане Agrino, который подают на террасе на крыше или у бассейна во дворе. Меню простое и сытное, с щедрым предложением кипрских мезе. Обязательно попробуйте традиционный десерт лукумадеса, состоящий из медового теста.

Amavi MadeForTwo Hotels, Пафос

Для отдыха без детских площадок, клубов и шума рассмотрите Amavi MadeForTwo Hotels в Пафосе. Одна из лучших гостиниц Кипра, расположенная вдоль прекрасного побережья, идеально подходит для романтического отпуска. Войдя в глянцевый лоб с окнами от пола до потолка, выходящими на высокие пальмы, шезлонги и бассейны, становится очевидным, что это идеальная "площадка" только для взрослых. В нескольких шагах расположен пляж, а новый Antasia Beach Club предлагает оживленную атмосферу. Отдыхайте на шезлонге, наслаждаясь коктейлями, которые приносят работники Amavi, или наслаждайтесь самыми свежими суши. Побалуйте себя популярным блюдом японского фьюжна в роскошном ресторане на крыше Immenso. Не пропустите посещение одного из баров, в том числе популярного Selene, с открытыми столами на свежем воздухе и авантюрными коктейлями, поданными в раковинах или с сухим льдом.

Columbia Beach Resort

Columbia Beach Resort является идеальным местом для пляжного отдыха на Кипре. Член ассоциации Small Luxury Hotels of the World, курорт излучает роскошь и особенный шарм. Ключевые удобства, доступные для гостей, включают:

Спа-центр, получивший награды

Несколько ресторанов и баров

80-метровый бассейн с эффектом бесконечности

Однако настоящей жемчужиной курорта является его удивительный пляж с сертификатом Голубого флага. Здесь гости могут нежиться на солнце на эксклюзивных шезлонгах, предоставленных Columbia Beach Resort. Для тех, кто ищет приключений, доступны водные виды спорта и прогулки на лодках.

Olympic Lagoon Resort Айя-Напа

Один из лучших отелей Кипра – пятизвездочный Olympic Lagoon Resort Айя-Напа, где гости всех возрастов найдут что-то для себя. Расположенный на восточном побережье острова, этот роскошный комплекс предлагает современные удобства, в частности:

Семь бассейнов в форме лагун, соединенных ленивой рекой

Водные горки

Семь ресторанов

Работая по системе "все включено", курорт гарантирует гостям доступ к еде, закускам, напиткам и неограниченному количеству мороженого без забот о кошелек. Детские клубы обслуживают младших гостей, предлагая более 150 активностей, от занятий по приготовлению моктейлей до семейных киновечеров под звездами с попкорном и вкусными закусками. Вечером семьи могут наслаждаться бродвейскими шоу или увлекательными цирковыми выступлениями в Xperience Arena.

Casale Panayiotis

Фантастические виды в горах Троодос. Источник: https://www.casalepanayiotis.com/ Фантастические виды в горах Троодос. Источник: https://www.casalepanayiotis.com/

Для тех, кто ищет передышки от шумного шума переполненных пляжных курортов, Casale Panayiotis – идеальное убежище. Расположенный в спокойных горах Троодос на Кипре, отель является прекрасным выбором для расслабленного и романтического отдыха, часто выбирается для медового месяца. Комплекс состоит из семи каменных домов, разбросанных по живописной деревне Калопанайотис в долине Маратаса. Гости могут забронировать уютный номер-студию или элегантный люкс для двоих.

Что касается питания, гости получат настоящее удовольствие. Фрукты и овощи поставляются непосредственно из собственных садов Casale Panayiotis. Отель предлагает несколько ресторанов, в частности:

Byzantino , греческий ресторан, подающий вкусные чизкейки с медом

, греческий ресторан, подающий вкусные чизкейки с медом Loutraki , с изысканным меню

, с изысканным меню Kava, где гости могут насладиться приватным ужином для двоих

После исследования живописных ландшафтов из-за многочисленных пешеходных троп и активности на свежем воздухе гости могут расслабиться в роскошном спа-центре Myrianthousa. Спа-центр предлагает частные гидромассажные ванны, бассейн для гидротерапии, грязевые комнаты и широкий выбор процедур. Кроме того, персонал отеля может помочь в организации экскурсий или других активностей, таких как дегустация вин или мастер-класс по приготовлению халлуми.

Four Seasons

Список 10 лучших отелей Кипра заслуженно включает Four Seasons. Это пятизвездочное роскошное заведение расположено прямо на песчаном пляже рядом с Лимасолом. Отель принимал известных знаменитостей в течение многих лет, но каждый посетитель может рассчитывать на самый высокий уровень сервиса. Four Seasons – это рай для гурманов, которые могут наслаждаться разнообразными изысканными блюдами. От ресторанов из меню, разработанных шеф-поварами со звездами Michelin, до открытых обеденных зон – здесь есть что-нибудь для каждого. На территории комплекса есть несколько бассейнов с пресной водой, в нескольких шагах от частного пляжа отеля.

Также стоит отметить высококлассный спа Four Seasons, который предлагает полный спектр уникальных процедур для максимального расслабления. Отель все равно подходит как для романтических отпусков, так и для семейного отдыха. Для младших гостей есть несколько детских клубов с развлечениями, соответствующими возрасту, и пока они веселятся, взрослые могут наслаждаться компанией друг друга в комфортных люксах.