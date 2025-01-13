Заявление Волца о понижении мобилизационного возраста: для кого в первую очередь были адресованы слова

Будущий советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности конгрессмен Майк Волц считает, что Украина должна снизить мобилизационный возраст, чтобы привлечь сотни тысяч новых военных и стабилизировать линию фронта

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"Ще одна річ, яку ми маємо побачити – це реальна стабілізація на полі бою. І одна з речей, яку ми будемо просити в українців – це питання людської сили.

Зараз вони призивають із 26 років (насправді з 25, – ред.), не з 18. Мені здається, багато людей не розуміють, що вони можуть залучити сотні тисяч нових військових.

Ми чуємо про моральні проблеми, про проблеми на фронті. Слухайте, якщо українці просять весь свій піти ва-банк задля демократії (ризикнути всім, – ред.), потрібно, щоб і вони пішли ва-банк задля демократії".

Він додав: "Йдеться не лише про боєприпаси, амуніцію чи виписування додаткових чеків. Йдеться про стабілізацію лінії фронту, щоб ми могли укласти якусь угоду".

На думку Волца, зниження мобілізаційного віку необхідно для стабілізації лінії фронту, щоб могла бути досягнута та чи інша угода.

А тепер найважливіше. Ця заява має лише одного адресата — Зеленського. Бо всі попередні звернення партнерів до нього з питань мобілізації не мали ніякої реакції з боку президента України. Він мобілізацією не займається і дистанціювався від неї. Тому американці публічно підняли вимогу — не хочеш займатися мобілізацією тих, хто є від 25 років? Тоді ініціюй зниження мобілізаційного віку до 18 років.

І зразу отримаєш запитання у суспільства — хто з дітей друзів, колег по сцені, бізнес-партнерів Зеленського, Єрмака та слуг воює? Хто з дітей міністрів Зеленського, "слуг народу" та оточення Зеленського буде призваний з 18 років?

Може, син Вані Баканова вже призваний? Може, чоловік Лізи Богуцької вже служить? Може, син Руслана Стефанчука вже готується приєднатися до штурмових підрозділів? Може, брат Шмигаля пригадав про мобілізацію? А, може, "говорящіє голови" з ОП?

І якщо відповіді на ці питання не влаштують суспільство, то реакція буде вкрай різкою. Тому американці так примушують Зеленського працювати та займатися своїми обов'язками, попри його небажання через можливу втрату рейтингу. Або нехай займається зміною ставлення суспільства до мобілізації та забезпечує виконання мобілізаційних норм тих, кому більш як 25 років, або зменшує призовний вік і отримує шалений негатив з боку суспільства та те, що заслуговує давно.

Вибачте, що все так цинічно. Але схоже, що з нашими шоуменами інакше не можна. Зеленського поставили на розвилку. І вечірним гундосиком тут не відмазатися. Треба приймати рішення і робити вибір.