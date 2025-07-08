В ходе очередного саммита страны БРИКС осудили "нападения на мосты и железнодорожную инфраструктуру, намеренно направленные против мирных жителей в Брянской, Курской и Воронежской областях РФ"

А вот удары самой России по инфраструктуре Украины, продолжающееся уже много лет систематическое уничтожение гражданского населения, эти государства не осудили.

Не стоит даже вспоминать, сколько усилий прилагалось в Киеве, чтобы получить благосклонность стран глобального Юга, среди которых государства БРИКС играют решающую роль. Как радовались телефонному звонку Си Цзиньпина, как приветствовали каждый разговор министров иностранных дел Китая и Украины, как встречали премьер-министра Индии Нарендру Моди после его визита в Москву. Как президент Украины рассказывал о замечательных отношениях с лидерами стран Персидского залива - Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Но все эти страны – союзники России. И это объективная реальность. Реальность, которую уже не пытаются особо скрывать: тот же глава китайского МИД неформально предупредил, что Китай не допустит поражения России в этой войне.

Именно поэтому не стоит тратить усилия на поиск взаимопонимания с теми, кто стремится к твоему поражению. Не нужно бороться за голоса в ООН, резолюции Генеральной ассамблеи которой все равно ничего не меняют. Большинство государств мира будут готовы поддержать Украину даже тогда, когда она останется только в виртуальной реальности. Но нам такая страна не нужна. Нам нужна настоящая.

Поэтому усилия следует сосредоточить на трех вещах: на вооружении, давлении на российскую экономику и восстановлении профессионального управления государством. Только это дает шанс на успешном для нас завершении войны в ближайшие — пусть и самые тяжелые годы.