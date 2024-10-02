Запрет чайлдфри в России как новый способ контроля над обществом

В конце сентября в Российской Федерации возобновили рассмотрение закона о запрете "идеологии чайлдфри", которая означает нежелание людей иметь детей. Данный законопроект вносился в Госдуму РФ два года назад, однако затем был отозван для доработки. О его подготовке вновь заговорили этим летом этого года, а 23 сентября стало известно, что правительство "концептуально поддержало законопроект, предлагающий запретить пропаганду идеологии чайлдфри", пишет аналитик Jamestown Foundation.

Как утверждает пропаганда, законопроект направлен на сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей и предусматривает установление защиты от распространения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от рождения детей.

При этом эксперты отмечают, что никакие запреты не способны сильно увеличить рождаемость, поскольку современный образ жизни людей и их репродуктивные намерения уже сформировались. Существует масса объективных причин, по которым люди могут отказаться заводить детей, в первую очередь бедность и война. Показательно, что по данным майского опроса государственного социологического центра ВЦИОМ, всего 6% россиян считают бездетность идеальным вариантом, что с натяжкой можно назвать "идеологическими" установками. При этом, по данным Russian Field, 17% бездетных россиян не хотят иметь детей по причине бедности и безработицы.

Авторы и сторонники законопроекта называют чайлдфри "опасным инструментом информационной войны", однако по факту организации, пропагандирующей подобные взгляды, не существует.

Независимые журналисты опасаются, что на практике репрессии могут коснуться любого человека, если тот признается, что пока не хочет иметь детей. Подобная ситуация уже возникла после запрета несуществующего движения в поддержку нетрадиционных сексуальных отношений, по которому стало возможным признать "экстремистом" любого представителя ЛГБТ-сообщества или людей, сочувствующих им.

Таким образом, похоже, что новый закон не столько призван повысить рождаемость, сколько создает условия для юридического преследования довольно большой группы лиц – фактически, всех людей, которые упомянули, что по каким-либо причинам не желают в ближайшем будущем заводить детей. Такой широкий охват становится характерной чертой российских репрессивных законов последних лет. Они нацелены не только на то, чтобы бороться с инакомыслящими, но и на то, чтобы как можно больше людей столкнулось с риском оказаться под уголовной или административной статьей.

К примеру, в сентябре житель Тюменской области стал фигурантом уголовного дела о госизмене всего лишь из-за его работы программистом в иностранной организации. Подобные законы в сочетании с их предельно широкой трактовкой являются прекрасным способом контроля над людьми. Правоохранители и спецслужбы могут шантажировать человека возбуждением против него уголовного дела, требуя как денег, так и оказания каких-либо "услуг". Если люди, осознанно вставшие на путь диссидентства, более стойки к подобному давлению, то обыватели, оказавшиеся мишенью очередного репрессивного закона, с легкостью могут поддаться шантажу.

Показательным здесь является и то, что наличие детей также не гарантирует отсутствия проблем. В данном случае государство имеет рычаг влияния на семьи в виде отъема детей. Еще в 2017 году независимые журналисты писали, что чаще всего органы опеки отбирают детей не у социально неблагополучных родителей, а у бедняков – даже в случаях, когда условия жизни не опасны для ребенка. Нередки и случаи, когда после пожаров государство не дает достаточной компенсации погорельцам, а социальные службы вместо помощи пострадавшим семьям отбирают их детей.С началом полномасштабной войны РФ против Украины отъем детей стал использоваться также как способ давления на диссидентов. Самым громким стал случай отправки в центр для несовершеннолетних 13-летней школьницы Маши Москалевой, нарисовавшей на уроке рисования в школе антивоенный рисунок. В отношении отца Маши завели дело по статье о "дискредитации армии" и поместили его под домашний арест, а саму девочку сначала отправили в приют, а затем передали матери, которая на протяжении нескольких лет отказывалась забирать ребенка.

Еще одним способом держать общество под контролем является закредитованность россиян, которая в последнее время только возрастает. В сентябре Центральный банк РФ поднял ставку до 19%, а остальные банки следуют его примеру. Однако частные лица продолжают занимать деньги сотнями миллиардов рублей в месяц, а компании – триллионами. В последнее время доходы населения растут, поэтому люди стараются опередить рост цен, приобретая как можно больше. Однако эксперты предостерегают, что в следующем году рост зарплат замедлится, и отдавать займы станет сложнее. Вспомним, что одним из главным мотивов российских военнослужащих-контрактников, отправляющихся на войну против Украины, было желание выплатить кредиты.

Наконец, последний способ держать под контролем обычных людей – это манипуляции общественным мнением. Все чаще пропаганда пишет, что главной проблемой являются не сохранение развлекательных мероприятия в тылу, а люди, которые не замечают войну и не вовлечены в нее. Это – подавляющее большинство россиян, против большинства из которых можно при желании начать кампанию целенаправленной травли. Этот прием использовался, к примеру, в отношении участников "почти голой" вечеринки, организаторы которой затем не только записывали "покаянные" видео, но и начали ездить на Донбасс, включая оккупированный Мариуполь. Все это усиливает общее ощущение бесправия и делает людей еще более зависимыми от государства.