Заметки с Мюнхенской конференции безопасности: шоковая терапия американцев для Европы

Первый день Мюнхенской конференции безопасности. Первые впечатления.

Обычно на таких крупных форумах, как Мюнхенская конференция, первые выступления наиболее статусных ораторов задают и главную тематику и тональность дискуссий.

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Почалося все як слід. Європейські лідери (голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр та інші) закликали щодо збереження єдності і спільної безпекової відповідальності (США і Європи).

А от далі сталася абсолютна несподіванка. Європейські лідери отримали вкрай неочікувану відповідь. Тиждень шоків для Європи і Заходу продовжився. В ролі чергового американського шокера виступив Віце-президент США Джей Ді Венс. Справа навіть не в тому, що він почав вчити європейців демократії. Американці люблять вчити життю всіх інших. Але зі слів Джей Ді Венса з’ясувалося, що боятися треба не Росії і Китаю, а проблем з демократією всередині Європи. А далі почалася жорстка критика Європи за нібито утиски демократії. Якщо це просто тактичний наїзд на європейців у стилі Трампа, то нехай. Але здається, що все глибше і серйозніше. Згадайте, кого запросив Трамп на свою інавгурацію, кого підтримує і кого критикує Ілон Маск. Це тенденція. Промова Джей ді Венса може стати історичною, з точки зору оголошення ціннісного, ідеологічного розриву всередині Західного світу. Певний час тому я пожартував щодо експорту трампістської консервативно-популістської революції в інші країни. Зараз вже не до жартів. Все виглядає дуже серйозно і достатньо небезпечно.

Напередодні мюнхенської конференції я закликав придивитися до виступу Джей Ді Венса в Мюнхені. Але такого виступу я точно не очікував. Між іншим, про Україну в своєму виступі він майже не згадав, лише висловив сподівання на "розумне врегулювання". Враховуючи спрямованість і тональність його виступу, може це і на добре. Взагалі по Україні Джей Ді Венс став висловлюватись більш стримано і без різкої критики на адресу нашої країни. Можливо це пов’язано з тим, що він зараз належить до групи переговорників з Україною.

Одною з важливих подій першого дня Мюнхенської конференції стала зустріч Джей Ді Венса (разом з Держсекретарем США Марко Рубіо і спецпредставником Трампа по переговорах з Україною і Росію Кітом Келлогом) з Президентом Зеленським і українською делегацією. Навколо цієї зустрічі теж була велика політична інтрига. Цю зустріч спочатку відклали. Були чутки, що це пов’язано з узгодженням ресурсної угоди між США і Україною, яку нібито мали підписати в Мюнхені. Але схоже так нічого і не підписали. Навіть в американських ЗМІ з’явилися витоки, що американський проект цієї угоди не влаштував Україну. Враховуючи стиль Трампа цілком вірогідно, що Білий дім запропонував нам такі умови, які не відповідали нашим інтересам. За неофіційною інформацією з українських джерел в американському варіанті Угоди також не були відображені питання гарантій безпеки для України. Думаю, що варто дочекатись подробиць про переговори навколо цієї Угоди. Але з того, що відомо зараз, навколо тексту угоди йде активна дискусія (якщо не казати про це в більш жорстких термінах). І це добре. За свої інтереси треба боротися не тільки проти Росії, а й у взаємодії з нашим головним стратегічним партнером.

Ще трохи про переговори з США. Зустріч в Мюнхені і анонс подальших переговорних раундів між США і Україною наочно спростовують популярну тезу, що американці домовляються тільки з росіянами, ігноруючи Україну. Якраз з Україною США ведуть більш офіційні і змістовні переговори. А з Росією це скоріше "тьорки по понятіях", звичайно, що в неофіційному форматі (правда, в цьому є і свої ризики). Зверну увагу, що в Мюнхені окремо зустрілись також Андрій Єрмак і Кіт Келлог. Це зайвий раз підтверджує, що з нашого боку головним операційним переговорником з США, як і раніше, буде очільник Офісу Президента України. В переговорах залишається і Кіт Келлог, всупереч чуткам і припущенням, що його нібито замінили на Стіва Уіткоффа, який нещодавно їздив до Москви. Скоріше за все, в переговорному процесі будуть і Уіткофф і Келлог. Уіткофф буде контактувати з Москвою, а Келлог з Києвом і европейцями. Це відповідає нинішньому формату переговорів США – окремо з Росією, і окремо з Україною. Але вже обговорюється і питання про прямі переговори між Росією і Україною. Про це заявив Джей ді Венс.