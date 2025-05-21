Заход россиян в Днепропетровскую область: РФ выдает желаемое за действительное

Еще один российский фейк про заход в Днепропетровскую область. Да, они были недалеко. Но это не граница. Сфотографировались возле украинского пикапа, который запутался в егозе. Фото отправить успели. Сами вернуться - нет. То, что разгоняют фейк уже подтвердили председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и проект Deepstate. Я не знаю, станет ли Генштаб реагировать на эти "новости". Смотрите, фейков от роспропаганды становится все больше.

Они просто хотят убедить свое население и нас в том, что они побеждают. Почти совсем победили. Но чем больше победных фейков в новостях, тем меньше успехов в реальности. Старое работающее правило. Хотя обстановка в районе Покровска, на Торецке и Часике очень и очень тяжелая, это правда