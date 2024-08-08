Зачем в России закрывают YouTube? Пять причин

1

Дети и молодежь к 35 годам составляют более 40% населения РФ.

2

Молодежь, насколько мы знаем, является единственной категорией, в которой у Кремля нет поддержки большинства. Это не значит, что молодежь оппозиционная, она преимущественно аполитичная, котики вместо политиков. Большинству молодежи плевать на величие России, они не хотят ничем ради этого жертвовать.

3

Кремль видит в этом угрозу, но сделать что-то по старинке не может – молодежь не смотрит телевизор. Почти вообще.

4

Поэтому большинство пропагандистских новаций Кремля в последние годы направлено именно на молодежь – пионерия 2.0, единственный учебник в школе, "основы российской государственности"

5

И именно поэтому власти будут выступать против неподконтрольных интернет-площадок. Закрытие YouTube – вопрос времени.