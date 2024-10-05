Зачем Путин идет войной на региональных олигархов

Единый день голосования в РФ выявил созданную Путиным проблему для прихода региональных элит во власть на федеральном уровне. Речь идёт об изменениях в закон о Гостайне принятых в начале 2024 года и порядке выезда за рубеж лиц, имеющих допуски, утверждённого президентом России в июне 2024. Члены правительств Субъектов Федерации, Сенаторы имею ограничения на выезд и находятся в этом вопросе под контролем ФСБ. При наличии счетов в зарубежных банках, такие лица рискуют столкнуться с полным запретом и большими проблемами дома.

На первый взгляд, логичные изменения, которые диктуют обстоятельства войны в Украине. В реальности ситуация несколько иная, учитывая специфику Российской Федерации. Точнее формально федеративный статус страны и её большие размеры. Ниже попробую пояснить ситуацию подробно.

Предыстория или какова была система на начало 2024 года

В России традиционно были сильны региональные элиты. Более того, на рубеже 2004-05 годов именно представители региональных кланов являлись ключевой проблемой Путина в вопросе сохранения и усиления собственной власти. Для их нейтрализации были проведены несколько этапов реформы законодательства с переформатированием Совета Федерации, созданием Госсовета, отменой выборов губернаторов, потом их возвратом. Подробно об этом можно почитать в тематическом разделе доклада "Башни Кремля: кто будет делить наследие Путина", который мы презентовали в 2023 году (ссылка в первом комментарии).

В результате, к 2022 году Кремль подставил под контроль руководство всех регионов. Точнее, не так — во всех регионах у власти остались лишь те, кто непосредственно "назначен" Путиным. А большинство из губернаторов вообще являлись "парашютистами" - людьми, которые до назначения (в качестве и.о. до выборов) ни дня не жили на территории, которой отправлены руководить. Губернаторы предлагали "своих" сенаторов. Таким образом региональные элиты могли быть представлены в Совете Федерации квотой менее 40%. Ещё 40 — это упомянутые кандидатуры которые предложил условный "парашютист". Остальные места занимали пожизненные и другие сенаторы, назначаемые непосредственно Путиным.

Изменился и характер перераспределения бюджетных средств из центра в регионы. Средства национальных проектов (а позже и региональных программ, финансируемых из центра) выделялись под ответственность не местного правительства (назначаемого Законодательным Собранием), а лично губернатора.

Местные элиты были отсечены от принятия решений на федеральном уровне. Влиять они могли пытаться, но лишь, через "челобитные" новому царю. Навязать свою инициативу центру стало невозможно.

Тем не менее местные кланы оставались в большинстве в региональных законодательных собраниях. И, за счёт принятия местных законов и постановлений, могли хотя бы обеспечить комфортные условия собственного существования, частично защищаясь от излишних, например, финансовых аппетитов федерального центра. Причём для большей эффективности и собственной безопасности, местные кланы не вкладывались в создание собственных политических проектов (это бессмысленно без перспективы выхода на федеральный уровень) а вливались в состав парламентских партий. В первую очередь Единой России, что давало и даёт единороссам дополнительный финансовый ресурс, ведь лидерами местных кланов, как правило, являются местные олигархи.

Что меняется и к чему это ведёт

Изменения в закон о гостайне и новый порядок выезда за рубеж создаёт условия, при которых местным олигархам не то что не выгодно, а просто опасно участвовать даже в региональной политике:

• более-менее крупная компания рано или поздно выходит на внешние рынки. Что требует поездок руководителя за рубеж даже по делам бизнеса

• компания, ориентированная на внешние рынки рано или поздно обзаводится филиалами (и счетами) за рубежом

• система параллельного импорта, развивающаяся в России на фоне санкций, требует создания фирм-прокладок в других юрисдикциях. Логично, что владелец бизнеса в РФ, создающий такие структуры, является их конечным бенефициарием.

Но новый закон и новые правила как раз создают проблемы для тех, кто имеет счета, компании за рубежом или по роду деятельности (да и не только — речь ведь о любом выезде, даже на отдых) должен часто выезжать за пределы России. Таким образом, для местных олигархов становится проще и безопаснее не пытаться идти в политику дабы не попасть под ограничения, введённые законом о гостайне. Это означает, что они будут отказываться от перспектив быть избранным в Совет Федерации от своего региона. Они будут избегать перспектив и возможностей войти в правительство Субъекта Федерации. А часть "сенаторов" которые были избраны ранее, попытаются отказаться от своих полномочий ради спасения собственного бизнеса и своей собственнной безопасности.

В результате перечисленного выше, местные кланы ещё больше органичивают своё участие в политике на региональном и федеральном уровне. Олигархи попытаются сохранить влияние посредством продвижения своих "ставленников". Но местном уровне это ещё может сработать, но на уровне Совета Федерации, где "сенатор" сразу становится госслужащим, получающим зарплату в Москве, схема не сработает.

Поэтому первый результат — ещё большее ограничение влияния местных кланов на региональную политику. Фактически, Путин зачищает систему принятия решений на федеральном уровне и окончательно утверждает механизмы коммуникации с регионами, где проявление инициативы, требования исключаются и заменяются "просьбами" от подданных.

Второй результат — ослабление местных кланов. Частичный уход олигархов из непосредственного участия в системе принятия решений на уровне Субъекта Федерации означает однозначное ослабление местных кланов. Ведь они в значительной мере лишаются финансового ресурса. А попытки фронды подавляются силовыми методами: например, уголовными делами по коррупционным статьям УК. Попытки олигархов финансировать "своих" депутатов можно легко (в российских условиях) квалифицировать как дачу взятки должностному лицу.

Это крайне важно для Кремля на фоне уменьшения ассигнований на социальную сферу, медицину, региональные проекты. Учитывая пп 1 и 2, во-первых не будет протестующих голосов на уровне СовФеда и таковых будет крайне мало на уровне региональных правительств. Зато Кремль может интенсифицировать процесс "дойки" местного бизнеса. Как это уже сегодня происходит на примере выплат "подъёмных" при рекрутинге населения на войну: часть денег идёт из местного бюджета, часть докладывает бизнес "по просьбе губернатора".

И, наконец, четвёртый результат, точнее, процесс. Я уже писал о программе "Время Героев" - политике отбора, обучения и привода во власть участников российско-украинской войны. Первая группа из 80 человек ещё продолжает обучение (но уже набираются вторая и третья группы) специфике работы в системе госуправления только к концу этого года. Тем не менее мы уже имеем назначение как минимум 10 её представителей на достаточно высокие уровни — от члена местного правительства до помощника губернатора. А Артём Жога вообще стал полпредом Путина по Уральскому Федеральному Округу. Ещё 10 назначений произойдут (об этом пишет сайт программы) в ближайшее время. В том числе в Администрацию президента РФ. Таким образом, Путин, запустив процесс обновления элит за счёт участников войны, стимулирует их карьерный рост и зачищает поле для новых назначений. А так же даёт недвусмысленный сигнал Субъектам Федерации. Что приведёт к достаточно интенсивному процессу кадрового роста преданных и благодарных (за карьерный рост, изменение качетва жизни) лично Путину ветеранов войны.

Местным же элитам в ближайшие годы отводится роль "козла отпущения". Ведь ещё на рубеже 2016-18 годов для населения создали (либо восстановили) рамку восприятия "царь хороший — бояре плохие", которая на федеральном уровне отводит любой негатив от Путина (он же царь), а на региональном от губернаторов (там они цари). Поэтому лавры "благодарности" за всё позитивное уходят условному "Путину", а ухудшение жизни на местах связывают как раз с местными кланами. Которые уже скоро будут лишены возможности участия в политике даже на местном уровне и, соответственно лишаться механизмов самозащиты.