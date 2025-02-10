За кого голосовать на следующих выборах?

Меня спрашивают, за кого я буду голосовать на следующих выборах.

Отвечаю: когда будут объявлены выборы (а это очень не скоро), я ознакомлюсь со списком кандидатов и сделаю свой выбор. Заранее сообщу вам, чтобы вы могли высказать свое компетентное и очень важное мнение по этому поводу.

Я не буду искать идеального кандидата, потому что его не будет (идеальных людей почти не существует, а те несколько, которых я знаю, не будут баллотироваться).

Я не буду искать идеальную программу, потому что перед выборами кандидаты будут говорить что угодно (народная мудрость утверждает, что больше всего лгут перед выборами, перед сексом и после рыбалки).

Я не буду покупаться на обещания резкого разворота в ту или иную сторону, потому что это невозможно. Я не буду обращать внимания на обещания быстрых простых решений, потому что часть кандидатов искренне в них будет верить, другая будет цинично обманывать, собираясь делать наоборот, третья будет планировать долгие сложные решения, но будет понимать, что за них никто не проголосует. Все кандидаты будут обещать конец эпохи бедности и скорые посадки всех виновных. Списки виновных и списки тех, для кого персонально придет конец эпохи бедности, будут составлять в штабах.

Я буду смотреть на жизненный путь кандидатов, чему они научились и как их слова раньше отвечали или не отвечали делам. Какие люди были вокруг них все эти годы и кто присоединился к выборам. Есть ли у них базовое понимание менеджмента (на все остальное можно нанять специалистов).

Но все это будет не скоро. Нет рычагов быстро посадить Путина за стол переговоров (писал об этом много раз и напишу еще раз). Нет способа провести выборы, пока продолжаются активные боевые действия.

Для начала нужно было разработать законодательство (текущее законодательство не содержит правовой базы для послевоенных выборов) и обновить реестры (подозреваю, на это не заложены деньги в бюджете на этот год). И то, и другое требует времени, и стоило бы начинать раньше времени. Здесь есть работа для парламента, а он почти утратил дееспособность. И это мне сильно не нравится, потому что в новейшей истории всегда именно парламент извлекал Украину из политических кризисов.