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Выборы в Европарламент: российские деньги погоды не делают
Пишут, что победа правых (исправляю: корректно сказать "крайних правых") на европейских выборах – это российские деньги.
Извините, одни российские деньги погоды не делают.
Добавьте два основных фактора:
- Традиционная политическая повестка дня (вроде климата) очень далека от значительной части избирателей.
- Европейский мультикультурализм как основа иммиграционной политики провалился, и никто не знает, что делать.
Я уверен, есть и другие ключевые факторы, менее заметные. Но и этих двух достаточно, чтобы, по крайней мере, каждый 5-й рядовой избиратель решил, что нужны антисистемные политики.
А тут и российские деньги пригодятся.