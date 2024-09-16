Вся сущность России в одной новости

В Ростове судят родителей, перемоловших своего ребенка на фарш.

Часто пишу, что новости из России или ОРДЛО настолько страшны, что долго не могу после них прийти в себя, хотя за 10 лет эмпатия к этим существам просто стала атавизмом.

Но ведь все равно что-то внутри меня кричит, что должны быть пределы у этого зла. Так ведь не бывает. Не может быть. Ибо ни психика, ни разум не воспринимают этот ужас. Ибо как вообще жить в мире, когда рядом существуют такие существа. А мы живем. Еще и имеем с ними границу, то есть соседи мы.

Ну, о "добрососедстве" мы уже тоже за 10 лет многое узнали. Существа не могут жить мирно, ни добро ни соседне.

Они себя ненавидят и убивают, что говорить о тех, кто не такой, как они.

Поэтому уже давно думаю о том, что вот мы увидели это зло, почувствовали его на себе и будем чувствовать еще много лет, пока эта недоимперия не сожрет себя до конца. А вот мир до сих пор толерантен к россиянам.

Ибо мир видит лишь то, что существа показывают ему, надев маску благотворительности, добропорядочности и морали.

Сколько слышала от людей, что русские, это культура, история, художники, поэты, театралы. Вот все прямо к одному, такое ми-ми-ми, что хоть к ране прикладывай.

Дорогая реклама, таргетинг, маски, улыбки, телевизионная обертка и вот вам людоед в розовом платье сидит и пускает мыльные пузыри с однорожками.

А что на самом деле внутри русских, что они такое, мир не знает, не видит, не слышит.

Вон, даже Папа Римский всегда поддерживает россиян, потому что они в розовом платьице сидят и пускают мыльные пузыри с однорожками, а не убивают украинцев.

Поэтому мечтаю о том, чтобы наши власти или власть имущие в конце концов сделали то, что должна сделать страна, страдающая агрессией: создать международный телевизионный канал, где бы на всех языках мира показывали жизнь россии без купюр, их преступления не только против нас, а и против человечества, против самих себя, их желания, мечты и убивать все эти "на Берлин", "расстрелять", "напалмом".

Иначе мир не поймет с чем мы боремся и зачем.

Ибо мир не может себе даже представить, что в этой цивилизации существует нечто, где убийство, это банальный эпизод жизни, а насилие в семье не аморально, как и избиение ребенка.

Где церковь пропагандирует это самое насилие, а общество оправдывает убийц и осуждает жертв.

Я мечтаю сорвать с россиян все маски благотворительности, которые они носят, чтобы ни у кого в мире не было никакой иллюзии по поводу того, что такое россия и современный русский фашизм.

В Ростове молодая и хрупкая студентка-педиатр помогла своему мужу избавиться от тела годовалой дочери, которую молодой отец случайно убил, когда бил ногами жену.

Убитого ногами ребенка молодые родители перекрутили на мясорубке на фарш и разложили по пакетикам.

Затем сообщили полицию, что ребенка похитили, а их усыпили газом. Немного не рассчитали время, так не успели вынести пакетики с детским фаршем в мусорники.

Убийство произошло 28 апреля 2014 года в квартире по улице Платона Кляты, 15 микрорайона "Суворовский" города Ростов-на-Дону.

Менеджер по продажам Яков Майборода довольно часто ссорился с женой — студенткой 6 курса РостГМУ — Анастасией. Бытовое насилие в этой семье было нормой, как у большинства российских семей, потому что россияне с детства воспитаны на законе "бьет – значит любит".

Этот российский нравственный закон пропагандирует школа, церковь и правительство. Полиция никогда не приедет на семейную потасовку. А если таки приедет, то "на орехи" от "стражей" получит жена, потому что плохо ведет себя.

Жаловаться на мужчину-садиста родителям, тоже бесполезно, потому что родители-россияне всегда на стороне насилия, как и общество. Ведь "все так живут". Ведь "бьет, значит, заслужила".

В московской церкви все проповеди о том, что "бог терпел и нам велел", батюшка приведет 100 примеров из жития святых, которые терпели, потому что "муж – перст божий", "бьет, это учит повиновению и воздержанию".

Как говорят свидетели, крики, потасовки в этой семье были нормой. Но сразу отрицают, что это неправильно.

"Кто вам сказал, что бытовое, семейное насилие в России это безнравственно?"- вот что пишут россияне.

Норма жизни, это боль, преступление, насилие, ненависть, повиновение всему этому.

В этот день, – как говорит сам муж-детеубийца, – он хотел попасть ногой в голову жены, чтобы проучить ее, а под удар попал ребенок. От удара ребенок погиб на месте.

Родители не вызывали скорую, не пытались помочь или что-то сделать для ребенка, или даже покаяться и вызвать полицию.

Они сразу придумали план, как избавиться от тела: они расчленили дочь в ванной и с помощью мясорубки перемололи тело на фарш, который разложили по пакетам и пластиковым контейнерам, чтобы потом вынести их на помойку.

Чуть-чуть не успели завершить начатое, потому что в версию "нам в квартиру пустили газ, а когда мы проснулись, ребенка не было", полиция как-то не поверила, да и плохо замытая кровь в квартире подсказывала, что что-то не так

Из квартиры стражи порядка изъяли электромясорубку, ножи и 13 пакетов с частями девочки.

Теперь в суде родители перекладывают вину друг на друга во избежание наказания.

Жена жалуется, что мужчина-наркоман часто избивал ее и ребенка, однако на вопрос, почему не вызвала полицию, удивленно говорит – "да он же мой муж, он же имел право, да и ребенок не слушался".

Муж жалуется, что во всем виновата жена, он просто "промахнулся по пьяне", а она сразу предложила схему, как избавиться от ребенка.

Студентка-педиатр, это человек, который учился, как лечить детей, стал матерью, молча смотрит, как убивают ребенка, сам уничтожает его тело.

Скажите, что еще нужно, чтобы мир увидел всю сущность россии в этой новости?

Поскольку эти новости, они норма для российского общества. Ибо они привыкли так жить, убивать, калечить, поэтому они просто не могут иначе, они будут воевать и калечить тех, кто не воспринимает их искаженную мораль и их искаженный мир.

Я хочу, чтобы мир увидел эти новости, чтобы мир увидел российское общество без масок и украшений. Не путина, не кремль, не политиков, а российское общество, потому что само общество в его критическом большинстве поддерживает войну, производит насилие, оправдывает моральные преступления.

Этот маленький замученный и убитый ребенок, еще не видевший жизни, вот знак мира, что будет с ним, если не остановить россию.

Эти "отцы"-садисты, это критическое большинство россиян, это собирательный портрет среднестатистического рядового россиянина, который жить не может без убийства и насилия.

А это убийство, это банальная жизнь россии, в которой они не видят ничего безнравственного или противного.

И знаете, за время оккупации в ОРДЛО люди приняли эти российские законы морали.

Неужели это зло должно существовать в мире? Неужели этому злу не будет наказания и я сейчас не о суде над этой семьей, а о том, что воспитало этих убийц, о России?

Россияне уже давно не видят ничего плохого для того, чтобы убивать, насиловать, уничтожать или есть себе подобных. Ведь "а когда это в россии было аморальным бить жену"…

Мы должны их остановить.