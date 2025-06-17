Вскрытие русского дрона: что нашло ГУР

Россияне массово запускают новые ударные дроны V2U, способные самостоятельно обнаруживать и поражать цели без оператора, ориентируясь не на GPS, а на "компьютерное зрение". Впервые их заметили в Сумской области еще в феврале, а в мае украинские военные фиксировали до полутысячи ночных атак такими беспилотниками ежесуточно.

Эти изделия способны нести до 3,5 кг боевой нагрузки, включая кумулятивно-фугасные боеприпасы типа KOFZBCh. Их скорость и дальность варьируются в зависимости от конфигурации – от электродвигателя до версии с ДВС, дрон может преодолевать более 100 км. Производство таких дронов растет лавинообразно: если в 2024 году россия изготовила около 15 тысяч дальних БпЛА, то в 2025 уже более 30 тысяч. До 70 единиц каждый день – и все чаще в "стаях", когда несколько V2U одновременно атакуют одну цель.

Специалисты Главного управления разведки принялись нейтрализовать угрозу: совместно с аналитиками War&Sanctions перехватили обломки БПЛА и "распаковали" враждебное ноу-хау до последнего транзистора. Оказалось, что V2U – это не продукт высоких российских технологий, а тщательно собранная конструкция из международных компонентов, часто – с открытого рынка. Центральная вычислительная система дрона – китайский миникомпьютер Leetop A203 или A603, в котором работает американский процессор NVIDIA Jetson Orin. Именно этот модуль позволяет дрону анализировать видео в реальном времени, сравнивать изображения с базой фото местности и самостоятельно наводить цель.

Несмотря на наличие GPS-модуля, V2U практически не полагается на спутниковую навигацию. Из-за работы украинских средств РЭБ, активно глушащих сигнал, дрон использует визуальную ориентацию: камера плюс LiDAR плюс предварительно загруженная карта. Это требует мощного хранения данных – поэтому в дроне стоит SSD-накопитель на 128 гигабайт. А благодаря модулю FPV через LTE (модем Microdrive Tandem-4GS-OEM-11 с украинской SIM-картой) оператор все же может вмешаться в полет — хотя технически V2U не нуждается в человеке, чтобы найти и ударить.

Собранная информация – только верхушка айсберга, но разведчики решили копать поглубже. ГУР идентифицировал практически всю аппаратную составляющую: китайские электродвигатели, регуляторы, накопители, сервоприводы, MOSFET-транзисторы, батареи. Оказалось, что БПЛА нашпигован западным оборудованием: содержит японский сенсор Sony IMX477, ирландское реле TE Connectivity, швейцарский микроконтроллер STM32, тайваньский контроллер движения и Wi-Fi-модуль Intel AC 8265 из США, а уже собирают и снабжают две российские компании.

Благодаря этой работе стало очевидно, что россияне не только игнорируют санкции, но и активно строят обходные маршруты для закупок. Модули, используемые в V2U, свободно продаются на AliExpress, обозначаются как "бытовые" или "учебные", а на практике превращаются в орудие смерти. Выходит, что санкции работают выборочно, контроль за экспортом компонентов слаб, а компании, которые поставляют чипы, сенсоры и контролеры, часто даже не знают (или делают вид, что не знают), куда идут их товары. Это сигнал для партнеров Украины: нужно не только передавать оружие, но и предотвращать его появление у врага — через контроль технологий. Именно поэтому такие "распаковки" – не мелкая работа с обломками, а важная работа на перспективу.