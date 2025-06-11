Враг пошел в наступление: лето будет горячим

Масштабное летнее наступление врага началось

Такой вывод можно сделать на основании того, что начались заметные атаки на позиции ВСУ в Запорожской области. Также наблюдается перемещение сил и техники в Херсонской области. Это в дополнение к непрерывным атакам недоимперии в Харьковской и Сумской областях.

Надо понимать, что этими действиями агрессор почти исчерпает свой наступательный потенциал на текущий год: локальные атаки силы, конечно, останутся, но на наступление по всей линии фронта – нет. Поэтому враг будет лезть, как бешеный, несмотря на потери. Ему важно за лето заметно продвинуться в центре и на юге, захватить какие-то райцентры в Днепропетровской и Харьковской (или Николаевской) областях, чтобы провести там псевдореферендумы о присоединении областей к недоимперии.

Конечно, наш Генштаб хорошо осведомлен об этих планах врага и готовил ответные действия. Надеемся, что они будут неожиданными и результативными. При этом вынужден констатировать, что у нас до сих пор не решены вопиющие проблемы с эффективной мобилизацией (приглашение молодежи на контракт почти не работает), слишком медленно идет переход ВСУ на современную организационную структуру, пополнение оружием и техникой, в первую очередь благодаря Трампу, не является таким, как предполагалось.

В общем, можно констатировать приблизительное равенство сторон. То есть, враг, скорее всего, продвинется на нескольких направлениях, но масштабно прорвать фронт и – главное – ввести в прорыв новые силы и расширить наступление он не сможет. Так же сложно представить, что в ВСУ найдется достаточно сил и средств, чтобы, сдержав врага, перейти в масштабное контрнаступление. Именно это динамическое равновесие, а также ухудшающееся сложное состояние российской экономики и являются предпосылками, что в конце года возможны относительно конструктивные мирные переговоры.

Во время летнего наступления будут усилены удары агрессора по мирным городам Украины. Триста пятьсот шахедов плюс пятьдесят семьдесят ракет разных типов в сутки и так дважды в неделю могут, к сожалению, стать нормой на следующие несколько месяцев. И к этому нужно быть психологически готовым. Так же, как в свое время мы смогли привыкнуть к отключениям света.

Важно заметить: сейчас больше погибших, раненых и разрушений происходит не за счет вражеских ракет, которые наше ПВО-ПРО научилось сбивать достаточно надежно, а за счет беспилотников – шахедов и других – благодаря их большой численности.

Те мобильные антишахедные группы, которые у нас были развернуты в 2023 году, уже не соответствуют уровню угрозы. Поэтому требуется скорейшее крупносерийное производство и развертывание наших дронов-истребителей. Такие работы ведутся, но они не успевают в текущей ситуации.

Также есть смысл рассмотреть создание пилотируемой антидроновой авиации на небольших спортивных самолетах, что потребует решения не только финансово-технических, но и специфических организационных проблем.

Лето будет жарким. Однако оснований отчаиваться нет. Каждый день сопротивления приближает крушение недоимперии. ВСУ морально готовы защищать страну и побеждать. Общество готово выдерживать вражеские атаки и поддерживать ВСУ.

Слабое звено в оборонной цепи – наша политическая система. Поэтому конечный результат будет зависеть от того, сможет ли выдержать нагрузку этого этапа войны, не пройдя существенно, именно украинские власти.