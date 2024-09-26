Война выводит насилие в России на новый уровень

Криминальные разборки с использованием паралимитаристских групп становятся новой реальностью российской жизни, включая Москву. Потеря государством монополии на насилие в сочетании с сокращением численности полиции и рецидивами у возвращающихся с фронта преступников привела к тому, что насилие стало "новой нормой" в России. Армия все чаще становится рассадником самых разных преступлений, включая торговлю наркотиками пишет в своем материале Jamestown Foundation.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в российском обществе наблюдается не только рост насилия, но и его переход на принципиально новый уровень. В столице происходят вооруженные перестрелки, а армия все больше сращивается с организованной преступностью.

Речь идет не только о возвращении с фронта бывших заключенных, которые, придя домой, вновь начинают убивать и насиловать. Согласно статистике независимых СМИ, с начала 2024 года от рук вернувшихся домой "ветеранов спецоперации" погибли как минимум 15 человек. При этом в России, согласно статистике МВД, с января по август 2024 года зафиксировано рекордное количество тяжких и особо тяжких преступлений за последние 13 лет.

18 сентября недалеко от Кремля произошла массовая перестрелка, в результате которой получили травмы семь человек, в том числе трое сотрудников полиции. Причиной инцидента стал конфликт между супругами-совладельцами компании Wildberries, один из которых нашел поддержку в лице главы Чечни Рамзана Кадырова, а другой заручился покровительством члена Совета Федерации и "теневого кардинала" Дагестана Сулеймана Керимова.

В результате попытка раздела семейного бизнеса превратилась в масштабный передел сфер влияния между двумя конкурирующими кланами в стиле 90-х годов. Гендиректор "Трансперенси Интернешл — Россия" Илья Шуманов полагает, что на фоне растущей слабости государства и по мере возвращения людей с войны и увеличения теневого сектора экономики вооруженных разборок вокруг активов станет больше.

По его словам, это является прямыми последствиями того, что государство уступает монополию на насилие, что уже проявилось во время мятежа Евгения Пригожина. Эти тенденции особенно заметны на фоне сокращения численности полиции, которая возникает во многом из-за низких зарплат. В результате полицейские предпочитают оставлять службу и уходить на фронт контрактниками.

Впрочем, фронт сам становится отдельным "рассадником" организованной преступности. Речь идет не только о снятии внутреннего барьера на насилие и убийства у людей, побывавших на войне, но и целом ряде общеуголовных преступлений, процветающих в российской армии. Ярким событием последних дней, всколыхнувших Z-сообщество, стало видеообращение двух военнослужащих российской армии, специалистов по беспилотной разведке Дмитрия Лысаковского и Сергея Грицая, известных под позывными "Гудвин" и "Эрнест".

В своем видео военные обвинили командование в том, что в полку под непосредственным кураторством командира процветает торговля наркотиками, мародерство и разворовывание закупаемого оборудования. По словам военных, добытая в процессе разведки информация не используется, а лучшие специалисты по беспилотникам были переведены в штурмовики и отправлены на верную смерть, поскольку пытались помешать беспределу. "Гудвин" и "Эрнест" записали свое обращение на случай, если они не вернутся из боя.

По сообщению российских "военкоров", оба военных действительно погибли в ходе атаки украинского беспилотника. Их смерть породила настоящую волну негодования в среде провоенно настроенных журналистов и блогеров. Военкоры не столько возмутились информацией, сообщенной авторами обращения перед смертью, сколько принялись доказывать, что случаи, перечисленные "Гудвиным" и "Эрнестом", встречаются повсеместно.

Провоенный ресурс "Канал Сталинград" опубликовал подборку высказываний Z-пропагандистов, перечисляющих аналогичные эпизоды. Телеграм-канал "Новости: Крым, Донбасс" подтверждает, что "подобное – это не единичный случай", и "командиры убивают неугодных для себя бойцов". "Северный канал" отметил, что практика перевода квалифицированных бойцов в штурмовики "продолжается повсеместно". Довольно авторитетный в Z-сообществе Телеграм-канал "Рыбарь", аудитория которого превышает миллион подписчиков, также констатирует, что по всему фронту с появлением штурмовых подразделений "командиры-прохиндеи остаются у власти, а бойцы и офицеры-правдорубы гибнут". Вторит ему и бывшая советница председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова, отмечая, что "письма о подобных ситуация в разных подразделениях мы получаем регулярно".

Эти свидетельства многое говорят о состоянии российской армии, в которой уже давно процветают пытки и насилие в отношении военнослужащих. Теперь преступность вышла на новый уровень: фактически, командиры получили возможность отправлять неугодных на верную смерть, чтобы те не мешали им заниматься коррупцией и наркоторговлей. При этом ряд пропагандистов пытается использовать пример "Гудвина" и "Эрнеста" для нормализации подобной ситуации, подчеркивая, что военные все равно выполнили преступный приказ, а следовательно, нужно воевать, даже если вас отправляют на верную смерть. И этот тренд на нормализацию всех видов преступности, несомненно, будет продолжен.