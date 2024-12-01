Война в Украине с оглядкой на Путина

1000 дней полномасштабной войны России против Украины показали: осторожная и чрезмерно дозированная помощь США не останавливает, но еще больше разжигает аппетиты кремлевского диктатора. А умеренная – на грани с трусостью – позиция Европы приводит к еще большей эскалации, вместо того чтобы сдерживать ее. На будущего главу США Трампа тоже надежд немного. Что впереди?

1000 дней полномасштабной российско-украинской войны доказывают, что избранная концепция стороннего наблюдателя со стороны президента Джо Байдена оказалась ошибочной. Теперь же, после скорого прихода в Белый дом Дональда Трампа возникает состояние полной неопределенности. Что провоцирует ситуацию, когда Трамп и Путин могут без Украины решать ее судьбу.

Ведь скорее всего, Трамп предложит: либо Путин соглашается на разумные условия, либо мы даем Украине все необходимое оружие, без ограничений относительно того, как они могут его использовать. Но проблема в том, какими могут быть эти "разумные условия"? Если Украина с ними не согласится – Трамп в своей манере может заявить, что в таком случае США отказываются от дальнейшей военной помощи.

То есть существует и вариант, когда президент Дональд Трамп вообще может махнуть на Украину рукой. Мол, не хотите отдавать территории – говорите с Путиным сами. А российский диктатор, как видим, недоговороспособен в принципе. Подобное губительное решение Америки резко прекратить помощь Украине вполне может повторить поспешный вывод американских войск из Афганистана. Что дальше, в таком случае, делать украинцам?

Ведь для Путина не имеет значения, что его война в Украине приведет в итоге к тому, что население Российской Федерации начнет голодать. Также его не волнуют и потери среди российских военных преступников. Он считает своей главной целью жизни уничтожение украинской государственности. Поэтому любой ценой пытается ее реализовать.

Стоит вспомнить, что президент США Джо Байден в первые полгода войны активизировал необходимую помощь Украине, а потом они со своим советником по нацбезопасности Джейком Салливаном охладели к Украине. И Байден чаще стал прислушиваться не к стороннику украинцев, госсекретарю США Энтони Блинкену, а к Салливану. Предложения которого были более близки к президентскому видению ситуации в Украине. Джейк Салливан в 2013-2014 годах уже был советником по национальной безопасности тогда еще вице-президента США Джо Байдена. Поэтому хорошо знал, какие аргументы следует выдвигать, чтобы убедить Байдена. А также был осведомлен о том, как и что нужно говорить, чтобы президент со временем воспринимал салливанские мысли за свои.

Самая большая ошибка президента Байдена в том, что, несмотря на все титанические сверхусилия отважных украинцев, все время оглядывался на реакцию Путина на то или иное решение Соединенных Штатов. А это резко сужало поле для маневров американской администрации и в итоге приводило к задержкам критически важных и неотложных решений.

К этому еще можно добавить, что Байден, как и руководство Европейского Союза, часто не могли мыслить нестандартно относительно санкций, которые налагались на Россию. За многие десятилетия противостояния с демократическим миром, в Москве хорошо научились находить лазейки в любых ограничениях. А в санкциях, разработанных западными бюрократами и юристами, не учитывалось то, какие контрмеры противодействия им будет применять государство-террорист. Одним из наглядных примеров такой недальновидности может служить привлечение многочисленных небольших судов-призраков, которыми, в нарушение наложенных санкций, россияне перевозили свою нефть.

В значительной степени Джо Байден стал продолжателем политики Барака Обамы и его государственного секретаря в 2013-2017 годах Джона Керри. Ведь бесконечные ограничения по использованию американского оружия и нанесению ударов вглубь Российской Федерации постоянно приводили к ослаблению позиции Украины. Поскольку эти запреты сдерживали не только Украину, но и помогали России размещать свои военные аэродромы, склады с боеприпасами и проводить перегруппировку своих войск неподалеку от украинско-российской границы.

Война в Украине – это вход в ад для всего человечества. Если мир позволит уничтожить Украину, планета будет медленно гореть в аде войн, произвола и несправедливости. Не все американские и европейские элиты желают это осознать. Хотя Путин продолжает эскалацию, чтобы насильно навязать Украине условия, которые не что иное, как капитуляция перед Москвой.

Однако российский диктатор не сможет долго поддерживать такой темп мясных штурмов. Ему нужно любой ценой добиться своих целей, а ресурсы для этого – уже начали иссякать. Экономика России не выдерживает такого критического для нее перенапряжения, поэтому Путин сейчас так хочет прекращения войны на своих условиях, иначе ему придется прекращать ее на условиях других.

Но мы знаем, что может делать Дональд Трамп. Помня, как он действовал на посту 45 президента, почему все должно измениться, когда он теперь станет 47 президентом США? Скорее всего, как он вел себя тогда, так и будет вести себя в будущем. Не будет никаких последовательных, согласованных курсов действий, никакого учета потребностей текущей ситуации и понимания долгосрочных или краткосрочных ее последствий. А поскольку по методам своего руководства он тяготеет к авторитарному правлению, решение Трампа по дальнейшей помощи Украине напрямую может зависеть от того, какое на тот момент у него будет настроение или что скажут на этот счет его советники или члены семьи.

Похоже, его имиджмейкеры посоветовали будущему президенту не объявлять о своих планах до момента инаугурации. Но надежда на то, что Дональд Трамп и его окружение способны находить любые изощренные внешнеполитические ответы на сложные вопросы – наивны. Он недостаточно осведомлен и компетентен, чтобы даже начать понимать суть проблем, не говоря уже об их решении. А тщательно подобранное под его личные предпочтения правительство вынуждено будет одобрительно реагировать на все политические прихоти своего лидера.

В этом и главная опасность для Украины, что Дональд Трамп – непрогнозируемый политик. Он может резко пойти на конфронтацию с Путиным и увеличить в разы американскую помощь Украине, а может вообще отказать украинцам в помощи, если президент США решит, что украинцы должны для установления перемирия отдать Московии свои суверенные территории.

Трамп считает, что он находится на вершине мировых дел, поэтому лучше понимает сложный глобальный баланс и характер привлекаемых к этому субъектов. Но хотя он раньше уже отбыл каденцию на президентском посту, он до сих пор является больше бизнесменом, чем политиком. Поэтому закономерно, что вряд ли он перестанет искать наиболее выгодные и экономически эффективные соглашения для себя, независимо от того, связано ли это с российским вторжением в Украину, экспансией Ирана в арабском мире или нападениями палестинских террористов из ХАМАСа на Израиль.

Тернистые вызовы внешней политики, которые свалятся на Дональда Трампа 20 января следующего года, будут серьезным тестом для него и Америки, вновь избравшей лидера, действия которого трудно предсказать. Хотя, конечно, хочется надеяться на поддержку для Украины.

Путин не хочет допустить, чтобы война в Украине окончилась для него поражением. Но и амбициозный Трамп не может принять "мир", что выглядит как поражение Запада, а значит – и его лично, как лидера западного мира. Тогда он выглядел бы как геополитический неудачник. И в этом кроется шанс для Украины. Ведь, несмотря на то, что он никогда не согласится признать свою ошибку – Дональд Трамп всегда и везде стремится выглядеть только победителем.

Так же победителем хочет выглядеть и Путин. Ему нужна не только та часть Украины, которую он уже захватил силой. Он хочет подчинить Москве всю нашу территорию и в этом суть. При этом российский диктатор считает Украину сепаратистской провинцией, незаконно отколовшейся от российской империи. Приблизительно так же, как в Пекине считают Тайвань законной территорией Китая.

Не у всех американцев есть представление о том, как выглядит карта Европы, в какой смертельной опасности находится Украина, а вместе с ней и весь Европейский континент, если нападение российской орды не удастся отразить на украинских землях. Падение Украины стало бы и крушением для Соединенных Штатов. Ведь следующими будут Польша, Эстония, Латвия и Литва. А США обязаны защищать эти государства, которые давно уже являются полноправными членами Североатлантического альянса. Но готова ли Америка при Трампе выполнять 5 статью НАТО, где прописано, что "нападение на любое из государств-членов Альянса рассматривается как нападение на них всех"?

Помощь Украине в защите от традиционной исторической российской агрессии в Европе ставит коллективный Запад в большую, чем это кажется из Брюсселя или Вашингтона, опасность. 1000 дней российско-украинской войны показывают, что наступает время, когда западники должны сделать свой окончательный выбор.

У Дональда Трампа появляется шанс повторить стратегию, которую применил во взаимоотношениях с Советским Союзом один из лучших американских президентов – Рональд Рейган. Путин никогда не будет уважать слабых, особенно тех, кто готов идти на уступки и подыгрывать его экспансионистским амбициям. Москва уважает исключительно силу, поэтому только военная сила Америки способна убедить этого геополитического монстра уступить.

Путинскую Россию нужно дожимать резким увеличением новых действенных санкций, необходимо перекрыть все возможные щели, через которые Москве удавалось их обходить раньше. Пока Россия не выйдет из всех украинских суверенных территорий, россияне не должны получать визы для въезда в европейские государства и страны демократического мира. Мероприятие должно перестать финансировать подрывную деятельность "хороших русских", заполнивших Европу и Америку тезисами о виновности самого Путина, а не целой страны кровожадных россиян.

В значительной степени удержание украинцев более трех десятилетий на пороге Европейского Союза и НАТО также спровоцировало Путина на нападение. Ведь это натолкнуло его на мысль, что европейцы, как и он, не считают Украину полноценной страной. Европа наконец-то должна проснуться и показать, что она способна принимать памятные исторические решения. Дональд Трамп вполне может отказаться от поддержки украинцев, но Европа себе такую ​​роскошь позволить уже не может. Ведь это означало бы, что европейцы отказываются от самих себя.