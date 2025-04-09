Война против Украины меняет российскую элиту

Кремль делает все, чтобы не пропустить во власть ветеранов войны с Украиной. Однако экономические, военные и культурные элиты в воюющей России естественным образом трансформируются, и их влияние на руководство страны также не способствует быстрому завершению боевых действий.

В прошлом месяце мы уже упоминали, что руководство прокремлевских партий сознательно саботирует призыв Владимира Путина делать из ветеранов войны "новую российскую элиту". Чиновники изо всех сил стараются не пропустить на свое место новых "ястребов", порожденных войной. Однако в России происходят процессы, приводящие к "естественному" переформатированию элит.

Во-первых, это передел собственности, во многом пересматривающий итоги приватизации 90-х годов. Независимые эксперты выделяют несколько этапов и направлений этого передела с февраля 2022 года. На первом этапе речь шла о национализации и перераспределении активов западных компаний, ушедших с российского рынка. Изъятые активы раздавались в качестве награды лояльным бизнесменам и приближенным к власти бизнес-группам: клану Кадыровых, Ротенбергов, "Роснефти" и силовикам.

Вторым направлением "деприватизации" стала национализация компаний оборонно-промышленного комплекса и других "стратегических" предприятий. В отличие от предыдущей схемы, эти компании не находились в иностранной собственности. Исследователи отмечают, что даже если их владельцы демонстрировали лояльность властям и избавлялись от активов за рубежом, такое предприятие все равно могло быть изъято, если представляло интерес для государства. Для этого необходимо было лишь объявить его "стратегическим" и на этом основании задним числом отменить решение о его приватизации. Именно такая схема была использована для национализации крупнейшего в России производителя свинца "Дальполиметалл".

Однако для понимания процесса переформатирования элит наиболее интересны два последующих направления деприватизации. Третье направление можно обозначить как месть за проявление нелояльности. В прошлом году замглавы Минфина Алексей Моисеев прямо признал изъятие имущества у собственников в случае, если текущий владелец "не может осуществлять эффективное управление собственностью" или "направляет заработанные в России средства на поддержку ВСУ".

Чаще всего такое имущество не уходит государству, а передается более лояльным бизнесменам, которые, по заявлению олигарха Владимира Потанина, "следуют в фарватере государственной политики", то есть словом и делом демонстрируют поддержку войны. Связанный с Администрацией президента телеграм-канал "Незыгарь" еще осенью писал о возвращении под контроль государства приватизированных в 1990-2010 промышленных активах на сумму около 1,2 трлн рублей. По его словам, изъятое имущество "принадлежало "релокантам по "СВО" (так российские власти называют войну против Украины – КР), которые, как правило, негативно отзываются о нынешней политике государства", и "будет использовано в пользу лояльных власти резидентов".

Четвертое направление деприватизации – это отъем предприятий не только у "нелояльных" российских бизнесменов, но и у тех, кто имеет иностранное гражданство или вид на жительство. В апреле 2023 года были приняты поправки в законодательство, которые признавали таких лиц "иностранными инвесторами" и упрощали обращение в доход государства "стратегически значимых" предприятий под их управлением. Одновременно с этим наблюдается консолидация отраслевых мегахолдингов, находящихся под управлением наиболее доверенных лиц и бенефициаров режима: "Росхима", мегаагрохолдинга, курируемого вице-премьером Патрушевым-младшим, и "Ростеха".

Эти процессы существенно меняют бизнес-окружение Путина. В то время, как западные исследователи привыкли надеяться на то, что российский крупный бизнес страдает от санкций и в глубине души жаждет демократизации и возобновления отношений с Западом, на практике люди, желающие этого, стремительно теряют собственность и влияние. На их место же выходят те, кто, напротив, оказывается бенефициарами войны и заинтересован в ее продолжении.

Изменения происходят не только в бизнес-элите, но и в офицерском составе российской армии. Мы уже упоминали, как ее офицеры отправляют солдат в "мясные штурмы" без надежды выжить за малейшую провинность, и заставляют раненых возвращаться на передовую без должного лечения. Однако это – лишь малая часть того, что творится в вооруженных силах.

Все чаще военные записывают видео о том, что фронт становится рассадником организованной преступности, где процветает торговля наркотиками, мародерство и разворовывание закупаемого оборудования. После этого авторов видео предсказуемо переводят в штурмовые подразделения и отправляют на смерть, а Z-блогеры подтверждают, что подобные случаи встречаются повсеместно.

Более того, независимые журналисты сообщили, что главная военная прокуратура запретила рассматривать жалобы на фронтовых командиров. При этом они отмечают, что солдаты и их родные массово жалуются на избиения, расстрелы, преступные приказы и вымогательство. Военным нередко засовывают гранату под бронежилет и заставляют взрывать самих себя. Их могут избивать, садить в холодные ямы без еды и воды или даже расстреливать в упор. При этом у прокуратуры есть приказ "хоронить" любые жалобы такого рода, не давая им хода.

В результате "правдорубов" попросту ликвидируют, тогда как на командных должностях остаются садисты и убийцы, обладающие абсолютной безнаказанностью. Такая практика приводит к замещению офицерского состава, и до этого не отличавшегося высокими моральными стандартами, на абсолютных преступников. Продолжение военного времени выгодно этим людям, поскольку дает им полную индульгенцию на любые незаконные действия.

Еще одна сфера, где происходит переформатирование элит – это область культуры. С самого начала полномасштабной войны власти дали понять, что готовы наказывать знаменитостей даже за неподобающий внешний вид "во время спецоперации". Неугодные писатели объявлялись "иноагентами", а некоторые даже – террористами и экстремистами. Но после того, как в феврале текущего года бывший министр культуры Владимир Мединский стал главой Союза писателей, Союз окончательно превратился в еще один инструмент выстраивания "вертикали единомыслия".

Приветствия на внеочередной съезд Союза писателей в конце февраля прислали лично Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и первый заместитель Администрации президента Сергей Кириенко. На нем Мединский объявил о консолидации всех творческих сил на основе пророссийских взглядов, а другие участники съезда призвали отказаться от инакомыслия и "возвращаться к тому положительному, что было в СССР".

Судя по поведению России на украинском фронте, Кремль, не имея ресурсов на усиление боевых действий, тем не менее, чувствует себя вполне комфортно при текущей интенсивности войны. Теперь же в окружении Владимира Путина появляется все больше людей, имеющих личный интерес на продолжение войны, и это важно учитывать, оценивая степень готовности Кремля к миру.