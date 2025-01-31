Война отошла на второй план. Все подсчитывают кто, когда и сколько унес из 7 млрд американской помощи

Об USAID

Война отошла на второй план. Все подсчитывают кто, когда и сколько унес (заберет) из 7 млрд американской помощи.

Почему я решил об этом написать? Причин несколько. Первая – мы пока остановились в одном шаге от знаменитого "Ваша жена американка" с 2003-4 лет или, не менее знаменитого "внешнего управления" образца 2017-19 лет. Повторюсь, пока. Это очень тревожно, особенно на фоне войны.

Вторая причина – даже попытки дискуссии сводятся к позиции одних о бессмысленных тысячах круглых столов и позиции других о помощи больницам, школам и т.д. Проще говоря, в 99% дискуссия сводится к "самым дурак" и это при том, что эта дискуссия раскалывает общество.

Но по всему этому дискурсу "сам глупый" теряются не только причины, но и особо никто не хочет говорить о реальных откатах (ну не секрет же, что ограниченный круг организаций берет гранты и дальше забирает себе до 70%, а субподрядчики за 30% выполняют 100% работы. Есть здесь, наверное, и коррупция, на тех же школах, больницах и не только. напомню главная функция министерства – разрабатывать политики) . Об офисах реформ в большинстве министерств, я вообще молчу. .

Но, по-моему, даже все это вторично. Начинать надо, как мне кажется, с другой. Верхушка общества разделена на ряд враждующих групп, которые искренне ненавидят друг друга (полгода тому назад пафосно презентовалось социологическое исследование о том, что в обществе нет расколов, так вот эти расколы очень четко видны на примере освоения грантовых средств). Какие это группы?

- ватные (пророссийские) силы, ненавидящие это государство;

- "Старые" проевропейские элиты, давно стоящие на украиноцентрических позициях, в некоторые моменты были у власти. А своим источником благосостояния есть и реальный бизнес и зарабатывание на государстве.

- Так называемые "белые пальто", новейшие проевропейские элиты, украиноцентрические, зарабатывают на собственном бизнесе и государстве, но свою политическую идентичность строят на своем превосходстве над другими, новаторстве и исключительном праве быть моральными авторитетами.

- Политические приспособленцы, которые чаще всего являются региональными князьками, которые преимущественно зарабатывают на собственном бизнесе и бизнесе в зависимости от региональных бюджетов.

Это моя личная классификация, которая не претендует на исчерпывающий характер, но я точно понимаю, что нынешние ссоры вокруг иностранной помощи – это история не только о деньгах, как это подает большинство обозревателей. Это история о задавленном конфликте этих групп, который транслируется ниже и становится межполитическим конфликтом более широких масс.

А основа этого конфликта – это отсутствие двух базовых вещей развития страны:

1. Jтсутствие права на ошибку (если ты ошибся, ты враг);

2. Отсутствие даже попыток говорить о работе над ошибками (если что-то названо успешной реформой, даже разумное совершенствование этой реформы инициировано другой группой – это покушение на святое)

Можно было бы добавить еще многое, но я очень пессимистично отношусь к исправлению этой ситуации. Почему? Потому что диалог не требуется ни одной из сторон. Повторюсь – ни одной. Отсутствие диалога и культура ненависти даже между близкими идеологическими структурами – это вообще наша особенность.

Через три месяца половина грантов точно останется (а все антикоррупционные инициативы почти в полном объеме) и на этом вся буря в стакане воды затихнет. А проблемы останутся. Ну а Имитация борьбы с чем-то опять породит такие "важные" профессии, как фасилитатор, ментор или просто реформатор.