Власти выбирают кэшбек, а не равные правила игры на рынке

Почему сейчас правила не равны? Потому что украинский ритейл платит налоги. А китайский ритейл, китайские производители — нет.

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Захист українського виробника від курця: ввести кешбек за купівлю української продукції, який ніяк не вплине на споживацьку активність, а, отже, жодним чином не призведе до виграшу українського виробника.

Але так, якщо українці раніше купляли українське просто так, то тепер будуть отримувати за це бонус. Приємно. Рейтинг то се. Вибори ж на часі…

Захист українського виробника від здорової людини: вирівнювання правил для українського і китайського ритейлу та українського і китайського виробника.

Чому зараз правила не рівні? Бо український ритейл платить податки. А китайський ритейл, китайські виробники — ні. Так, мова про ті самі посилки через китайські сервіси, які не обкладаються податками до 150 євро. І де обсяги вже вимірюються мільярдами доларів. Українських доларів, які швиденько ідуть в Китай. Той самий Китай, який активно допомагає Росії.

А враховуючи, що китайський уряд зараз в рамках своєї стратегії захоплення світу експортом, активно субсидує доставлення по всьому світу, в тому числі в Україну, то загроза і для українського ритейлу і для українського виробника, цілком очевидна.

Але це не популярне. Тому не можна оподатковувати посилки. Ніколи-ніколи. Адже, це рейтинги…

Парадокс, правда ж. І мова ж не йде про протекціонізм. Ні. Мова йде про рівні правила для українського виробника, який зараз працює під час війни. І китайського виробника, якого активно субсидує китайський уряд. Бо вбачає у зростанні експорту єдину надію відновити потужне економічне зростання в Китаї й не впасти у кризу. І українське законодавство наразі допомагає реалізовувати велику китайську мрію.

І так, немає ніяких проблем з адмініструванням цього податку. Це легко реалізується й автоматизується. В ЄС такі посилки обкладаються податками, не створюючи додатковий геморой для покупця. Все реалізується у взаємодії "постачальник-митниця". Тому і в Україні за бажання не виникло б проблем.

Залишилось одне — бажання. Політична воля. Зробити непопулярне рішення під час війни…

Але щось підказує, що ми знов підемо дорогою такого приємного популізму. І кешбек дарувати людям приємніше для будь-якої влади, ніж підвищувати ціни оподаткуванням на китайську продукцію.