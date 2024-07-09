Визиты Орбана в Киев и Москву – ничего личного, только газ

Конспиративные визиты Орбана 2 июля в Киев и 5 июля в Москву имели один главный вопрос – о транзите газа из РФ через Украину в Венгрию и Словакию и далее в Австрию, Сербию, Чехию, Германию и, возможно, в Италию. Срок договора о нём между Украиной и РФ истекает в конце года. Тогда же истечёт срок председательства Венгрии в Совете ЕС и сроки много чего тоже закончатся. Поэтому Фицо заявил 6 июля, что восхищён Орбаном и тоже хочет слетать в Москву к "путину". Фицо видит Словакию газовым хабом, подобно тому, как Орбан видит им Венгрию.

Как относятся к этому в кремле? По данным Центра противодействия дезинформации при РНБО Украины, – оптимистично. В кремле уверены, правительство Украины продлит договор о транзите и "Газпром" уже обещает 10% скидки на газ своим покупателям в ЕС. Это – Венгрия, Словакия и Австрия, которые по одиночке не могут быть хабом, но вместе вроде могут. У Австрии есть большие хранилища, у Венгрии и Словакии – трубопроводы к ним и подключения к газотранспортной системе Украины.

Поэтому в РФ опять была пара публикаций об исторической пользе Австро-Венгерской империи и целесообразности её реанимации. С 2010-ых время от времени бывают такие статьи, экзистенциально противоестественные для расеи. Из-за противоестественности они никогда не становятся мейнстримом в РФ, как и слова "путина" о том, что виновницей начала второй мировой войны была Польша, поскольку не отдала Германии "коридор" в Восточную Пруссию. "Путин" лишь не пересказывает нарративы Гитлера и Геббельса, как поляки в 1937-1938 гг. унижали и убивали немцев, и ещё мучили немецкий язык. В кремле понимают – это будет полный перебор.

Поскольку в кремле хотели умастить немцев и Меркель, чтобы построить и запустить газопровод "Северный поток-2", то "путин" снимал вину за начало войны с немцев и перекладывал на поляков. Когда в Москве хотят чего-то глобального одновременно от Вены и Будапешта, то начинают грустить об Австро-Венгерской империи и напрочь забывают о славянах-братушках.

В отличие от слов "путина" об "исторической вине" Польши, на эту грусть публицистов об Австро-Венгрии мало кто в РФ обращает внимание. На расее знают, если начальство говорит, что Ленину помог сделать революцию Сталин, а не Троцкий, то так оно и было. Если начальство скажет хвалить Австро-Венгерскую империю, то будем хвалить, а не скажет – не будем, и продолжим умеренно порицать её, согласно инструкциям для школ. Впереди начальства в таких оценках может бежать только какой-нибудь дугин, у которого есть разрешение ФСБ на разговоры об арийцах и достоинствах белой расы.

Вероятно, сейчас распад Австро-Венгерской империи велят называть "геополитической катастрофой ХХ века", так как надо спасать "Газпром" от полного банкротства и продлить договор о транзите с Украиной, которую 150 лет назад придумал австрийский генштаб.

Поэтому кремлёвцы были чрезвычайно рады приезду Орбана и особенно тому, что он уже имел беседу с Зеленским на эту тему. Разумеется, для конспирации официальные лица в Будапеште, Киеве и Москве официально говорили о мире и о чём угодно, но только не о газе и не об истекающем договоре. Выступления Орбана и Зеленского были максимально лаконичными и малосодержательными, если не считать одиннадцать пунктов Орбана о венгерском языке, но это его постоянный "пунктик". Орбан им не поступится, но будет реже о нём вспоминать, если Украина продлит договор. В Москве была та же картина – Орбан и "путин" отказались от вопросов журналистов, чтобы не отвечать на вопрос о газе, который обязательно задали бы из медийной среды "Газпрома". Для "Газпрома" сейчас это типичный советский вопрос – на повешение приходить со своей верёвкой или профсоюз выдаст.

Только когда Орбан вернулся из Москвы в Будапешт, то расслабился и рассказал, как в строгой секретности готовил визит к "путину", чтобы "большие парни" узнали об этом в самый последний момент, когда придётся брать разрешение у Польши на пролёт через неё и Беларусь. Орбан не сказал, как он договаривался с лукашенко, чтобы летящий с запада самолёт не сбили, вероятно это сделали поляки, и кто эти "большие парни", следящие за ним. В общем, никаких теорий заговоров и тайной дипломатии, даже когда Орбан ведёт переговоры о газе, а ОПЕК+ два раза в год проводит картельный сговор о цене на нефть. Просто конспирация от "больших парней".

Если Украина не продлит договор о транзите, то это будет катастрофа для "Газпрома", но не для Венгрии. "Газпром" потеряет 40 млрд. кубов, идущих в ЕС и от РФ навсегда уйдёт Приднестровье. Газ – это единственное, что реально связывает приднестровцев с Москвой. "Путин" в марте обещал башканке Евгении Гуцол газ бесплатно прямо из РФ, если гагаузы осенью проголосуют против Майи Санду, идущей в президенты на второй срок. Как эта фантастика с раздачей газа может выглядеть физически, не объяснит даже "Газпром".

В Москве могут смириться с потерей Молдовы и даже отказать от Тираспольской "республики". Удержание их в орбите РФ приносит 30 лет только финансовые затраты, имиджевые неудобства и умозрительный политический профит, но что делать с ним в кремле и сами толком не знают. Весь профит – повспоминать о Молдове в советско-военные годовщины и требовать от Украины "коридор" в Тирасполь через Одессу.

Зато 40 млрд. кубов газа – это около 14 млрд. евро, крайне нужных и дефицитных. "Газпром" уже ценен не столько как источник сверхприбыли, а как источник валюты. Особенно сейчас, когда из-за запрета США и ЕС московской бирже работать с долларом и евро, кремлёвцы теряют контроль за валютными операциями. Причём уже даже за лирой, юанем и другими валютами. Коммерсанты, учитывая военно-политическую ситуацию, будут в условиях торгов между собой, а не на бирже придерживать валюту, и мишустин скоро произнесёт классическое: "Граждане, сдавайте валюту!". Одна лишь проблема, как её у граждан отнять.

В результате кремлёвцы сейчас заинтересованы не просто в продлении контракта, но и в увеличении прокачки через Украину. Но есть минимум две проблемы. Первая, им надо объявить, что подлинной целью "сво" и всей политики путина с 2004 г. было обойти со всех сторон Украину новыми трубопроводами, чтобы в 2024 г. договариваться как вернуть прокачку 80-90 млрд. кубов через неё. Вторая проблема, война и отключение части ГТС Украины. Из-за этого перейти с прокачки в 40 млрд. на 80 млрд. кубов политически и технически сложно.

Но без увеличения прокачки вздохи об Австро-Венгерской империи бессмысленны, а разговоры с Орбаном – это пока только о сохранении текущих 40 млрд. кубов. Ещё надо дать скидку в цене Орбану, чтобы удержать Венгрию на игле. Венгрия перестроилась на турецкие потоки с самым разным газом, включая российский, но его доля может упасть. В Словакии – 4 млн. человек и она потребляет 5 млрд. кубов газа в год. Фицо просто лень что-то делать, и он надеется, вдруг Орбан договорится и избавит его от газовых забот. В Австрии с такими инициативами особо не выступают – из Белого дома обещают запретить Райффайзенбанку работать с долларом, если он не начнёт реальной уходить из РФ.

После поездки Орбана в Москву, появилось предположение, что он так "сверяет часы" с Трампом и республиканцами. Борцы с теориями заговора намекают на сговор Орбана с Трампом, а Орбан жалуется на следящих за ним "больших парней", вероятно, от Байдена. В таком случае Байден – это крепкий старик, держащий на мушке Орбана, а Трамп – типа революционер и подпольщик.

В реальности Орбан – это очевидный посредник в переговорах о транзите, и столь же очевидно, что им движет собственный интерес и лишь затем чьи-то наставления. Только из конспирации Орбан заявил в Москве, что Зеленский ничего не передавал через него "путину". Нелогичные слова для посредника в переговорах. Просто не хотел подставлять Зеленского, давшего обет не разговаривать с "путиным", тем более через Орбана, за одно намерение встретиться с которым осенью 2023 г. на Порошенко завели 101-ое уголовное дело.

Зато "путин", находясь с 3 по 4 июля в Астане на саммите ШОС, и зная, что Орбан 2 июля был в Киеве, публично заявил, что больше не нуждается в посреднических услугах Эрдогана в переговорах с Украиной. Мог это публично и не произносить. Но кремлёвцы, с целью унизить Эрдогана, поручили пескову подтвердить слова "путина". У них появился Орбан в качестве переговорщика, так зачем им Эрдоган, можно потоптаться по туркам в своё удовольствие. Эрдоган промолчал, но 6 июля "Финансы ру" написали, что турецкая лира уходит с московской биржи не попрощавшись.

Орбан после возвращения из Москвы в Будапешт стал по нарастающий фонтанировать самодовольными заявлениям и сообщил, что с понедельника 8 июля следует ожидать ряда больших событий. Самое большое событие понедельника легко назвать – вылет Орбана в Вашингтон на саммит НАТО, начинающийся со вторника. Орбан будет на нём важным и очень ценным докладчиком.

Прежде всего, он первый за два года, кто побывал в здании кремля и сосчитал в нём почти всех путиных. Разведчик, вернувшийся "с холода", и из самого логова врага. Это ценно само по себе. Во-вторых, вопрос договора о транзите газа никуда не девается, даже если о нём молчать, и он естественно связан с вопросом войны. Похоже, кремлёвцы изложили Орбану некие предложения, отмеченные большим реализмом, чем "мирный" план "путина" и стамбульское соглашение. Орбан доложит их саммиту, где будет также Зеленский. Если НАТО одобрит работу в этом направлении, то Орбан ею займётся и будет летать по миру с "венгерским" планом мира, не дожидаясь возвращения Трампа в Белый дом, что нисколько не отменяет консультаций между ними. У Орбана есть объективные причины гордиться собой.