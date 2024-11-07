Визит Зеленского в Венгрию: в гонке ''посредников'' в урегулировании войны Орбан вырвался вперед

С большой долей вероятности можем допустить, что в гонке посредников в урегулировании войны Орбан вырвался вперед. Как минимум на этом этапе. Причем дальнейшее расширение круга посредников выглядит очень вероятным.

Я уверен, что сейчас масса ура-патриотов выплеснет свой праведный (во многом справедливый) гнев на "такого посредника". Но мы должны понимать несколько вещей:

– не мы выбираем посредника в этом случае. Мы можем играть в коалиции, которые давят на главных актеров. И коалиции, возможно, более важны, чем сам посредник. И потом уже, может быть, нам удастся расширить круг посредников.

– Зная стратегию Путина, нужно иметь в виду две вещи: он будет тянуть время (официально Кремль уже заявил, что не собирается ни о чем договариваться до инаугурации, хотя это просто официальное заявление). Более важно, что Путин не собирается играть в прямолинейную игру и попытается увязывать Украину в big deal, расширив тематику Украины на карту всего мира. Исходя из этого, роль Орбана – еще меньше, чем это кажется с первого пункта.

– Сейчас мы увидим массу выбросов о мирных планах, которые станут большими раздражителями для украинского общества, которое не видит серых тонов и не отличает драфт плана от реального плана.

- Разговоры о скором завершении боевых действий – это иллюзия.

Поэтому, когда мы говорим о предстоящих переговорах, давайте не зацикливаться на единичных фактах, а давайте попробуем смотреть на картину в целом и под разными ракурсами (это я обращаюсь к экспертам, если что).