Венгрия будет председательствовать в ЕС: Орбану следовало бы приехать сразу в Киев

1 июля Венгрия начинает председательствовать в Европейском союзе – и сам этот факт вызывает противоречивые комментарии у соседей этой страны по континенту.

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"Гасло головування Угорщини в Раді ЄС, витримане у трампівському дусі – "зробимо Європу знову великою!", викликає стурбованість. Так, поки лише гасло, яке, безумовно, як виглядає, спрямоване на те, щоб провокувати громадськість! Наступні шість місяців покажуть, чи буде Віктор Орбан грати за правилами – чи остаточно доведе, що він має намір розвалити європейські інституції", – наголошує авторка бельгійського видання Le Soir.

Можливість для Угорщини

А угорські журналісти, навпаки, почали закликати Віктора Орбана скористатися можливістю й змінити імідж країни в очах європейців.

"Нехай якісне і успішне головування в Раді ЄС і не викличе захоплення в широкому загалі, але воно може хоча б деякою мірою виправити імідж Угорщини як країни, яка постійно перешкоджає Євросоюзу. Навряд чи можна вважати випадковістю той факт, що програма угорського головування починається наступним формулюванням: "Угорщина працюватиме як гідний посередник у дусі лояльного співробітництва між державами-членами ЄС та інститутами співтовариства в ім'я миру, безпеки та процвітання по-справжньому сильної Європи". Чим усе це закінчиться, залежить насамперед від того, наскільки уряд буде готовий піти на реальні компроміси та конструктивні переговори", – зазначає журналіст будапештського тижневика hvg360.

Президент України Володимир Зеленський (праворуч) і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час саміту лідерів Євроcоюзу. Брюссель, 27 червня 2024 року

Важливі наслідки для України

Для України угорське головування матиме важливі наслідки саме тому, що воно відбуватиметься у перший період після оголошення про початок переговорів про приєднання України до Європейського союзу. А в Угорщини тут свої умови, які нещодавно оприлюднило видання "Європейська правда". Й ці умови свідчать не стільки про бажання сприяти європейській інтеграції України, скільки про намір загальмувати цей шлях.

Однак у ролі країни, яка головує в ЄС, Угорщина принаймні наступні шість місяців мала б вести себе інакше. Бо якщо її уряд дійсно збирається бути ефективним посередником між країнами-членами ЄС, тоді у Будапешті мають зрозуміти: переважна більшість цих країн хотіла б бачити зусилля, спрямовані на допомогу Україні у її європейській інтеграції та протистоянню російській агресії.

"Забути про Путіна"

Як досвідчений і амбітний політик, Віктор Орбан мав би розуміти, що бути премʼєр-міністром Угорщини – це одна роль, а бути керівником країни, яка головує у Євросоюзі – дещо інша.

Головування в ЄС має посилити Європу й намагання скористатися цим головуванням для просування власних егоїстичних задач, як правило, погіршує репутацію й свідчить про слабкість і мстивість, а не створює враження сильного лідерства. А Орбан завжди прагнув бути саме сильним лідером, на цьому ґрунтується, принаймні, його політична репутація в самій Угорщині.

Тому на місці премʼєр-міністра Орбана я б забув – хоча б на шість місяців – про свої образи, умови і навіть про Путіна. Й відвідав би Київ у перші ж дні головування Угорщини в ЄС. Це був би гідний, виважений і логічний крок з боку Орбана, який продемонстрував би, що Угорщина не просто головує в Європейському союзі, але й розділяє цінності Європи – навіть тоді, коли деякі з цих цінностей і підходів не викликають захоплення в угорського премʼєр-міністра.