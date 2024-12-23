Реалии поствойны сгенерируют нарратив "поражения" в Украине. Даже если ее в полном смысле и не будет. Политики будут соперничать за приклеивание вины друг к другу.

Смыслом народного тренда станет желание коллективного украинца отсоединиться от этой вины вообще. Это Запад, Зеленский, Совет, элиты, Путин, Трамп, но только не народ Украины.

В войне на истощение гражданское население – самое слабое звено. И оно сейчас самая легкая мишень военной машины России.

У Клаузевица есть просто феноменальное отчетливое наблюдение: " Деятельность на войне никогда не бывает направлена только против одной только материи; она всегда также направлена против моральных сил, дающих жизнь этой материи, и отделить одно от другого невозможно ".

Моральные силы Украины – это мобилизация, уважение к ВСУ, волонтерское соучастие, донаты, военные налоги, оборонная индустрия. Если ее разъесть – победа будет у врага очень быстро.

Проблема в том, что по непониманию решающего момента исторического времени для государства, коррупционные выходки чиновников, безнаказанные перегибы в деятельности ТЦК, политические игры власти, катастрофическое игнорирование значения собственного ОПК делают "нравственные силы" Украины отрицательными своими же действиями.

Можно ли на этом этапе остановить погружение в шахту поражения по гипотенузе фантомной веры в самообманную победу? Тот, кто знает больше о войне, точно знает ответ на этот вопрос.