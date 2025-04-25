В Украине частично остановлено обучение операторов БПЛА. Это звучит дико, но это сейчас реальность

Армия сама себе заблокировала учебу. Обучение тому роду сил, который сейчас отвечает за 80% поражения и едва ли не 100% разведывательной информации на линии боевого столкновения.

В ряде областей, где расположены крупные учебные центры, количество запретов на полеты составляет почти 70-80% в течение недели. Это значит, что курсанты, которые учатся использовать разного рода беспилотные летательные средства, не могут летать. Следовательно, они не могут освоить средства должным образом.

Это не везде и не всегда, но очень, очень часто. Слишком часто.

Почему это происходит?

Потому что командование Воздушных сил выдает соответствующие запреты на полеты. Причины могут быть очень разными, среди которых - тревоги (но их достаточно мало, это не тот фактор, который помешает обучению операторов БПЛА), полеты "большой" авиации и т.д. Впрочем, вопрос не к самим Воздушным силам, а к системе.

К чему это приводит?

Операторы БПЛА не имеют безлимита времени на обучение. Они за определенный срок не успевают пройти полетную практику. В результате, приезжают на фронт недоученными. И на фронте возникает нехватка квалифицированных экипажей.

Потребность в аэроразведке и ударных БПЛА сейчас только растет. Государство масштабирует эффективные подразделения – это раз. Во-вторых, в большинстве линейных подразделений все еще катастрофически мало экипажей, которые могут делать нужную работу. Наконец, из госбюджета и из средств союзников производят все больше новых и интересных дронов. Следовательно, операторы постоянно нуждаются в новом обучении — и его пройти очень тяжело, из-за сплошных запретов.

Что следовало бы сделать?

В конце концов, Генштаб должен сделать две вещи.

Первое – проанализировать приоритеты. Подозреваю, что иногда, по инерции мышления, обучение операторов БПЛА у некоторых начальников не рассматривается как первоочередная задача. Беспилотниками они жертвуют ради своих других соображений.

Это неправильно. Сейчас у нас с Россией война дронов, гонки — кто быстрее нарастит потенциал своих беспилотных сил. И нам эту гонку следует выигрывать. Эта гонка и есть наша судьба.

Во-вторых, следует просто спланировать процесс обучения дронаров правильно – по географии и по времени. Перенести обучение в те области, которые для этого удобнее, если это целесообразно. Придумайте адекватные графики. Ввести хотя бы минимальный элемент предсказуемости в график запретов. Наладить взаимодействие и взаимопонимание.

Пока же сотни людей по несколько недель теряют время на полигонах. Им платят деньги, их кормят, а они вынужденно страдают от невозможности учиться. А могли бы в это время приносить пользу на передовой.

А потом эти бойцы, которые так толком и не научились, приезжают, без необходимой практики, к себе в части. И части вынуждены искать время и ресурсы их потренировать до нужной кондиции. Альтернатива — потеря дорогостоящих комплексов из-за нехватки опыта, проваленные боевые задачи.

Так что эти запреты в тылу очень дорого фронту обходятся.

Верю, что если в ситуацию системно вмешается Генштаб, можно выстроить идеальную систему обучения. Это вполне возможно. Это, как водится, не требует дополнительных средств из бюджета. Это требует мудрости.