В Курской области Украина прикрыла Израиль

Шойгу прилетел 5 августа в Тегеран и в беседе с ними президент Масуд Пезешкиан заявил, что Иран "никоим образом не стремится расширить масштабы войны и кризиса", но Израиль "определенно получит ответ за свои преступления и наглость". В воскресенье 4 августа Энтони Блинкен встретился с главами МИД "Семёрки" и сказал – Иран атакует Израиль 5 или 6 августа. Его слова уже 5 августа "утекли" в американский новостной агрегатор Axios и оттуда в мировые СМИ. Иран не атаковал Израиль 6 августа, но в этот день ЗСУ неожиданно вошли в Курскую область. Есть ли между всем этим связь?

Логично начать с начала – с 31 июля, когда спецслужбы Израиля отправили к гуриям главу Хамас Исмаила Ханию. Аятолла Хаменеи в тот же день собрал Высший совет по нацбезопасности и потребовал немедленно наказать Израиль. Но оказалось, не всё так просто, и 3 августа Совет собрался вновь. На Совете было заявлено, КСИР непременно выполнит указание Хаменеи и жестоко накажет Израиль, но есть нюансы.

С заседания Совета через Залив в Дубай также оперативно "утекло" в "Ройтерз", что в Тегеране знают, Ханию убили снарядом весом в 7 кг и не с помощью дрона, влетевшего в форточку, как сгоряча утверждали многие. Тем более не ракетой с самолёта.

В Израиле поняли – персы на верном пути и решили помочь. В результате 5 августа "Еврейские хроники" – всемирная старейшая еврейская газета с 1844 г., опубликовала статью "Полная инсайд-история, как Израиль убил Исмаила Ханию в Тегеране – минута за минутой".

Заголовок не обманывал. В статье описывалось в деталях как два офицера КСИР, завербованные Моссад, взорвали Ханию бомбой, замаскированной под кирпич, лежавшей у него под кроватью. После этого за два часа покинули Иран. Ещё пять агентов, одетые в зелёные одежды, сидели на деревьях и наблюдали за домом на холме в лесу, где поселили Ханию. Более того, в распоряжении Моссад оказались записи с видеокамер в доме, и там следили в режиме прямого времени за действиями офицеров КСИР, приехавших на место взрыва.

Автор статьи – Илон Перри прослужил 25 лет в спецназе ЦАХАЛ, а с 2010 г. живёт в Лондоне, где читает лекции о Ближнем Востоке и пишет статьи в газеты. Источник, более чем заслуживающий доверия.

Статья появилась в 3 часа дня по лондонскому времени и шойгу прочесть её не мог, так был на приёме у президента Ирана. Что говорил шойгу – неизвестно. Судя по тому, как из источников в кремле массово "утекло" в британские, немецкие и израильские газеты, что шойгу уговаривал иранцев несильно наказывать Израиль и не накалять ситуацию, говорил он прямо противоположное. Тому подтверждением также нулевое освещение его поездки в росСМИ и несколько публикацией о военном сотрудничестве Ирана и РФ в израильских и европейских СМИ. Разведсообщество сообщало в них, что Иран просил у шойгу радары и системы ПВО в обмен на свои ракеты и дроны. Некоторые издания написали о сотнях военных РФ, которые уже учатся в Иране пользоваться его ракетами, что больше похоже на дезу.

В этой точке возникают три сюжетные линии – нюансы с Ханией, выборы в Хамас и шойгу с Курской областью.

Нюансы в том, что Ханию отправили к гуриям не с помощью современной техники, а дедовским методом, даже по деревьям лазить пришлось. Отправили на родине эпических ассасинов и руками офицеров КСИР, что вдвойне оскорбительно для этой организации. В этой ситуации ракетный удар по Израиля – это как прийти с автоматом на дуэль на шпагах и потом возмущаться, почему у визави в кустах подводная лодка с ракетами. Та самая, об отправке которой поближе к Ирану 12 августа сообщил Белый дом, решив, что сообщения о приведенном 5 августа в боеготовность флоте США в Средиземном море было маловато.

Приходить на дуэль на шпагах с автоматом – неспортивно, как выражаются сейчас в РФ, позабыв слово "ассиметрично", недавно популярное у них. Симметрично – это отправить Нетаньяху с отчётным докладом к Голде Меир. Статья в "Еврейских хрониках" и предлагает КСИР дуэль в стиле ассасинов и спецслужб. Чем ответит Израиль, если КСИР это удастся, тоже известно, – досрочными выборами.

Есть и другой нюанс. Великобритания давно имеет право превратить Москву в пепел, если следовать указания аятоллы Хаменеи. За отравление Александра Литвиненко чаем с полонием, убийство Березовского и отравление "Новичком" семьи Скрипаля, их кошки и двух морских свинок. Но даже палестинцы, живущие в Великобритании, не требуют этого. Если потребуют, то всё равно не получат согласия от правительства, которое просчитало все нюансы ракетного удара по РФ.

В Тегеране с 31 июля тоже просчитывали нюансы ракетного удара по Израилю с учётом результатов предыдущего 13 апреля. Расчёты не очень обнадёживающие – или это будет очередной фейерверк, и хорошо, если Израиль сделает вид как прошлый раз, что дуэль окончена, или по Ирану прилетит основательная "ответка" и с несколькими вариантами продолжения. В Москве видели эти сомнения Тегерана и направили шойгу с посланием – ничего не бойтесь, бейте наотмашь, расея с вами. Но тут в Курскую область неожиданно зашли ЗСУ и обнулили это послание шойгу.

Случайно или преднамеренно, но эти действия Украины резко снизили вероятность ракетной атаки режима аятолл по Израилю. У сторонников дуэли в стиле ассасинов в Тегеране появился сильный аргумент против тех, кто хотел бы повторить ракетный удар по Израилю. США тоже демонстрировали различными способами решимость встать на сторону Израиля в этом случае.

Была и третья составляющая – выборы нового главы Хамас, которые прошли подпольно в Газе 6 августа и им стал Яхья Синвар. Сведущие люди утверждали, что Синвар вскоре согласится вернуть заложников, заключит перемирие и начнёт обстоятельные переговоры с Израилем. США это поддержат и будут давить на Нетаньяху, которому Байден 4 августа сказал, чтобы он "перестал нести чушь". Турецкие СМИ с 10 августа подтверждают такие утверждения сведущих людей, ссылаясь на свои источники в правительстве Эрдогана и в Хамас. Госдеп США тоже сообщил, что обращался к союзным государствам, в том числе к Турции, с просьбой уговорить правительство Ирана не делать глупостей и отказаться от идеи ракетной атаки по Израилю. Если КСИР хочет продолжать вендетту, то пусть играет по правилам ассасинов.

Актуальность вендетты для Ирана резко снизится, и она станет личным делом КСИР, когда будет официально известно, что Синвар и Хамас возвращают заложников и садятся за стол переговоров.

Турецкая газета "Свобода" (Hurriyet) уверенно написала, Синвар идёт на переговоры, и это 14 августа процитировала ТАСС. У ТАСС были веские причины для цитирования. В Москве 13 августа вдруг появился Махмуд Аббас, президент Палестинской автономии в Израиле. Он был словоохотлив в своих бессодержательных интервью, где ключевым было – я прилетел посоветоваться со старыми друзьями. Ушлый Аббас через свои источники в Хамас узнал, что Синвар действительно готовится к окончательным переговорам и мигом мотнулся в Москву, чтобы там настояли на его участи в них. Появление Аббаса в Москве – один из серьёзных показатель, что процесс пошёл и 15 августа в Катаре ожидают начала нового витка переговоров между Хамас и Израилем.

Но опять нюанс – Москве нужны масштабные боевые действия на Ближнем Востоке, а не всё это с переговорами. Миссия шойгу провалилась, и во многом благодаря входу ЗСУ в Курской области. Шойгу не сбитый лётчик и не кандидат на нары, как уверяет профессор Соловей. Таких не посылают в Иран и не сажают первыми по правую руку от "путина" на совещаниях о ситуации в Курской области. Москва явно будет строить новые схемы, если с иранской атакой не получилось. Первый симптом этого – Аббас заявил, в Москве его пригласили в Казань на саммит БРИКС в статусе аутрич, или толкача, если говорить по-российски. Проталкивать там он будет тему Палестины от реки до моря и называть себя единственным и полномочным её представителем. В автономии, как и в Газе, тоже давно не было выборов.

В этом контексте операция ЗСУ в Курской области выглядит частью большой операции по спасению Израиля и частью глобальной операции по предотвращению активной войны Ирана и его прокси с Израилем, США, Саудовской Аравией и рядом арабских стран. Для Москвы, которая никак не может подтолкнуть КНР к захвату Тайваня или Ким Чен Ына к нападению на Южную Корею, эта ситуация была удобной возможностью отправить Иран на такую локальную войну, которую потом можно будет назвать войной глобального Юга с мировым Западом.

Москве третий год не удаётся представить своё нападение на Украину как такую войну, а атаковать в одиночку глобальный Запад она боится, и поэтому строит схемы по созданию союзников. Это идентично тому, как Гитлер отдал Венгрии часть Румынии и Закарпатье, а Румынии обещал взамен часть Украины. Болгарии отдал Солоники в Греции и Северную Македонию, а Италии пообещал половину Африки и фрагмент Франции, стимулируя к участию в его войне. В Москве тоже с 2014 г. обещают Венгрии, Польше и Румынии по кусочку Украины, но это не работает. В новой московской географии Иордания, Кувейт и Саудовская Аравия – это уже крайний и дикий Запад.

В Курской области ЗСУ прикрыли Израиль, но кто и когда прикроет ЗСУ и Украину от атак с воздуха? Особенно Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области. Обстрелы Херсона, Николаева и Одессы тоже не прекращаются.

Трамп обещает решительную дипломатию и много разного оружия, если дипломатия не поможет, но он лишь кандидат, а Камала Харрис – действующий вице-президент. Но она пока ничего даже не обещает. Ждёт официального утверждения в статусе кандидата на съезде 19 августа? Если это так, то следовательно группа прогрессистов-регрессистов имени Обамы продолжает мутить воду в интересах Москвы.