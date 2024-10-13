В Курской области мы допустили стратегическую ошибку политического характера – мы гарантировали, что не будем аннексировать Курскую область. Сразу же, входя туда, мы сказали, что чужие территории нам не нужны, мол, мы попугаем и отдадим. Путин понял, что Курская область никуда не денется.

Все было бы иначе, если бы мы промолчали, а еще лучше – пригласили бы на подконтрольные нам территории Курщины РДК и Легион "Свобода России", пусть вывешивали там свои флаги и объявляли о создании "новой России". Вот в этом случае Путин бы рвал и мечтал.

А так Путину нечего было спешить и вытеснять украинские войска с территории Курской области.

В военном смысле эта операция, безусловно, была для нас полезна, ведь мы сковали часть сил противника – группировку численностью 35-38 тысяч человек. Полноценная общевойсковая армия РФ нам бы наделала много нервов на восточном фронте, а так она воюет в Курской области и громит свою же территорию вместе с российскими гражданами, что создает общественный резонанс.

А вот Беларусь – союзник России. У Москвы и Минска стратегический договор о взаимопомощи. Это как США и Израиль – что бы там ни заявляли американские политики, Пентагон свои обязательства выполняет от "а" до "я": пригнал туда кучу войск, авиацию, самолеты-топливозаправщики, дал 1,9 млрд долларов на вооружение и боеприпасы для армии обороны Израиля И если будет удар, я уверен, американцы либо дадут Томагавке, либо запустят их со своих кораблей.