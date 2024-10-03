Вот с таким громким, хмурым и на первый взгляд крайне бесперспективным заголовком вышло от российских журналистов Фариды Рустамовой и Максима Товкайло.

Сейчас эту статью, наполненную самыми мрачными подробностями по поводу дальнейшей судьбы Украины и ссылками на слова анонимных ТОПовых лиц кремля, растаскивают в сети на цитаты.

С одной стороны, можно было просто пройти мимо и вообще не обращать никакого внимания (в западной прессе и так хватает всяких мрачных прогнозов на эту тему), но с другой стороны просматривается действительно тонкая манипуляция.

Забегая вперед, скажу, что ощущается мастерский почерк спецслужб России.

Для начала набрасываю яркие цитаты из статьи, а уже потом разбор по сути.

Итак:

+ "план победы" Зеленского не впечатлил американское руководство, а союзники Украины начали говорить о необходимости переговоров с Кремлем";

+ "Канцлер Германии Олаф Шольц собирается позвонить Владимиру Путину. Пойти на территориальные уступки предлагает и бывший генерал НАТО, президент Чехии Петр Павел";

+ "российские и украинские военные руководители почти договорились о деэскалации. (взаимные ограничения на удары по энергетическим объектам). Зафиксировать договоренности планировалось 22-23 августа в Катаре. Однако встреча сорвалась из-за операции Киева в Курской области";

+ "В Кремле сделали вывод: будем уничтожать государство Украина. Путин не станет торговать Курской областью в обмен на Донецк или Луганск, и перспектив для мирных переговоров сейчас нет";

+ "Приверженцы переговоров о мире во власти прямо сейчас – в меньшинстве. До вторжения в Курскую область был большой запрос к началу мирного процесса со стороны элиты, а сейчас его нет";

+ "возможность мирных переговоров в обозримой перспективе окончательно умрет, если начнутся удары вглубь России западным оружием";

+ "Путин пойдет на риск внедрения ядерного орудия лишь в случае открытой большой войны с Западом, а пока его сдерживают дела с союзниками по БРИКС";

+ "Кремль готов воевать долго. Силы Украины истощаются. Кремль может такую войну, как сейчас, вести десятилетия, а Украина деградирует быстрее";

+ "Расходы Кремля на армию вместе с тратами на силовиков составят около 40% от всего бюджета";

+ "РФ переживает экономический бум";

+ "с начала 2024 г. денег от продажи нефти и газа пришло в бюджет на 56% больше".

Согласитесь, нарисованная картина вызывает полное уныние и апатию.

Я не склонен считать, что журналисты, которые опубликовывали такие инсайды, прямо работают на спецслужбы России, скорее всего их специально использовали для слива заранее подготовленной дезинформации.

Разбирательство.

1. Мрачная реальность для России и ясные перспективы для России;

2. Мрачная перспектива для Украины, а рф полностью на коне;

И обратите внимание, НИ одного отрицательного прогноза/оценки для РФ.

3. Источники таковых инсайдов.

Все по классике, говорят анонимные, но очень осведомленные собеседники:

- "высокопоставленные собеседники во власти, регулярно общающиеся с Путиным";

- "люди, знакомые с переговорными процессами между Россией и Украиной";

- "знакомый президент";

-"руководитель крупного государственного предприятия, регулярно встречающийся с Путиным".

И это в стране, где чиновники на пушечный выстрел боятся подпустить к себе журналистов не из кремлевского ПУЛа, так как можно получить проблемы с ФСБ или легко быть обвиненным в нелояльности и работе на Запад.

Это в стране, где далеко не каждый губернатор может вот так сразу попасть на доклад к путину в кабинет, не говоря уже о "регулярном общении с президентом".

Я больше склоняюсь к такому варианту, что кремль вместе с ФСБ из-за этих журналистов умышленно сливает полную дезу, при этом показывая Кремль в невероятно выгодной позиции, а Киев и западных союзников как слабых и не готовых к долгому противостоянию.

Хочешь скрыть свои слабости – соври!

P/s Судя по описанию журналистов, одно из их источников находится где-то на этом фото….