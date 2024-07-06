В Кремле допускают войну с НАТО в 2025 году

В тот момент, когда Андрей руденко, один из замов лаврова, рассказывал 25 июня ТАСС про мирненький договор РФ с КНДР о военном союзе, обвиняя США, кремлёвские дипломаты вели сложный диалог с американцами о въездной визе для колокольцева. По этой причине сдержанно ругать США и был отправлен малоизвестный руденко, чтобы в Белом доме не обиделись.

Сложность была в том, что с 26 по 27 июня в Нью-Йорке проводилась конференция министров внутренних дел государств членов ООН, а колокольцев, занимающий эту должность в РФ, находится под санкциями США, ЕС и других приличных стран. ООН спокойно провело бы это мероприятие и без колокольцева, а Кремль мог бы отправить вместо него кого-то из замов, которые не под санкциями, если такие ещё остались. Но в Кремле решили, колокольцев должен попасть в Нью-Йорк любой ценой. В аппарате ООН циркулирует слух об исключении РФ из Интерпола, в Украине 28 июня отмечали День конституции, а Кремль готовился к 1 июля, когда РФ полгода будет председательствовать в Совбезе ООН.

Белый дом назвал цену визы – освобождение ста граждан Украины и никаких ракетных налётов в День конституции. Кремль согласился и 25 июня обменял 90 военнопленных, а 28 июня ещё 10 гражданских, среди них были два священника греко-католической церкви, арестованные в Крыму. Всё по классике – утром военнопленные, вечером виза, и Святой престол своих не бросает. За что его персонально поблагодарили Рустем Умеров и другие официальные лица. Для таких случаев и нужен Папа римский с не всегда однозначными заявлениями.

День конституции прошёл без налётов, но 29 июня рашисты наверстали упущенное – сбросили 4 крупные бомбы на небольшие Дергачи на Харьковщие и произвели ракетный обстрел Вольнянска на Запорожье.

Колокольцев прилетел в Нью-Йорк на большом военно-транспортном самолёте из чего любители загадок создали теорию – в самолёте было ещё что-то, кроме министра и свиты. Всё проще, кремлёвцы боялись, что самолёт американского и европейского производства могут задержать для выяснения, как он попал в РФ, у колокольцев истечёт срок визы и его арестуют. Поэтому отправили военный транспортник собственного производства.

В ООН колокольцев отзвенел стандартные нарративы кремлёвцев, в том числе, что РФ нельзя исключать из Интерпола за массовые похищения детей и взрослых в Украине. У него были и непубличные встречи, о чём сообщалось официально. На этом основании в Интернете появились сообщения – кремлёвцы через колокольцева передали для Белого дома свой новый план окончания войны с Украиной, существенно отличающийся от того, что озвучивает "путин".

В этих сообщениях РФ возвращает Украине Херсонскую и Запорожскую области, а Крым, Донецкую и Луганскую требует для себя навсегда или с оговорками. Подобные сообщения кремлёвцы вбрасывали в Интернет уже в конце апреля перед инаугурацией 7 мая, пытаясь показать, переназначение "путина" не надо принимать всерьёз, его можно в любой момент похоронить, если удастся договориться об Украине на приемлемых для них условиях. В Интернете гуляют разные версии таких условий, близкие к приведенной. Профессор Соловей тоже второй месяц вещает, что группировка чемезова готова идти на широкие уступки в территориях Украины, в отличие от группы патрушева. Профессор обещает на рубеже 2024-2025 г. "оттепель" в РФ, что по чистой случайности совпадает с окончанием выборов в США.

Но так как об этих вариантах прямо не говорят ни официальные спикеры Кремля, ни даже его полуофициальные каналы типа профессора Соловья, то обсуждать пока нечего. Только когда возврат Украине захваченных некоторых оккупированных территорий станут обсуждать в студиях у соловьёва и скабеевой, а ТАСС и пескова уполномочат что-то об этом заявить, то тогда будет что анализировать. Но при официально живом "путине" и его двойниках в РФ такие обсуждения у соловьёва и скабеевой экзистенциально невозможны.

В результате кремлёвцы стоят перед выбором – похоронить "путина", развенчать его культ и объявить "оттепель" с "перестройкой" или объявить войну НАТО, реально начать её, убедить Альянс, что он войну уже проигрывает, а через год или два совсем проиграет и тогда можно обойтись без "оттепели". Выигрывать войну и доходить до Ла-Манша совсем не обязательно, надо просто убедить европейцев и американцев, что они проигрывают и предложить им проиграть с меньшими потерями. Нечто похожее третий год делает Белый дом, так что Москва ничего нового не изобрела.

Но кремлёвцы пока не решаются ни на похороны с "оттепелью", ни на войну с НАТО. Они предпочитают дождаться результатов выборов в США, и лишь тогда определятся, что им делать дальше. Поэтому до конца года Москва будет истерить на всех международных площадках, подписывать занятные договора типа поставок оружия в Камбоджу и бензина в Боливию через Бразилию, неспешно захватывать Донецкую область и ровнять с землёй пограничные районы в Харьковской области.

Не только необходимость дождаться выборов в США, но и провал стратегии ядерного шантажа, а также председательство РФ до конца года в Совбезе ООН определяют выбор кремлёвцев. Возможность для РФ председательствовать в Совбезе выпадает раз в 8 лет и упускать такой шанс нелогично.

Но более важно, что кремлёвцы за два года не смогли убедить НАТО в том, что Альянс проиграет ядерную войну, или, что это будет война с нулевым результатом. Однако, США и ЕС тоже не смогли на 100% убедить кремлёвцев, что в РФ быстро наступит тотальный коллапс из-за санкций, и что нынешнее правительство Украины, если дать ему оружие и денег, действительно захочет и сможет выйти на границу 1991 г.

Единственное, в чём США убедили их, это то, что ядерная война закончится сносом Москвы и не распадом, а разделом РФ, поэтому нет смысла её начинать. Если добавить тотальную непредсказуемость выборов в США, когда неизвестен не только результат, но даже планы Трампа и будет ли участвовать в них Байден, то не лишено смысла решение кремлёвцев отложить и обычную войну с НАТО, и "оттепель" до выяснения, кто в Белом доме хозяин и есть ли у него план. Замаячившая кандидатура Мишель Обамы на грядке с капустой и кабачками перед Белым домом как методом борьбы с кризисом неплатежей в 2008 г. ничего кроме оптимизма у Кремля вызвать не может. Мишель – не Марин Ле Пен, которую Москва сейчас стремится уничтожить методами "чёрного пира", чтобы выборы выиграл архаичный "Народный фронт".

Но есть вопрос, на который не только у кремлёвцев, но и ни у кого нет стопроцентного ответа – как поведёт себя НАТО, если армия РФ вторгнется, например, в Эстонию. Этот вопрос в формате "Готовы ли солдаты НАТО умирать за Нарву" в ноябре 2014 г. Кремль задал всем через Андрея Пионтковского, но до сих пор не получил на него конкретного ответа. Вопрос не только в том, применит НАТО в таком случае статью 5 своего устава или нет, но и в том, если применит, то как. Иными словами, НАТО в ответ нанесёт удары обычным оружием по Москве, или только по Ленинградской области? Отбросит армию РФ на исходные рубежи за реку Нарву и остановится, или войдёт в Псковскую область и создаст там "санитарную зону", а Печорский район вернёт Эстонии?

Подобных вопросов много, а конкретных ответов мало. Зато постоянные "утечки" от советников Трампа о том, что он хочет реформировать НАТО, дают новые поводы для размышлений. Требование Трампа к европейцам выделять на оборону 3% ВВП Байден тоже излагал, пусть и с меньшей настойчивостью. Но Трамп в отличие от него, обещает тем, кто тратит меньше 3%, и меньшую поддержку, допустим, только "ядерный зонтик". Зато тем, кто тратит 3% даёт гарантию 100% защиты, и это может означать всё, что угодно. Вплоть до того, что в случае нападения на Эстонию танки США выедут уже через час и остановятся не в Пскове или Новгороде, а только на Красной площади.

Примут участие в параде на Красной площади армии Португалии и Люксембурга или не примут, нельзя назвать самым важным вопросом для кремлёвцев. Достаточно того, что в нём будут участвовать армии Эстонии, Латвии, Украины, Швеции и ещё десятка стран, а также пара взводов из США.

По сути, в США идёт обсуждение двух концепций их возможного участия в войне в связи с нападением РФ на Украину. Одна предполагает, что США дают деньги и оружие европейцам, и те сами воюют с агрессором, а участи военных США будет минимальным. Другая – европейцы дают много денег США за участие в войне, а сами участвуют в ней средне. Трампа считают одним из твёрдых сторонников второго. Насколько это так, можно проверить только в случае его избрания и начала РФ войны с НАТО. При этом, сам Трамп постоянно заявляет, что он сторонник решения проблемы агрессии РФ без применения армии США и других стран НАТО, но условия мира "путина" для Украины назвал на дебатах неприемлемыми.

Текущий выбор кремлёвцев в этом контексте хорошо иллюстрируют заявления песков 1 июля.

В одном песков продолжил разгонять тему, начатую 29 июня генштабом лукашенки, что Украина концентрирует войска на границе с Беларусью и готовит вторжение, разумеется, при поддержке США и НАТО. Песков выразил из-за этого озабоченность и прочее. Благо, колокольцев уже был на пути из Нью-Йорка в Москву. Но эту тему Москва шевелит до сих пор.

В другом заявлении в этот день песков тоже жаловался на США и НАТО, но уже в связи с тем, что Альянс отказал журналистам газеты "Известия" в аккредитации на свой саммит 9 июля. Самое ужасное, НАТО отказалось объяснить "Известиям" и пескову, почему не дали аккредитацию. Песков назвал это "дискриминационными упражнениями со стороны НАТО" и обиженно заявил, что "ни того ни другого мы от этого альянса не ждём". То есть, ни приглашения, ни объяснения отказа не ждали, но заявку подали. Вся расея третий, если не десятый год воюет с НАТО, "накачивающей Украину оружием", а тут этакая подлость – газету "Известия", издаваемую Госдумой, не пускают на юбилейный саммит Альянса.

Военный союз с КНДР и шум о грядущем вступлении украинской армии в Беларусь – это две информационный части продолжающихся поисков кремлёвцами ответа на вопрос, применит НАТО статью 5 или нет. Вариант немножко повоевать с НАТО и убедить затем всех, что РФ победило, находится всё ещё в работе. Но лаврову скоро надо будет получать визу в США для проведения в ООН двух встреч на уровне глав МИД. Лавров назначил их себе на середину июля, вписал в повестку Газу, Израиль, весь Ближний Восток и частично Африку.

Лавров опять ощутил себя министром иностранных дел, но эти ощущения у него могут легко исчезнуть, если США визу не дадут. Перестрелка воинства лукашенки на границе с Украиной, Польшей, Литвой или Латвией – это веское основание, чтобы в визе лаврову отказать, поскольку Беларусь часть "союзного государства" с РФ и в реальности её все воспринимают как оккупированную территорию, а не как отдельное государство. Москва так слилась в "братских объятиях" с Минском, что теперь имеет некоторые неудобства. Ещё есть решение Саммита мира об обмене пленными по формуле "всех на всех" и опыт с визой для колокольцева, а лавров с 2022 г. тоже под санкциями и трудности с попаданием в ООН уже имел.

Лавров пешка, но поскольку кремлёвцы планируют дипломатические многоходовочки в ООН, то глупо портить себе старт, тем более, если начинать ограниченную войну с НАТО раньше, чем в 2025 г. они не планируют. Слова ряда министров обороны стран НАТО о высокой вероятности войны с РФ в 2026 или 2027 г. – это плод взвешенного анализа, а не риторика.

Этот анализ основывается не только на походе Московии на запад с 1487 г. под крик о "собирании земель Рюриковичей", при Сталине это стали называть "собиранием русских земель", но и на текущих настроениях в кремле. Настроения таковы, что за 75 лет никто с "агрессивным НАТО" не воевал, так почему бы не попробовать, прежде чем снять бренд "путин" и объявить "оттепель" с "перезагрузкой". Ограниченная война без применения ядерного оружия с НАТО некоторым в кремле представляется вполне допустимой по многим причинам. В том числе, чтобы узнать всё о пятой статье, но сначала логично дождаться выборов в США. У кремлёвцев после 2014 г. было несколько возможностей с минимальными потерями для себя откатить войну назад, последняя перед инаугурацией 7 мая, но они упорно движутся к войне с НАТО.

В результате получается интересная ситуация – три крутых борца с американским гегемонизмом, империализмом и ещё чем-то – "путин", Ким Чен Ын и Си Цзиньпин ждут результатов выборов президента в США. При этом Си Цзиньпин делает ставку на Байдена, Ким Чен Ын на Трампа, а "путин" с песковым уверяют, что готовы сотрудничать с любым правительством США. Кремлёвцы довоевались с Украиной до такой степени, что реально не могут определиться с предпочтением.