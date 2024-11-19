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Война в Украине

Украина ударила ракетами по РФ после разрешения Байдена!

Юрий БутусовЮрий Бутусов

Украина ударила ракетами по РФ после разрешения Байдена!
Украина ударила ракетами по РФ после разрешения Байдена!

По данным источников Цензор.Нет, сегодня впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США. Согласно сообщению ГШ:

"В ночь на 19 ноября 2024 подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневого поражения по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области рф. По состоянию на 02:30 этой ночи зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели.

Поражение складов с боеприпасами для армии российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии России против Украины будет продолжаться".

Ранее российский диктатор Владимир Путин угрожал нанести удары по силам НАТО, если Украина начнет наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ.

И вот сегодня очередные "коричневые линии" Кремля нарушены. И теперь весь мир будет смотреть, решится ли Путин на какие-то действия.

Начало дальнобойных ударов по РФ не приведет к быстрому перелому в войне, но нанесет значительный урон тыловым объектам российской армии, усложнит маневр и логистику российской армии в приграничных районах, заставит еще больше растянуть средства ПВО, враг будет под прицелом на сотни километров.

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