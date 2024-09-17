Удары по территории России становятся кошмаром Кремля

Российские военные пытаются подготовиться к новому витку эскалации, но общество РФ не радо подобной перспективе, пишет СЕРА.

Удары украинских беспилотников по территории страны участились. В ночь на 10 сентября девять российских регионов подверглись масштабной атаке дронов. Один из беспилотников врезался в многоэтажку в подмосковном городе Раменское, в результате чего погибла женщина.11 сентября появилась информация, что Великобритания позволит использовать ракеты Storm Shadow для ударов по России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что сама дискуссия о том, предоставит ли Запад Украине разрешение бить дальнобойным оружием вглубь России, носит камуфляжный характер, поскольку Украина уже давно наносит такие удары с молчаливого одобрения западных стран.

Тем не менее российские военные аналитики с тревогой относятся к тому, что Киев может официально получить подобное разрешение. Еще в начале сентября близкий к Министерству обороны РФ сайт "Военное обозрение" писал, что потенциальные удары баллистическими ракетами по российским военным аэродромам несут прямую угрозу обороноспособности российской армии.

Уже через неделю аналитик того же сайта Евгений Федоров начал сетовать на то, что удары по территории России превратились в "новую норму жизни", и даже за Уралом появилась услуга страховки жилья от ударов беспилотниками. Автор "Военного обозрения" предполагает, что после получения официального разрешения от западных стран удары дронами начнут сочетаться с одновременным обстрелом территории России баллистическими и крылатыми ракетами. При этом Федоров прогнозирует, что количество дронов и дальность их полетов неизменно будут возрастать.

В другой своей статье тот же автор анализирует возможные сценарии эскалации войны, такие как массовая отправка на украинский фронт западных инструкторов и резкое увеличение военной помощи Запада. В качестве контрмер Федоров предлагает наносить удары по "центрам принятия решений" и местам массового скопления противника, добивать украинскую критическую инфраструктуру и продвигаться вглубь территории противника вместо того, чтобы освобождать собственную территорию.

Другой военный эксперт Виктор Бирюков предложил совсем уж фантастический сценарий "деконструкции" Украины со стороны наднационального глобалистского правительства и введения на ее территорию "международного контингента войск западной коалиции".

Как бы то ни было, во всех этих сценариях, от реалистичных до конспирологических, авторы признают, что украинские удары по территории России не только продолжатся, а будут носить гораздо более серьезный характер, и никаких систем ПВО не хватит, чтобы их остановить. Все чаще на ура-патриотических сайтах звучат утверждения, что победить без новой мобилизации не получится.Авторы отмечают, что те, кто был мобилизован или ушел служить по контракту в первый год войны, уже "смертельно устали", у них не осталось здоровья для нахождения на фронте, и этим людям необходимы "понятные правила и ограничения по срокам службы". При этом "вывод мобилизованных с линии фронта неизбежно приведет к военной катастрофе". Выход авторы видят в перманентной мобилизации несколькими волнами. На этом фоне все чаще раздаются призывы запретить праздники, увеселительные концерты и салюты, чтобы все помнили, что страна находится на войне.

Независимо от того, будут ли отменены праздники и произойдет ли новая волна мобилизации, очевидно, что набирающие силу удары по российской территории не позволят людям забыть о войне. При этом появились новые данные, красноречиво показывающие, что большинство по-прежнему не хочет слышать о боевых действиях. Согласно результатам состоявшихся в сентябре региональных выборов, участники войны в Украине получили только 5% мест в российских региональных парламентах.Показательно, что на праймериз "Единой России" подавляющее большинство кандидатов, открыто назвавших себя "ветеранами" СВО (так российские власти называют полномасштабную войну России против Украины – КР), провалились. Особенно заметной их неудача была в Москве. Там все 15 выдвиженцев проиграли предварительное голосование, набрав в десятки раз меньше голосов, чем "мирные" кандидаты. В приграничной Брянской области "Единая Россия" не выдвинула на выборы ни одного участника войны. Массово участники вторжения в Украину прошли только в два заксобрания – Тывы и аннексированного Севастополя.

Независимые журналисты выяснили, что руководство прокремлевских партий сознательно саботирует призыв Владимира Путина делать из ветеранов войны "новую российскую элиту". К примеру, глава московского отделения партии "Справедливая Россия", депутат Госдумы Дмитрий Гусев вместо изначального списка, где значилось несколько участников боевых действий, выдвинул на выборы список, который ему "спустили" из мэрии, где уже не было никаких "ветеранов СВО". Сами партийцы объясняют свои действия тем, что люди не хотят слышать про "окопы и стрельбу", и предпочитают политиков, агитирующих за комфортную жизнь.

Таким образом, очевидно, что большинство населения России все еще не готово к тому, что в их жизнь может войти война. Пример с кандидатами на региональных выборах показал, что, даже не будучи готовым к открытому проявлению недовольства, россияне весьма успешно способны саботировать некомфортные для них решения властей, притом занимаются этим не только обыватели, но и чиновники. И заставить воевать тех, кто этого не хочет, будет не так-то просто.