Убитые любовники и тортик с сюрпризом: как большевики расправлялись с неугодными

5 сентября 1918 г. Совнаркомом советской России был издан декрет о начале "Красного террора". В течение следующих трех с половиной лет чекистами были убиты и замучены без суда и следствия более 600 тысяч человек из числа классовых врагов.

Далее текст на языке оригинала

Протягом десятиліть радянська пропаганда розповідала, що то була необхідність, відповідь на вбивство "класовими ворогами" голови Петроградського ЧК Соломона Урицького та замаху есерки Фанні Каплан на самого Леніна після мітингу на заводі Міхельсона 30 серпня.

Але то була цілковита брехня. Насправді Урицького вбив колишній юнкер Леонід Каннегісер за те, що Урицький наказав вбити його коханця - колишнього офіцера Леоніда Перельцвейгера, який був також і коханцем самого Урицького. Любовний трикутничок такий...

А замах на Леніна організував його найближчий "сподвижник" Яків Свердлов, котрий на той момент набрав такої ваги в більшовицькій ієрархії, що фактично став другою після Ілліча людиною в партії й почав його "підсиджувати". А в державі став навіть першим, обіймаючи найвищу посаду - голови Всеросійського центрального виконавчого комітету. В той таки вечір, коли непритомного Леніна відвезли в лікарню, Яків Мойшевич всівся у його робоче крісло, фактично зосередивши у своїх руках всю владу (він ще й по партійній лінії був куратором ВЧК).

Але сталося так, що Ленін вижив і підготував Якову Мойшевичу "отвєтку": у березні 1919 року, користуючись тим, що Свердлов хворів на застуду, Ленін зі Сталіним відвідали його вдома і вручили гостинець - тортик з цікавою начинкою, від якого "соратник" відбув у країну вічного полювання на бізонів.

А "Червоний терор"... Він почався не 5 вересня 1918 року. Він почався щойно більшовики захопили владу. За 9 місяців п`яною матроснею, чекістами, китайськими і латиськими найманцями було вбито десятки тисяч ні в чому не винних людей. Убивали просто за те, що на чоловікові гарне пальто або окуляри. Священників убивали за те, що вони священники.

У вересні ж просто це все вже продовжилося офіційно. Як заявив голова найстрашнішої в історії людства організації - ВЧК - Фелікс Дзержинський:

"Закони 3 і 5 вересня нарешті наділили нас законними правами на те, проти чого заперечували досі деякі товариші по партії, на те, щоб кінчати негайно, не просячи нічиєї дозволу, з контрреволюційною сволотою".

До слова: прикінчивши Свердлова, товариш Ленін наказав поховати його під Кремлівською стіною. То була перша могила сатанинського некрополя, який існує і понині. На похоронах Володимир Ілліч виступив зі зворушливою промовою типу "Смерть вирвала з наших лав чудового товариша..." і навіть сльозу пустив.

Та, власне, вся історія більшовиків і їхньої держави - це страшна гризня за владу. Вони там всі були, мов пацюки в залізній діжці.