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Убийство Фарион. Промежуточные политические итоги

Вадим ДенисенкоВадим Денисенко

Убийство Фарион. Промежуточные политические итоги
Убийство Фарион. Промежуточные политические итоги

Пророссийское население все равно.

Украиноцентрические разделились на тех, кто молчит, потому что не готов к глорифификации Фарион и тех, кто во всем винит россиян под слоганом "они стреляли не в нее, а в украинский язык".

Ставка россиян, а судя по всему, за этим стоят они, была примитивна: объединить население против власти и попытаться создать срач под слоганом "плохая была Фарион или хороша".

Но это еще раз показало, что россияне вообще не понимают украинцев.

Ведь эта история объединила всех (и тех, кто молчит, и тех, кто пишет) против россиян. И все споры о роли Фариона в новейшей истории остались на кухнях.

Источник:facebook.com

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