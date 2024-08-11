Царь оказался ''не настоящим''

Россияне в своих видео говорят: "Мы же поддерживали СВО, почему теперь война пришла к нам?".

Рационалистическая ("оранжевая") логика , понимающая причинно-следственные связи, мыслит так: мы поддерживали войну, теперь война пришла к нам. Логично? Логично.

, понимающая причинно-следственные связи, мыслит так: мы поддерживали войну, теперь война пришла к нам. Логично? Логично. Догматическая ("синяя") логика мыслит так: мы поддерживали начальство, то есть мы делали все правильно, так почему мы теперь страдаем? Кто делал все правильно, тот не должен страдать. Логично? Логично, в рамках этой логики.

Если бы носители догматической логики могли рефлексировать свои соображения, они увидели бы, что их логика основывается на классическом феодальном ("синем") общественном договоре : люди всегда поддерживают начальство и делают, как оно говорит, а за это начальство заботится о людях. Отсюда один шаг к пониманию того, что начальство не заботится о людях, то есть это разрыв феодального социального договора.

Царь "не настоящий".

Настоящий монарх может быть жесток и страшен, но людей любит и заботится, хотя убивает их миллионами. Типаж – Сталин.

Но здесь путинский режим играет на опережение: Путин настоящий царь, а во всем виноваты местные бояре-наместники.

А это уже сигнал боярам-наместникам. Но это уже другая история.

Я хотел написать о двух логиках, логичных каждая внутри себя, но несовместимых.

Не пытайтесь что-либо объяснить на своем языке человеку с другой логикой (парадигмой). Говорите с ней на ее языке.