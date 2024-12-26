Три первых вопроса января 2025 г. – газ, война и выборы в Грузии

К концу года обозначились три вопроса, не имеющие пока ответов. Первый, почему РФ отвергла предложение Орбана и папы Франциска о рождественском прекращении огня. Второй, – будет ли с 1 января прекращён транзит газа из РФ и о чём Фицо говорил с "путиным". Третий, – согласится ли "Мечта" на новые парламентские выборы в Грузии или устроит войну.

Кремлёвцы, когда отказывали Орбану, могли исходить из двух факторов – желания поставить условием прекращения огня продление транзита газа и привязать это по датам к русскому Рождеству. Русское – в данном случае не ругательство, а традиция от выражения "люди русской веры" и того факта, что Рождество 7 января почти никто кроме россиян не отмечает.

По этим причинам вместо отвергнутого Орбана в Москву и летал Фицо. Фото с его встречи с кремлёвцами напоминает картину "Опять двойка", где Фицо сидит в роли насупленного школьника-двоечника перед самодовольными обитателями кремля. На советских картинах даже у монгольских баскаков, собирающих дань с московитов, не такие наглые и надменные лица.

Официальной информации зачем Фицо летал в Москву нет. Популярно мнение – за сохранением транзита газа в Словакию через Украину. Благо, Шмыгаль, когда заявил, что утром 1 января перекроет вентиль, уточнил, что не сделает это, если Евросоюз попросит. Фицо – тот, кто будет просить об этом ЕС, ссылаясь, что не успел подготовить Словакию к такому событию и ещё на что-то.

Подсказку ему 24 декабря дал Орбан в интервью газете "Венгерская нация". Орбан жаловался, что Венгрия три года находится в состоянии войны и очень хочет мира, и что Европа категорически неправа в том, что вместе с США выделила Украине 300 млрд. евро. Лучше бы эти деньги отдали Венгрии, резюмировал Орбан, и заверил, что он продолжит битву с Брюсселем за них. Но поскольку он устал от войны с Брюсселем и не уверен в её исходе, то надеется на Трампа. Надеется, что тот отменит двойное налогообложение для компаний, торгующих с США, и прикажет инвесторам вернуться в Венгрию. За последние годы инвестиции из США в Венгрию сократилась в 4 раза. Если Трамп это не сделает, то Орбан намекает, что обратится за деньгами к Китаю, Турции и РФ, в связи с чем назвал "путина" своим "справедливым партнёром". Себя Орбан называет венгерским патриотом и надеется, что в союзе с другими подобными патриотами одолеет бюрократию в Брюсселе в грядущих битвах за бюджет ЕС.

Простая мысль, что причина ухода из Венгрии инвесторов из США – это многолетние войны партии Фидес с фондами Сороса и её антиамериканизм, почему-то не приходит в гениальную голову Орбана. Как и то, что причина его конфликтов с Брюсселем и другими – это стремление установить для Фидес монополию на власть до конца века. В результате к партии Орбана оказалась в оппозиции даже идейно близкая партия "Йоббик".

Орбану, исходя из его установок, было бы логично объявить о выходе Венгрии из ЕС и одним махом выиграть войну у Брюсселя. Но он этого не делает, притом, что давно имеет устойчивое большинство в парламенте. Он даже не ставит так вопрос, в отличие от других партий в ЕС. Не ставит, так как не хочет потерять большинство и оказаться в изоляции в Венгрии и в Европе.

Поэтому он всё время шёл другим путём – искал союзников в Европе, чтобы сделать из ЕС подобие средневековой Священной римской империи как конфедерации монархий и демократий. Но не нашёл понимания даже у консерваторов из партии Марин Ле Пен и у итальянцев.

Похоже, Орбан уже в конце этого пути и впереди его ждёт разочарование в Трампе. Как это случается, судьба под конец пути подкинула ему невероятного попутчика в лице Фицо. Невероятного, если вспомнить историю и языковые патрули в Словакии в 1990-ые против венгерского языка. Теперь Орбан даёт советы Фицо.

Орбан советует Фицо повторять за ним – мы три года воевали, очень устали и просим, чтобы ЕС попросил Украину не прекращать транзит. Орбан поддержит Фицо, притом, что Венгрия к прекращению транзита готова, в отличие от Словакии.

Здесь можно ставить жирную точку на Фицо как премьере и политике. Он называл себя суперменеджером из народа и демонстрировал, что умеет работать на токарном станке, но не подготовился к прекращению транзита газа. К транзиту власти в РФ он тоже, кстати, не подготовился. Зато слетал на поклон в токсичную Москву. Но по возвращении не может сказать словакам – "Я привёз вам газ" как Чемберлен британцам – "Я привёз вам мир". Вместо этого Фицо говорит словакам – "Я отберу у вас работу и деньги", когда грозится перекрыть транзит в Украину оружия и всего, так как немцы в ответ обещали вывести из Словакии в Германию свои мастерские по ремонту бронетехники для Украины. Покупать газ Фицо придётся у них или у Польши, и он ещё осенью просил у Брюсселя субсидии на это. В отличие от Орбан он не может сказать, что Словакия выйдет из ЕС, так как в ней в обращении евро, а не форинты. Разумеется, Орбан охотно поделится форинтами и газом с Фицо, но у того будет репутация премьера, который отдал страну в кабалу венграм.

В результате в Словакии снова зреют политический кризис и досрочные выборы. В том числе из-за собственных новаций Фицо, и он накануне провала. Поэтому явился в кремль с унылым видом и с просьбой "Дайте миллиард на выборы, и я сделаю для вас почти всё". В результате на фото у "путина" и кремлёвцев был довольный и насмешливый вид. Такой же, как у Алиева, когда в августе к нему поочерёдно являлись шойгу и "путин".

Кремлёвцы не могут дать Фицо газ, но явно пообещали деньги и другую поддержку на случай досрочных выборов. Газ со скидкой под выборы тоже пообещали, но при условии, что Украина и ЕС сами обратятся к ним с предложением продолжить транзит. Шмыгаль, когда обещал закрыть с 1 января вентиль, назвал кроме просьбы ЕС и второе условие, – этот газ должен называться не российским, а как-то иначе. Но договор на транзит его в 2025 г. Украина ни с кем не заключила.

Повторяется ситуация 2006-2009 г., когда Москва каждый раз под Новый год закатывала истерику, что перекроет подачу газа в Украину и в ЕС, но в первых числах января бумаги подписывала. Теперь Москве от Украины летит аналогичный бумеранг, а у кремлёвцев нет единого мнения как на него реагировать. После истории с прекращением поставок газа в Австрию пропаганда в РФ затянула было песню 2022 г. о замерзающей Европе, но вяло и быстро свернула её. Очевидно потому, что на её фоне вести переговоры с ЕС о сохранении транзита через Украину противоестественно даже для Фицо и Орбана.

На данный момент все, включая кремлёвцев, настроены на то, пусть Украина закроет вентиль 1 января и посмотрим, что из этого получится, поскольку Москва со встречными предложениями не выходила. Притом, что имела возможности. В 2000-ые РФ по дешёвке покупала газ у Туркменистана и перепродавала в ЕС как свой с накруткой. Туркменский газ составлял по оценкам экспертов до трети потока. Ничто не мешало в 2024 г. Москве вернуться к такой схеме, но выступить в ней уже лишь транзитёром газа из Казахстана и Туркменистана.

Однако, Москва ничего для этого не сделала, а аналогичная схема для Азербайджана, засвеченная экспертами, тоже не была реализована. Вероятно, Москва ждёт того времени, когда поставщиками газа в ЕС станут Республика Татарстан, Сибирская демократическая республики или ещё кто-то, если на тот момент их газ будет там кому-то нужен.

Кремлёвцы имели хорошую возможность начать такие переговоры о транзите, если бы приняли предложение Орбана и папы Франциска о рождественском прекращении огня. Но они сходу его отвергли, притом, что папа Франциск был настолько деликатным, что вызвал обоснованное раздражение в Украине. Начав их, РФ могла плавно перейти к теме транзита и добиться его продления, имея такой сильный аргумент как прекращение огня. Похоже, в Ватикане и Будапеште сейчас силятся понять, почему россияне такие тупые.

В резерве был Шольц, готовый приехать лично в Москву, чтобы запустить переговоры, а Трамп намекнул на возможность встречи после инаугурации. Но кремлёвцы отклонили инициативу Шольца и песков лично заверил, что его не ждут. В ответ канцелярия Шольца заявила, что он и не собирался. В итоге приехал лишь грустный Фицо и попросил, прежде всего, денег под вероятные выборы.

Москва проигнорировала даже крики приднестровцев, что после прекращения транзита газа они продержатся два месяца на угле, а потом надо сдаваться. Для их утешения Москва стала опять рассказывать, что Молдова хочет захватить сама себя и Украина поможет ей в этом, а лукашенке зачем-то сообщила – за день до его перевыборов будет госпереворот. Лукашенко всю жизнь готовится к такому, но даже он, похоже, не понял в чём тут юмор.

Кремлёвцы не против прекращения транзита газа, так как считают, что среди зимы они в сильной позиции. Но до самого Рождества они были уверены, что те, кто хотел заглянуть в глаза "путину", этого не сделают. Когда поняли, что сделают, то предприняли 25 декабря масштабную ракетно-дроновую атаку на энергетику Украины, отдав предпочтение ударам по ТЭЦ. Но настроение кремлёвцам испортило их собственное ПВО, которое обстреляло в этот день пассажирский самолёт Азербайджана и тот перелетел через Каспийское море и упал в Казахстане. Произошло это в день, когда "путин" принимал неформальный саммит СНГ и "Таёжного союза".

Теперь им надо срочно подтирать за своим ПВО, извиняться перед Азербайджаном, Казахстаном и Кыргызстаном, ждать прекращения транзита и дальше действовать по их исходному плану – совместить после инаугурации Трампа переговоры о возобновлении транзита с его инициативами о прекращении войны.

Всё это они могли бы получить, если бы приняли до 25 декабря предложение Орбана и папы Франциска в связке с переговорами о продлении транзита. В этом случае кремлёвцы могли бы плавно выйти на искомое – встречу "путина" с Трампом при благоприятных для себя условиях. Но они не только отвергли план Орбана и Франциска, но и ухудшили свои позиции ракетной атакой 25 декабря. То, что можно было начать делать около 25 декабря, сместилось на после 20 января, и как ни крути, а делать это придётся.

Теперь они в ловушке из собственных планов и схем, которая захлопывается с растущей скоростью. Из неё есть только один выход – закрытие бренда "путин". Но московиты, как и американцы, склонны перепробовать всё, прежде чем принять правильное решение.

Российская "Мечта" в Грузии тоже решила не спешить и ожидать инаугурации Трампа. Поэтому проведёт 29 декабря фарс с инаугурацией Кавелашвили в парламенте, а не в дворце Орбели, и затем планирует ждать, что скажет Трамп. Но экс-премьер Кобахидзе призывает не полагаться на Трампа, опасаясь, что тот предложит новые выборы, а взять штурмом дворец Орбели и изгнать Зурабишвили. В "Мечте" разногласия, а то, как она боится повтора выборов убеждает – прошлый результат был явно сфальсифицирован.

Тем временем сам Трамп объявил, что хочет бурить и добывать нефть в Гренландии, и более решительно, чем это намеревался делать Обама.