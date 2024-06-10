Друзья, по теме переговоров, "сенсационных утечек информации в СМИ", аналитических прогнозов и гадания на картах таро. Очень много интересного, реального, а еще больше бреда, фантастики и теорий заговора. По большому счету, существует только три базовых сценария завершения войны. И никакой астролог, таролог или безумный генерал этого не изменит. Три:

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1

На лінії фронту Росія нас дотискає, влаштовує один або два великі котли і змушує сильно відступати з втратами. Плюс, викликані цим успіхи у дипломатії. Тому що слабкого ніхто не підтримуватиме, світ цинічний. Україна у нинішньому вигляді зникає. Частина, що залишилася під протекторатом РФ або шматочок незалежної, підписує мир на російських умовах.

2

Лінія бойового зіткнення з невеликими змінами зберігається у нинішньому вигляді. Тимчасове перемир'я на невизначений термін, консервація конфлікту, рішення відкладається на роки чи десятиліття. М'яч на полі дипломатів та влади країн, які забезпечать розвиток на перспективу чи занепад. Загроза гарячої фази та періодичні обстріли зберігаються.

3

Захід дає всю необхідну для наступу зброю. Чоловіки припиняють бігати від ТЦК чи держава знаходить потрібну мотивацію та (нарешті!) зрозумілих людей для комунікації на цьому напрямі. З вмотивованим поповненням і сучасною зброєю ми наступаємо, сильно і жорстко "вчимо правил доброї поведінки" росіян. Виходимо на межі 1991 року або повертаємо меншу, але помітну частину територій. Підписуємо мир на умовах України

Все. За великим рахунком три базові сценарії. Який із них буде реалізований – залежить від кожного з нас. Від кожного, а не лише від влади чи ЗСУ.