В начале мая в Лондоне произошел ряд поджогов имущества и жилья премьер-министра Великобритании, к которым, к сожалению, имели причастность двое граждан Украины

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Це тривожна історія, адже після сварки у Білому домі Трампа та Зеленського британський премʼєр не лише взяв на себе роль посередника між двома лідерами, а й всіляко підтримує нашого президента в міжнародних комунікаціях.

Британська поліція підозрює трьох уродженців України: 26-річного Станіслава Карпюка, 21-річного Романа Лавриновича та 34-річного Петра Починка. Двоє останніх є громадянами України, а Карпюк має паспорт Румунії.

Традиційно — молодих чоловіків, імовірно, завербували через соцмережу Telegram. Через неї останні півтора року всередині України активно пропонують неповнолітнім підпалити машини військових, принести специфічний пакунок у відділок поліції або ж влаштувати теракт у ТЦК.

Про Романа Лавриновича є чимало відомостей у британській пресі. Хлопець з побожної родини у Надвірній тривалий час жив у Європі, а з початку повномасштабного вторгнення як біженець поїхав до Великої Британії. Після переїзду Лавринович заснував будівельну компанію, підписав контракт із модельним агентством та активно відвідував спортзал у Сіденхемі. Тобто ніщо, на перший погляд, не віщувало, що молода людина вляпається в гучну та кримінальну історію.

Достеменно відомо, що протягом 2022–2025 років українець активно шукав роботу в telegram-групах для іноземців у Лондоні – переважно у сфері будівництва та готельного бізнесу.

З жовтня 2022 року він шукав роботу через telegram-канали, в яких користувачі переважно спілкуються українською та російською мовами. Це рай для "товариша офіцера" з ворожих спецслужб. Чимало оголошень він залишив у групах "Робота і Житло Лондон", "Лондон Робота Житло", "Англія Робота", та "Jobs in London and UK".

Лавринович здебільшого цікавився вакансіями на будівництві та в готельній сфері. Зазначав, що "розглядає будь-які варіанти", а також – "за готівку".

6 червня Центральний кримінальний суд Лондона слухатиме справу Романа — і чисто по-людськи дуже шкода молоду людину. Хоча Кір Стармер дуже обережно висловлювався щодо підпалів майна його родини — зерно сумнівів та неприязні посіяне. Бо в його колишньому будинку мешкала близька родичка і її життя було поставлене під загрозу.

Росія має на меті кілька цілей вербування наших біженців та людей українського походження закордоном.

По-перше, дуже треба навʼязати Заходу враження, що українські молодики — гірше арабів і сирійців. Вони приїздять до нових країн виключно для того, аби чинити злочини, підпалювати майно політичної еліти, а отже — не варто панькатися з українцями, бо вони буцімто терористи. А от Росія - то дуже надійна країна, яка своїм "СВО на Украінє" очищає світ від терористів у вишиванках. Технологія підміни агресора на жертву і ліплення із жертви страшного злодія.

По-друге, Велика Британія є одним із найтісніших партнерів України у нинішній війні. Британці тренують українських військових, дають гроші на зухвалі військові операції, пропонують варіанти безпекових гарантій на період перемирʼя.

Тож Росії дуже важливо посіяти думку серед британців, що українці — купка невдячних злочинців, які тільки і думають, як їм нашкодити за 100 фунтів.

Бо сьогодні запалювальну суміш кинули у квартири Стармера, завтра підпалять дім Маккартні, а далі буде ще і підробіток у telegram — принесуть бомбу до школи, де ходять діти королівської сімʼї.

Кейс Романа Лавриновича і підробітків через telegram — свідчить, що це не лише зручна і легка мережа для спілкування та підробітків. Спецслужби Росії легко виловлюють тих, хто шукає швидкі гроші — і далі на українцях уже тавро "терористів", тяжкі кримінальні статті й замість модельних зйомок — фотосесія лише для кримінального досьє.

Наші стратегічні комунікації мають пояснювати небезпеки, які можуть чекати на українців закордоння у telegram. Інакше паліїв українського походження, які підпалять будинки то Мерца, то Макрона, — буде більше. Росія геніальна в одному — у вмінні брехати та робити зло чужими руками. На жаль, українці дуже вразливі до сиру в мишоловці, який потім обертається скандалами й довгими тюремними термінами.

Спеціально для Еспресо