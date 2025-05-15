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Трамп сделал все для Путина, но тот сделал свой выбор

Сергей ФурсаСергей Фурса

Трамп сделал все для Путина, но тот сделал свой выбор
Трамп сделал все для Путина, но тот сделал свой выбор

У американцев, а точнее у друзей Трампа, было мнение, что нужно поехать в Стамбул просто чтобы узнать, настроен ли Путин серьезно.

И чтобы дальше поступать соответственно.

Что ж, Путин оказал им услугу. Они смогут еще немного сэкономить для бюджета на билетах в не столицу Турции и порадовать Илона Маска. В то время как Путин обнародовал свой список переговорщиков, все получили свои ответы.

Казалось, Трамп сделал все для Путина. Он нашел его в грязи, вытащил, отряхнул и разостлал перед ним красную дорожку до возвращения в большую игру. Казалось, такой шанс выпадает раз в жизни. Надо хватать. Если ты, конечно, рациональный игрок.

Еще в конце прошлого года основной вопрос был "что в уме у Путина". То есть, что он сделает в такой момент. Что ж, ответ мы получили.

В русско-имперской традиции это называется "головокружение от успехов". Оказалось, что в грязи Путину комфортно. И он может там еще посидеть. Ему оказалось мало.

И фактически он вел Трампа мединским по губам. Да и не только Трампа. Даже его друзья из БРИКС. Мы не знаем, что там думает Китай. Но президент Бразилии после встречи в Пекине с солнцесеянным Си решил вернуться домой через Москву, чтобы уговорить Путина уехать в Стамбул. И только люди, верящие в плоскую Землю, могут подумать, что Москва лежит на пути между Пекином и Бразилией. И вот этот президент Бразилии делает крюк и потом сидит 4 часа в самолете, потому что Путин занят. Так что единственное что должно порадовать Трампа, что мединским по губам вели не только его.

Что дальше? В нормальной ситуации мы точно бы подошли к желаемому моменту, когда Трамп, наконец, публично признает, что Путин это х@йло и начинает вводить санкции и писать злые посты. Мы назвали бы этот момент "ошибка резидента", когда Путин передавил и ошибся. Тем более мы уже видели проявления раздражения Трампа в его постах, когда он посягал на святое, на личную победу Путина во Второй Мировой.

Но это ведь в нормальной ситуации. А у нас Трамп. Который должен признать не только ошибку резидента, но и свою ошибку. Свой "не выигрыш". Сделать то, что на фондовом рынке называют "зафиксировать убыток". Но ведь Трамп не ошибается. Это всем известно.

Так что это что-то из разряда фантастики. Чудеса. Тем более, Путин снова спрятал свой дряблый Орешник, и Трамп может за это уцепиться. И мы пойдем по новому кругу. И даже будем говорить с этим мерзким мединским. Интересно, правда, кого изберут достойным этого дела.

Есть ли у нас выбор? Есть ли другая разумная стратегия у Украины и Европы? Есть ли приятный вариант? К сожалению, после выбора американцев другой стратегии не осталось…

Источник:facebook.com

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