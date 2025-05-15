Трамп сделал все для Путина, но тот сделал свой выбор

У американцев, а точнее у друзей Трампа, было мнение, что нужно поехать в Стамбул просто чтобы узнать, настроен ли Путин серьезно.

И чтобы дальше поступать соответственно.

Что ж, Путин оказал им услугу. Они смогут еще немного сэкономить для бюджета на билетах в не столицу Турции и порадовать Илона Маска. В то время как Путин обнародовал свой список переговорщиков, все получили свои ответы.

Казалось, Трамп сделал все для Путина. Он нашел его в грязи, вытащил, отряхнул и разостлал перед ним красную дорожку до возвращения в большую игру. Казалось, такой шанс выпадает раз в жизни. Надо хватать. Если ты, конечно, рациональный игрок.

Еще в конце прошлого года основной вопрос был "что в уме у Путина". То есть, что он сделает в такой момент. Что ж, ответ мы получили.

В русско-имперской традиции это называется "головокружение от успехов". Оказалось, что в грязи Путину комфортно. И он может там еще посидеть. Ему оказалось мало.

И фактически он вел Трампа мединским по губам. Да и не только Трампа. Даже его друзья из БРИКС. Мы не знаем, что там думает Китай. Но президент Бразилии после встречи в Пекине с солнцесеянным Си решил вернуться домой через Москву, чтобы уговорить Путина уехать в Стамбул. И только люди, верящие в плоскую Землю, могут подумать, что Москва лежит на пути между Пекином и Бразилией. И вот этот президент Бразилии делает крюк и потом сидит 4 часа в самолете, потому что Путин занят. Так что единственное что должно порадовать Трампа, что мединским по губам вели не только его.

Что дальше? В нормальной ситуации мы точно бы подошли к желаемому моменту, когда Трамп, наконец, публично признает, что Путин это х@йло и начинает вводить санкции и писать злые посты. Мы назвали бы этот момент "ошибка резидента", когда Путин передавил и ошибся. Тем более мы уже видели проявления раздражения Трампа в его постах, когда он посягал на святое, на личную победу Путина во Второй Мировой.

Но это ведь в нормальной ситуации. А у нас Трамп. Который должен признать не только ошибку резидента, но и свою ошибку. Свой "не выигрыш". Сделать то, что на фондовом рынке называют "зафиксировать убыток". Но ведь Трамп не ошибается. Это всем известно.

Так что это что-то из разряда фантастики. Чудеса. Тем более, Путин снова спрятал свой дряблый Орешник, и Трамп может за это уцепиться. И мы пойдем по новому кругу. И даже будем говорить с этим мерзким мединским. Интересно, правда, кого изберут достойным этого дела.

Есть ли у нас выбор? Есть ли другая разумная стратегия у Украины и Европы? Есть ли приятный вариант? К сожалению, после выбора американцев другой стратегии не осталось…