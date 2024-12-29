Трамп сам себе создал ловушку в возможных переговорах с Путиным

У Трампа всегда остается возможность прекратить переговоры, объявив виновными Россию, Украину или Европу, или всех трех одновременно

Новоизбранный президент США, похоже, сам создал ловушку, фокусируясь не на ключевых внутриполитических планах, а на скором завершении российско-украинской войны, рецепта которого никто в мире не знает.

Конечно, еще можно открутить назад, объясняя приоритеты первых недель после инаугурации запросом со стороны избирателей (которых традиционно внутренняя политика интересует гораздо больше внешней).

В противном случае есть только один путь – глубокие и всеобъемлющие переговоры с Китаем, на которых Китаю нужно пообещать достаточно многое, чтобы он согласился сильно надавить на Путина.

Китай пока сидит тихо и потирает руки в ожидании больших выигрышей.

Если же китайские требования окажутся слишком большими, придется давить на Путина в условиях, когда Китай будет его поддерживать (потому что не захочет отказываться от выигрышей).

Впрочем, у Трампа всегда остается возможность прекратить переговоры, объявив виновными Россию, Украину или Европу, или всех троих одновременно.

Правда, непонятно, кто тогда самый крутой переговорщик в мире.