Трамп открыл Путину путь к новой войне

Трамп, отказавшись от своего публичного требования перемирия в пользу сочетания циничного продолжения российского наступления в Украине с пустыми переговорами Украины с путинской Россией, сильно подставил Украину под удар. Таким образом, Трамп оставил Украину один на один с Россией, тайно надеясь, что за оставшееся до нового 2026 года. Путин разгромит украинскую армию или заставит офис Зеленского и измученной войной гражданское населения Украины сдаться на милость победителю, чтобы не терпеть дальше такие страшные страдания.

А если у Путина получится успешное наступление в глубь Украины, то он сможет попытаться, без серьезной реакции Трампа, провести новую микро спецоперацию- СВО в зоне стран Скандинавии, Балтики или финском "фронте", для того чтобы соединить Белоруссию с Калининградом.

Острая проблема Путина в том, что Россия быстро теряет Балтийское море. И пока он пытается пробиться к Европе через Украину, он может окончательно потерять единственный выгодный морской путь для своих подпольных нефтетанкеров через Балтийское море, которое быстро становится внутренним морем НАТО.

Путину придется решить для себя, что ему важнее- за лето 2025 года захватить еще 100 км украинской земли, потеряв 200 тыс. человек или провести быструю спецоперацию против стран Балтики или Финляндии, серьезно подорвав потенциал и единство НАТО.

Поэтому, реально Трамп "дал" Путину полгода для принуждения Украины к капитуляции и открыл возможность Кремлю совершить военную провокацию против стран НАТО в Балтике. Если этого не получится, то США, через волю Конгресса, опять начнут помогать Украине. И тогда можно надеяться, что ситуация изменится коренным образом в пользу Украины. Но эти полгода 2025 года будут для Украины, ВСУ, население и власти Зеленского самыми опасными за всю войну с российским агрессором. Если мы выдержим, то США начнут нам помогать. Если мы потерпим поражения, то Трамп, как всегда, присоединится к победителю. Это не стратегия США , но это стиль президента Трампа.