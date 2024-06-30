Планета конвульсирует в последних схлипах геронтократии – власти старцев. Дедушки с кучей скелетов в шкафах рулят миром. Это – финальный спурт целой системы правления, в которой господствующий класс определяется возрастом.

Планета XXI века – в руках политической элиты ХХ века:

Трампу – 78. Байдену – 81. Си Цзиньпину – 71. Путину – 72. Лукашенко – 70. Урсули фон дер Ляен – 68. Эрдогану – 70. Иранскому Аятоллу – 85. Папе Римскому – 87. Шольцу – 6. Нарендри Моде из Индии – 74. Токаеву из Казахстана – 71. Эмиру ОАЭ – 75. Султану Оману – 70. Президенту Пакистана – 75. Саудовскому Королю – 88. Премьеру Японии – 67. Президенту Бразилии – 79. Лидеру Бразилии – 79. Лидеру Египта – 70.

Миром правит сборный геронтократ, доживающий в плену основных стратегов ХХ века, не все из которых работают в спрессованном модерном времени.

Трамп или Байден – все равно грустное и сомнительное зрелище.

Чтобы Украина еще не умерла – зависит от людей, уже одной ногой в гробу.