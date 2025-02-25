Проблема в том, что более глубокая и откровенная рационализация этих народных реакций может быть возвращена как угодно — как содействие операциям РФ, как технология по удержанию рейтинга Зеленского, как работа на американские группы влияния, как зов фантазий полезных идиотов в коллективном отчаянии и т.д.

В некоторых кластерах общества заметны предпанические настроения по поводу судьбы западной помощи, отсутствие которой, по мнению обычных граждан, может привести к катастрофе на фронте, оккупации большей части земель и большей уязвимости к ракетно-дроновым атакам по жилищной инфраструктуре.

Страх реальной войны вернулся в украинские дома гражданских, уже привыкших к трехлетней катастрофе.

Одно точно могу сказать: в окружении президента, в провластной среде депутатов и чиновников, все эти акции солидарности с президентом выглядят не более как формальный протокол. На самом деле, политический класс углубился в поиск сценариев выживания и алгоритмов политической перезагрузки.

Трамп хочет смены власти в Украине. И это его личная лебединая песня.