Топ-10 самых романтичных мест для вашей невероятной истории любви
Идеальный медовый месяц – мечта каждой влюбленной пары. Хочется, чтобы все сложилось безупречно: без забот, без неприятностей, только нежные эмоции, романтика и начало нового общего пути. Именно поэтому гостиницы и курорты из разных уголков мира создают специальные предложения для молодоженов, чтобы сделать этот период незабываемым. Вас ждут романтические номера с лепестками роз на кровати, игристое вино и корзины с фруктами, свечи вокруг ванны, ужин при свечах на берегу океана, а также увлекательные экскурсии для двоих.
Когда планируете свой медовый месяц, важно выбрать место, которое станет идеальным фоном для общих воспоминаний. Наш отбор лучших отелей и курортов для медового месяца уже содержит отличные локации с отличными отзывами, роскошными видами и высоким уровнем сервиса. Все, что вам нужно – определить собственные предпочтения: будет ли это пляжный отдых у океана, приключенческое путешествие по тропикам, европейские прогулки по старинным улочкам или что-то совершенно новое.
Эти места созданы для романтики: здесь можно провести как свадебную церемонию, так и первые дни совместной жизни. Все будет организовано с вниманием к деталям, вплоть до последнего цветка в букете. Самые романтические направления уже проверены сотнями влюбленных – от гастрономического разнообразия до особых удобств для пар.
Выбирайте лучшее – и пусть это особое время останется в вашей памяти как начало невероятной истории любви.
1. Gili Lankanfushi, Мальдивы
Мальдивы славятся уединенным отдыхом среди безграничной идиллической природы. Выбирая одну из 45 вилл над водой курорта Gili Lankanfushi, вы гарантированно получите роскошное романтическое убежище с королевской кроватью, террасой над океаном и единственной тропой, ведущей к островным приключениям и впечатлениям.
Курорт любит хвастаться, что ни один день здесь не похож на другой. Множество активностей наполнят даже самый длинный медовый месяц на Мальдивах воспоминаниями и значимыми моментами: дегустации вин, частные ужины, серфинг, дайвинг, снорклинг, рыбалка. Совет: не пытайтесь успеть все сразу. Gili Lankanfushi предлагает молодоженам ужин на идиллическом диком пляже, озаренном мерцающими фонарями.
2. Ceylon Tea Trails Hotel, Димбала, Шри-Ланка
Медовый месяц в Золотой долине Димбалы доказывает, что идеальный отпуск не обязательно должен быть морским. Тихое и романтическое убежище, отель Ceylon Tea Trails предлагает удивительное пребывание с множеством впечатлений. Выбирая историческое бунгало для роскошной остановки во время медового месяца, вы получите несколько локаций, где моменты ощущаются с особой нежностью. Терраса с камином, ванная для двоих, кровать с балдахином и просторная гостиная с бильярдом станут свидетелями ваших романтических событий.
Велнес в отеле охватывает восстановление тела, разума и духа. Местные травы станут вашим эликсиром силы и долголетия вместе. Занятия йогой, велопрогулки и пешие походы станут частью вашего обновления и впечатлений. Один из лучших отелей для медового месяца, Ceylon Tea Trails, предлагает романтический отдых среди чайных плантаций Цейлона.
3. Six Senses Yao Noi Resort, Пханг Нга, Таиланд
Популярность Таиланда как одного из самых лучших направлений для медового месяца создает толпы в сезон. Пхукет и Краби быстро заполняются. Однако есть курорт, виллы которого известны своей конфиденциальностью и уединением. Подплывая к Six Senses Yao Noi Resort, вы увидите бассейны на сваях, рестораны под соломенными крышами и идиллический пляж, обрамляющий красоту. Villa Hideaway создана для пар, которые хотят укрыться среди зеленых джунглей, но иметь доступ ко всем прелестям курорта. Ваши террасы и бассейн будут круглосуточно транслировать залив Пханг Нга во всем его величии. Вы можете считать дни медового месяца по романтическим закатам, которые никогда не повторяются. Велнес и спа, путешествия и дегустации: только вы выбираете, чем наполнить медовый месяц в лучшем месте мира – Six Senses Yao Noi Resort.
4. Медовый месяц в Париже, Франция
Банальность может стать ярким опытом, если знать, с какой стороны взглянуть на Париж и какие впечатления включить в романтическую остановку. Отель Dame des Arts добавит ваш роскошный вид на Эйфелеву башню с его вкусной террасы на крыше. Латинский квартал откроет возможности для прогулок или велотуров. Закажите ужин в ресторане Septime, меню которого гордится звездой Мишлен. Завтрак в волшебной кондитерской Le Comptoir может символизировать вашу сладкую страсть, наслаждаясь самыми изысканными парижскими десертами. Еще одна удачная остановка для медового месяца в Париже – отель Mandarin Oriental. Отель предлагает капсульные отпуска без выхода за пределы стен, что означает, что у вас будет чем заняться, кроме друг друга, но всегда вместе.
5. Hotel Rosewood Mayakoba, Майакоба, Мексика
Майакоба многое предложить молодоженам благодаря многочисленным романтическим пляжным отелям. Hotel Rosewood Mayakoba отличается яркими интерьерами, интересными решениями для террас и смотровых площадок, а также хорошим выбором романтических номеров. Наслаждайтесь друг другом и лучшим велнессом на побережье Майя. Природные дары моря и джунглей позаботятся о вашей коже, внутреннем восстановлении и гармонии дня. 8 ресторанов и баров создадут ваш гастрономический тур, который может переместиться на пляж или к вашей кровати. Опытная команда сделает вашу свадьбу или медовый месяц волшебной сказкой с приключениями и впечатлениями на суше и воде – от вашей виллы или люкса до церемониальной арки и свадебного торта. Пары также могут наслаждаться роскошными ужинами при свечах и увлекательными экскурсиями.
6. Cavas Wine Lodge Boutique Hotel, Мендоса, Аргентина
В долине у подножия Анд, где пейзаж покрыт виноградниками, расположен отель, который предлагает капсульные отпуска для медового месяца в Аргентине. Выбирая идеальный номер из 18 доступных, вы получите элегантные интерьеры и возможность просыпаться в предвкушении интересного и насыщенного дня вдвоем. Дегустация вин начнется прямо у входа в гостиницу и продлится в течение всего медового месяца. Роскошные камины, обустроенные террасы, бассейн и спа-процедуры для двоих станут решающими между наслаждением вином и гастрономической сценой ресторана отеля. 55 акров виноградников предлагают приключения как на велосипеде, так и пешком. Cavas Wine Lodge обеспечит неспешный медовый месяц, исполненный наслаждения друг другом и винными напитками со всего региона Мендоса.
7. Hotel Cap Juluca, a Belmond, остров Ангилья, Карибы
Изюминка острова и одно из лучших направлений для медового месяца в мире. Расположенный на белом песчаном побережье, отель напоминает белый парус, который унесет вас навстречу впечатлениям и наслаждению. Его виллы уединенные и идиллические. Частные бассейны и меблированные террасы предназначены для лучших мероприятий и восходов солнца в Карибском море. Загорайте на пляже или яхте, плавайте на воде или ныряйте под воду: все спроектировано для лучших моментов медового месяца. Теннис, верховая езда, рыбалка и вечеринки у костра на пляже идеально дополнят страсть и романтику медового месяца на острове Ангилья. Cap Juluca, a Belmond, предлагает специальные пакеты для романтических пар, чтобы ваше пребывание было максимально сосредоточено на романтике и исследовании друг друга.
8. Relais & Châteaux Heritage, Брюгге, Бельгия
Лучшие направления для медового месяца в Европе смело включают город Брюгге в Бельгию. Его архитектура, гастрономические сцены, милые романтические террасы для завтраков и культурная жизнь позволят наполнить ваш романтический побег лучшими воспоминаниями. Отель Relais & Châteaux Heritage предлагает размещение в 22 элегантных номерах, где античные стили интерьера сочетаются с современными удобствами. Дворцовые портреты, мягкие кровати и рифленые потолки с хрустальными люстрами создают особую атмосферу, в которой вы почувствуете себя прибывшими в городскую резиденцию молодыми наследниками королевской семьи. Несмотря на весь пафос, заведение предлагает все – от спа-процедур до карты романтических прогулок по главным достопримечательностям Брюгге. Relais & Châteaux Heritage предлагает тематические пакеты, уже наполненные похождениями и впечатлениями для двоих.
9. Rockhouse Hotel, Негрил, Ямайка
Тропические сады, роскошные бунгало на скалистых участках, выступающих прямо в океан, оборудованы бассейны и лучшие рестораны Ямайки – это то, что предлагает Rockhouse Hotel каждому гостю. А что для вас? Вы будете наслаждаться спа-процедурами в метре от воды, романтическими ужинами при свечах на скале, роскошными ваннами для двоих с видом на океан и насыщенной программой музыкальных событий, проводимых на курорте в течение дня. Активности пар включают мастер-классы, йогу, звуковые ванны с псилоцибином и участие во всех экологических программах, которые поддерживает лучший отель для медового месяца на Ямайке.
Ваши номера и бунгало включают в себя меблированные террасы для релакса, большие кровати, мини-бары, душевые на открытом воздухе и много морского воздуха с панорамным видом в окнах на всю стену. Опытная команда Rockhouse Hotel может организовать вашу свадьбу и наполнить медовый месяц.
10. Borgo Santo Pietro, Палаццетто, Италия
Говорят, что любовь особенно горяча под тосканским солнцем. Италия создана для романтических побегов и медовых месяцев. Отель Borgo Santo Pietro окружен оливковыми рощами и виноградниками и наполнен романтическими приключениями для медового месяца. Антикварные интерьеры загородного поместья плавно переходят в бассейны с природной панорамой во всех окнах. Гастрономическая сцена ресторана особенно изысканна, ведь работает по плантациям местных фермеров, садоводов, огородов и ореховых полей. Все – от сыра до йогурта – производится на имении. Талант шеф-повара, отмеченного звездой Мишлен, создает шедевры из натуральных ингредиентов для романтических столов.
Отель предлагает один из самых изысканных опытов медового месяца: чартеры на яхте Satori в водах Италии, Франции, Чехии, Турции и Хорватии. Маршрут и условия выбирают гости шхуны.
Спа отеля использует органические продукты Seed to Skin. Особая терапия поместья – прогулки вдоль реки Мерсе с романтическими пикниками на ее берегах и вдохновенными моментами для двоих. Borgo Santo Pietro станет идеальным местом для медового месяца в Италии.